EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Nuevo Laredo, líder en comercio mundial

En el arranque de la primer ‘Cumbre Internacional Aduanera 2019’ en Nuevo Laredo, el embajador de Estados Unidos en México, CHRISTOPHER LANDAU, refrendó su apoyo para promover la relación comercial que beneficie a ambos países, de acuerdo a un despacho enviado por la Agencia Laredo Press, del ameritado periodista PRIMITIVO LÓPEZ HERRERA.

“Trabajamos en el fortalecimiento de la relación comercial para asegurar que el tratado T-MEC sea aprobado por el consejo de Estados Unidos; dará lugar a que la región sea más dinámica, competitiva y próspera en el mundo. Esta cumbre será fructífera para todos”, dijo el diplomático.

Por su parte el presidente municipal ENRIQUE RIVAS destacó la importancia de esta frontera al registrar un cruce comercial del 40 por ciento, en el inicio del evento en el teatro experimental del Centro Cultural, este jueves.

“El valor de la mercancía en la aduana por minuto es de un millón de dólares en el Puente del Comercio Mundial. Estamos haciendo las cosas bien pero hay que hacerlas mejor”, dijo.

Y añadió que en trabajo conjunto con el mayor de Laredo, Texas, PETE SAENZ, la región construye lazos, comparte historia y un destino de retos y desafíos.

La cumbre reúne a representantes de diversos sectores del país involucrados en la materia y aborda temas de actualidad de Comercio Exterior, así como los próximos cambios que se implementarán en lineamientos aduanales

Es organizada por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) en coordinación con Masters In Business Solutions y en su inauguración asistieron como invitados especiales, RIVAS, LANDAU y la cónsul General de Estados Unidos en Nuevo Laredo, KATHRYN FLACHSBART.

La consejera de COMCE, ANA VALADEZ, agradeció a las autoridades el apoyo para celebrar en esta ciudad el evento más importante de la frontera norte de México.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que al conmemorar este jueves 17 de octubre, el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ reconoció la importancia de concientizar y sensibilizar a la población en general, especialmente a las mujeres, en el autocuidado de la salud y la detección temprana del cáncer para aumentar su esperanza de vida.

En la misma ceremonia conmemorativa, el Presidente del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF-Reynosa, Lic. CARLOS LUIS PEÑA GARZA. Se unió a la campaña que lleva a cabo el Sector Salud “porque estamos convencidos que con la suma de esfuerzos lograremos mejores resultados”, declaró.

En los eventos conmemorativos también participó la presidenta del Instituto Municipal de la Mujer, Lic. MARIA LUISA TAVARES.

Al mismo tiempo y como una aportación del Gobierno Municipal que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, y el sistema DIF, se ofreció a la población los servicios gratuitos de la dependencia, durante el mes de octubre, en unidades móviles y fijas, con exploraciones de mama y exámenes de Papanicolau; toma de mamografías en el CRI y en la Unidad Médica de La Joya,

“El secreto de poder vencer el cáncer es poder detectarlo a tiempo”, dijo el Lic. CARLOS PEÑA GARZA, sobreviviente de dos casos de la enfermedad.

La ceremonia en conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer, se realizó en el Centro de Rehabilitación Integral, CRI, y contó con la presencia de la sobreviviente de esta enfermedad, Lic. LIZBETH GARCÍA DUEÑAS; también asistieron la Regidora de la Comisión de Salud, MARÍA ELENA BLANCO; MARÍA DEL REFUGIO ANZALDÚA, el Doctor LUIS DANIEL OLIVO, Director del CRI, e integrantes del Cabildo de Reynosa.

En Río Bravo, entre tanto, dando muestra del amor por su comunidad y atendiendo el llamado del Presidente Municipal, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, de sumar esfuerzos entre población y gobierno para cambiar unidos a Río Bravo, vecinos del fraccionamiento Praderas del Sol se organizaron para limpiar el área verde de su sector.

Se trata de la plaza ubicada entre las calles Ébano y Olmo, donde vecinos decidieron hacer equipo para limpiar y retirar la maleza, con el objetivo de que sus hijos cuenten con un espacio para el sano esparcimiento.

Fue el señor LUCIANO HURTADO DÍAZ, quien hizo un llamado a la población para que se involucre en las necesidades de su sector y coadyuvar con las autoridades para mantener limpias las áreas verdes.

Cabe destacar que personal de Atención Ciudadana y Servicios Públicos Primarios trabajan de manera coordinada con el grupo de vecinos para dar seguimiento a las necesidades en materia de servicios básicos.

En otro tema, al celebrarse el 66 aniversario del sufragio femenino en México, en un evento realizado en el Congreso del Estado, el Diputado GERARDO PEÑA FLORES, destacó la importancia de esta fecha, pues representa la ardua lucha de las mujeres, para que se reconociera su derecho al voto.

“Es un honor el poder recibirlas, ustedes hicieron posible que, justamente, hoy por hoy, el Congreso del Estado, esté integrado por más mujeres que hombres”, resaltó al celebrar los éxitos alcanzados por las mujeres tamaulipecas.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó que no se debe olvidar la trascendencia de la cohesión social, donde la mujer juega un papel fundamental, “Gracias a las mujeres valientes y exitosas, que fueron capaces de recuperar la paz para Tamaulipas”.

En el auditorio de este poder, se realizó una conferencia sobre los temas en materia de igualdad formal y sustantiva, como parte de las actividades encabezadas por la Directora del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH y la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas, MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA.

Se contó con la presencia, de Diputadas y Diputados locales de las distintas fuerzas políticas, ex legisladoras, Magistradas, así como, diversos sectores de la sociedad que se unen a las acciones para seguir construyendo el camino de la igualdad.

Por cierto, con el propósito de sensibilizar a las y los tamaulipecos sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, desnutrición y la pobreza, el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Salud, conmemoró en la capital victorense y de forma simultánea en las 12 jurisdicciones sanitarias del estado, el Día Mundial de la Alimentación.

Con la participación de diferentes Secretarías y dependencias de la estructura gubernamental, instituciones educativas y establecimientos comerciales, se llevó a cabo una jornada de salud orientada a promover estilos de vida que contribuyan a mejorar los hábitos de alimentación a la población.

Se impartieron talleres, sesiones educativas y de activación física, muestras gastronómicas de platos saludables elaborados a base de productos de la región, promoción de la lactancia materna y otras actividades.

En el encuentro, que reunió a personas de todos los grupos de edad, se instaló un módulo de vacunación anti influenza como parte del programa Temporada Invernal activado por el gobierno de Tamaulipas el pasado 15 de octubre para hacer frente a las enfermedades asociadas a las bajas temperaturas.

Concatenando temas, en el Marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, las integrantes del Cabildo de Matamoros realizaron una serie de conferencias con el lema “Vive y Cuida de ti”, en las que participaron mujeres de diferentes sectores de Matamoros, entre ellas, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, MARSELLA HUERTA de LÓPEZ.

El citado evento que se realizó en el Museo Casamata fue organizado por: la primer síndico, GLORIA EDITH SÁNCHEZ DELGADO, así como también por las regidoras ELBA VIGIL HERNÁNDEZ, JULIA ROSA FAVILA, ALBA VIRIDIANA VILLASANA, PERLA MEDINA, PERLA ELIZONDO, ESTIBALIS AGUIRRE, ROSALBA CAMPOS, VILMA GARCÍA, KARINA CISNEROS y REYNA PAOLA CARRAZCO.

En las conferencias presentadas en la explanada del Museo Casamata participaron aproximadamente 200 mujeres, quienes escucharon en voz de expositoras expertas en el tema, la importancia de la autoexploración y de practicarse exámenes que les permitan prevenir esta enfermedad, o en su caso, atenderse oportunamente.

Las conferencias fueron impartidas por CLAUDIA CARRETERO y por LIDIA GUTIÉRREZ, quienes en su plática ofrecieron información importante a las asistentes entre ellas, del sector obrero, empresarial, profesionistas y de colonias populares.

Morena: ilegalidad y violencia

Los hechos denunciados en Nuevo Laredo por la Servidora de la Nación ESTHEPANIE GUADALUPE GARCÍA DE LA OLA deben ser, por lo menos, motivo de una profunda investigación que sancione y corrija las gravísimas distorsiones que se dieron durante el proceso interno de Morena para la elección de Consejeros distritales, pues las presiones violentas e intimidatorias sufridas por la denunciante constituyen, además, elementos que pudieran configurar delitos de orden penal.

La señora GARCÍA DE LA OLA, madre soltera, denunció públicamente en un escrito dirigido [A Quien Corresponda], “el abuso de autoridad que ejerció hacia mi persona el Licenciado JOSÉ GASTÓN HERRERA y por parte del señor JUAN ANTONIO GARCÍA ALMANZA quien lamentablemente es mi progenitor. Al saber tanto mi padre como Gastón que sí me opongo a su voluntad pueden dejarnos a mi hijo y a mi fuera de la casa”.

Narra:

“Comienzo los hechos mencionando que el día 12 de Octubre de 2019 recibí una llamada por parte del Lic. GASTÓN HERRERA para exigirme que debía presentarme el día 13 de Octubre del mismo año en el lugar en dónde se llevarían a cabo las elecciones de consejeros distritales del partido político MORENA, a lo que me negué ya que el Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR había dado la orden públicamente de que los Servidores de la Nación no debíamos participar en tales contiendas, y así nos lo habían informado también en el trabajo, lo cual el Lic. GASTÓN tomó a mal. Ese mismo día, mi progenitor me dijo que no debía negarme a las instrucciones del Lic. GASTÓN y que además ya estaba yo inscrita como candidata a consejera, por lo que era obligatorio presentarme al día siguiente en el salón de recepciones Paseo Real, ubicado en Laguna de San Andrés No. 244 del fraccionamiento La Concordia. Me dijo que si quería seguir en su casa debía obedecer. Yo, como madre soltera y no tener a dónde más irme no tuve más remedio que aceptar”.

Añade:

Al día siguiente, domingo 13 de octubre, asistí al lugar al que me habían ordenado mi progenitor y el Lic. HERRERA. Vi largas filas y me guiaron a dónde debía formarme para poder entrar. La gente de la entrada que estaba haciendo el registro eran de la mayoría del Lic. GASTÓN y dejaban pasar a quien su grupo dijera, aunque no fueran afiliados. En las filas me encontré a varios compañeros Servidores de la Nación, entre ellos se encontraban CLAUDIA ROCIÓ DE LA PASCUA, GERARDO LIRA, DAMIÁN SOTO, LUIS GALLARDO y ESTHELA DELGADO, de quienes yo tenía conocimiento de que tenían la intención de participar como candidatos a consejeros, esto por lo que mi progenitor me contaba y por las reuniones que realizaban en las oficinas del Lic. GASTÓN HERRERA en la calle Mainero 7210 de la colonia La Fe en esta ciudad de Nuevo Laredo. Estás personas mencionadas, a diferencia mía que recibí exigencias el día anterior para registrarme, ya tenían meses trabajando con la militancia incluso en horas laborales y ofreciendo programas sociales y otras cosas que explicaré más adelante. También, en este transcurso, SINDY AGUIRRE, compañera de partido y Servidora de la Nación que solo fue a emitir su voto pero no a participar como consejera, me dijo que no me arriesgara, tuve miedo, pero en todo momento mi progenitor estuvo cerca de mí, por lo que no tuve remedio”.

“Desde la fila y hasta en la parte de adentro me pude percatar que llegaban personas que ya tenían listas sus boletas por quien iban a votar, incluso antes de registrarse. El nombre que más se veía en las boletas prellenadas era el del Lic. GASTÓN HERRERA, así como el de compañeros servidores de la Nación que se iban a candidatear. Esto no me sorprendió ya que el Lic. GASTÓN HERRERA y los Servidores de la Nación que participaron habían pagado a los afiliados de Morena por su voto condicionando apoyos y ofreciendo hasta $1000 por persona”.

“Durante el evento, en la parte de afuera, ocurrió unos hechos violentos contra otra compañera del partido en los que participaron mi progenitor y su novia MONSE (omito su nombre completo y apellidos ya que es menor de edad). Durante los hechos hubo confusión y se mencionaba mi nombre por actos que yo no había cometido y se mostró evidencia de que yo no había tenido participación alguna en los hechos. Sin embargo, el lunes 14 de octubre, mi papá, JUAN ANTONIO GARCÍA se enteró de que podían hacer una demanda por los hechos ocurridos ya habían llegado a los golpes y daño en propiedad ajena, Cuando mi padre llego a la casa me exigió que me echara la culpa para cubrirlos a él y a su novia menor de edad, pero me negué rotundamente ya que no podía yo pagar por algo que no cometí, más porque mi hijo no podía quedarse sin su madre. Al negarme, mi progenitor enfureció agrediéndome verbalmente y lanzando objetos hacia mi persona y amenazándome con correrme de la casa si no aceptaba. Gracias a que mi abuela intercedió por mi no me corrieron ni me quitaron a mi bebé”.

“Denuncio estos hechos con profundo miedo ya que tanto mi progenitor como el Lic. GASTÓN HERRERA tienden a cometer actos violentos. Me provoca mas miedo el que mi padre ha dicho que tienen gente que puede hacer daño, sobre todo a la gente relacionada con la Regidora ADRIANA CONTRERAS, según a su decir. Por lo que hago responsables a mi padre, a GASTÓN HERRERA y a ADRIANA CONTRERAS de cualquier daño que nos pase a mi hijo, a mi o a quien me dé cobijo en su casa. Solo quiero vivir en paz, con mi hijo, alejados del circulo vicioso que vivo en mi casa, y pido de la manera más atenta que sean destituidos del partido mi padre JUAN GARCÍA ALMANZA y GASTÓN HERRERA ya que no son personas que cumplan con los principios del partido”.

Esos son los hechos.

A fe nuestra, el contenido de la denuncia muestra hechos probablemente constitutivos de delito, por lo que las fiscalías -la electoral y la del fuero común-, deben abrir carpetas de investigación para perseguir “de oficio” a los presuntos responsables, cuyos nombres aparecen en la denuncia pública de la señora ESTHEPANIE GUADALUPE GARCÍA DE LA OLA.

Solo nos resta ‘redondear’ el tema reafirmando lo dicho por el propio presidente estatal de Morena, ENRIQUE TORRES MENDOZA, quien sugirió la pertinencia de anular el resultado de la elección del domingo 13, “por tantas irregularidades”.

… Este es el partido de la Cuarta Transformación.

Mientras que en Tampico, el Presidente Municipal CHUCHO NADER inauguró este jueves, la Expo Venta Canaco 2019 en el marco del 110 aniversario del organismo empresarial y destacó que la actividad comercial y económica de Tampico se fortalece cada día por el empuje y visión de los prestadores de servicios y con la llegada de nuevas inversiones.

El jefe de la comuna reconoció la labor que al frente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Tampico, ha desarrollado su Presidente, EVARISTO GÜITRÓN MORENO y resaltó que durante más de un siglo, el comercio organizado ha sido fundamental para lograr el desarrollo y crecimiento de la ciudad.

“El comercio organizado es uno de los más fuertes Pilares para el desarrollo de Tampico; quienes integran esta cámara (CANACO) se han distinguido siempre por su visión y su esfuerzo, que en conjunto se han convertido en un símbolo de crecimiento y de progreso”, dijo.

Durante el acto inaugural efectuado en el salón Imperial del Hotel Posada de Tampico, CHUCHO NADER valoró la contribución de los empresarios a la construcción de un municipio que se continúa consolidando como el centro comercial del sur de Tamaulipas y la región huasteca.

“Gracias a todos los que durante 110 años han aportado su granito de arena para el desarrollo de esta ciudad. Más de un siglo de historia proactiva merece nuestra admiración y reconocimiento; gracias por hacer equipo con este Gobierno y por ayudarnos a que Tampico siga brillando”, puntualizó.

Por último el Dr. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ofreció una conferencia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y presidió con el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, la firma del convenio entre la casa de estudios y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT).

El titular del INAI impartió el tema: “Importancia del Derecho a la Información y la Protección de Datos Personales en el Combate a la Corrupción”, ante estudiantes, profesores e investigadores, así como representantes de organismos del sector público, en el Centro de Excelencia del Campus Victoria.

El Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ dio la bienvenida al distinguido visitante, quien acudió a las instalaciones de la UAT acompañado por la Comisionada Presidenta del ITAIT, la Dra. ROSALINDA SALINAS TREVIÑO.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.