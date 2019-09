T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

NUEVO LAREDO, ÚNICO EN TAMAULIPAS: RIVAS

X.-EDUCACIÓN, SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES, PILARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE E.R.C.

PESE A las trapacerías, patrañas y toda clase de sandeces instrumentadas por sus adversarios, políticos, podremos decirles voz en cuello que, el alcalde Neolaredense ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, junto a su querido pueblo, sigue avanzando a paso firme y solidario, cuyo compás de trabajo y servicio para las familias de la ciudad, “es el artífice de crecimiento y desarrollo económico” en aquel puerto fronterizo, con cuyo detalle se confirma que, en Nuevo Laredo, hay los factores adecuados que conducen este “barco hacia un mejor horizonte”, es decir, a un mejor futuro para las familias de todos los estratos sociales, haciéndose caso omiso “al ladrido de los perros”, los que, desesperados desde el exilio, continúan sin saber qué hacer. Y como lo dijo en su frase célebre don Miguel de Cervantes Saavedra “el Gran Quijote de la mancha”: “Sancho, si los perros ladran, es señalan de que seguimos cabalgando”.

ESTE PRIMER informe de Gobierno de Enrique Rivas Cuéllar, es la huella tangible e imborrable del fecundo y creador trabajo social y de evidente beneficio para la gente pobre, principalmente, porque el alcalde Neolaredense, desde el primer momento en que, “agarró el timón del barco”, ha sabido llevar por el mejor sendero la ciudad y gracias a sus buenas intenciones y sanos deseos de servir a su pueblo, ahora, Nuevo Laredo, “tiene una imagen distinta a la del pretérito”, porque el alcalde Rivas Cuéllar con el sólido apoyo del Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, esta ciudad, ha salido del terrible hoyanco en que la dejaron, precisamente “los que ladran”, cuyos siniestros personajes, tenían a Nuevo Laredo, a su servicio y no al servicio de la sociedad, pero como ya lo dije, eso afortunadamente, “ya es cosa del pretérito o pasado”.

AL COMPARECER ante la sociedad Neolaredense el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, con voz firme y con la frente muy en alto, fue claro al manifestar que, “gracias a la confianza que le tributaron las familias” de todos los núcleos poblacionales, es lo que, más me motiva, para cada día ver y analizar mi trabajo y junto a mi equipo de colaboradores, en el mismo entorno de crecimiento y desarrollo, no cesar en la tarea diaria que, es la que me permite mantener el contacto directo con la gente, pues a la gente me debo y por ello, sostengo que, “nunca voy a defraudar a mi pueblo”, porque con las familias de Nuevo Laredo, es con quienes trabajo y por eso “las puertas de la casa del pueblo, siempre están abiertas para todos”, porque aquí no hay distingos de clases sociales, remarcó tajante en otra parte de su Informe de labores el edil Neolaredense Rivas Cuéllar.

POR ELLO, queda claro que, “NUEVO LAREDO ES ÚNICO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS”, apuntó orgulloso el alcalde Enrique Rivas, para luego abundar que, aquí, estamos construyendo nuevas escuelas, como secundarias y preparatorias técnicas, destacando haber regresado a casa “al profesional equipo de beisbol, “los tecolotes de Nuevo Laredo”, cuyo organismo deportivo, es un gran atractivo para la afición “al rey de los deportes”, aludiendo que, en su gobierno también se entregaron apoyos a la educación como mochilas, libros y útiles escolares, porque enfático dijo que, “queremos que nuestros estudiantes aprendan más”, cuyo detalle, confirma el valioso propósito del alcalde Rivas Cuéllar, hacia los jóvenes que, “son el futuro de Nuevo Laredo”.

POR LO ANTERIOR, queda plasmado que, “LOS TRES PILARES fundamentales”, que destacan en el Gobierno del alcalde Enrique Rivas Cuéllar, son: La Educación, la salud y los programas sociales, para que en primer término, la niñez y los jóvenes de los diversos niveles académicos, cuenten con lo más indispensable, para que formen parte del promisorio futuro que le depara a Nuevo Laredo. Sobre la salud, el jefe político del pueblo, fue claro al puntualizar que, con acciones firmes a través del DIF Municipal que preside mi esposa Adriana Herrera de Rivas Cuéllar, “apoyamos a las familias de las colonias”, llevándoles consultas, medicamentos y toda una gama de apoyos a la salud, que son valiosos para quienes más lo necesitan. Con respecto a los programas sociales, subrayó Rivas que, estos los hacemos llegar de manera constante para que los beneficios redunden, naturalmente, en favor de las familias, porque las familias de Nuevo Laredo, son las que me dieron la oportunidad de estar al frente del Ayuntamiento en este Puerto Fronterizo y por eso, les reitero que, “nunca les voy a fallar”.

OTRO FACTOR de muy alto impacto que, el Presidente Municipal destacó en la lectura de su Primer Informe de Gobierno, ante los presentes es que, “EN NUEVO LAREDO LA ECONOMÍA VA CRECIENDO” y por ello, aquí se va a instalar el “World Trade Center” a través del centro de convenciones, pero además Rivas Cuéllar, subrayó tener el mejor centro de atención para niños y niñas con autismo y por esta razón, les diré, sin temor a equivocarme que, pese a lo que desde el exilio digan “los que ladran”, en Nuevo Laredo se sigue trabajando a carta cabal y por eso, como tajante lo sostuvo el alcalde, “SEGUIMOS SIENDO ÚNICOS EN EL ESTADO”, cuyo detalle refleja el marcado entusiasmo que, “aquí prevalece entre pueblo y gobierno”.

PARA CONCLUIR, les comento que el Lic. Carlos Alberto García González, fue quien llevó a este primer Informe de Gobierno, la representación personal del Gobernador de Tamaulipas Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ante los medios confirmó que, “Nuevo Laredo con Enrique Rivas Cuéllar, van sin duda, hacia un mejor desarrollo Económico”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx