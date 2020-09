NUEVO LAREDO: ¡VUELA Y SE CONSOLIDA…!

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

En la progresista ciudad de Nuevo Laredo, el trabajo del alcalde Enrique Rivas Cuellar se ve y se siente, y los resultados se dan porque ha sabido sumar a todas las fuerzas vivas de la ciudad.

Este viernes reabrió sus puertas el Zoológico de Nuevo Laredo.

Gobernadores pedirán al Secretario de Hacienda modificar el paquete económico 2021.

En Nuevo Laredo, rinde su Informe legislativo el diputado Félix Fernando García Aguiar “El Moyo”

Diputada Nohemí Alemán Hernández: ¿quien traiciona una vez traiciona siempre’

El zumbador alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, bajo las enaguas de sus funcionarias.

En esta colaboración le quiero comentar sobre Nuevo Laredo, un municipio de Tamaulipas cuya importancia es innegable en lo político y en lo económico. Y es que la fronteriza ciudad, destaca por su ubicación geográfica, con una ubicación privilegiada entre la línea divisoria de México y los Estados Unidos. Nuevo Laredo es la puerta de entrada y de salida entre ambas naciones donde diariamente cruzan miles de personas, pero lo destacado, es el cruce de mercancías que le dejan a nuestro país miles de millones de dólares al año. Y no por nada, Nuevo Laredo es el municipio con el mayor presupuesto, lo que le ha permitido ser una ciudad que crece, pujante y generadora de recursos.

De acuerdo con el Anuario Estadístico Ferroviario 2019, publicado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, el 74% del comercio exterior ferroviario se reportó a través del servicio en importación con 66 millones de toneladas, lo que significó 1.7% menos que los 67.2 millones de toneladas de 2018.

Pues fue, precisamente, Nuevo Laredo en 2019, el principal cruce fronterizo entre México y los Estados Unidos, al transitar por esa ciudad con 44.6% de la carga que ingresa a México por tren, al cerrar con un acumulado de 21.2 millones de toneladas que cruzaron de Norteamérica a México, lo que lo convierte en el cruce más importante del país para este tipo de mercancías.

Asimismo, la industria maquiladora y manufacturera de Nuevo Laredo ha empezado a mostrar signos de recuperación, después de la pandemia, y en julio se lograron generar 715 nuevos empleos con respecto al mes de junio, lo que representa un crecimiento del 2%, de acuerdo con un reporte de Index. El sector maquilador local se colocó a niveles de empleo similares a los del año 2017, con un promedio de 33 mil 754 plazas en ese año por 34 mil 852 en 2020.

Y las expectativas para los meses de agosto a diciembre del año 2020 será crecer en, mínimo, mil 600 nuevas contrataciones, y con ello mantener el compromiso de inversión de la industria con Nuevo Laredo. Y en ese proceso, la administración municipal se ha convertido en una facilitadora de la inversión, lo que se agradece porque, con datos duros, se demuestra que, haciendo equipo, se enfrentan con mayor éxito los problemas.

Nuevo Laredo es gobernado hoy por Enrique Rivas Cuellar, un alcalde de origen panista que ha sido reconocido a nivel nacional por sus acciones y resultados y tiene un buen rose internacional. Ha hecho equipo con el alcalde de Laredo Texas, Pete Sáenz para lograr sumar beneficios a ambas ciudades. Y es que en esta época de globalización es impensable pensar en una sin la otra. Ambos, Séenz y Rivas, Rivas y Sáenz han sabido trabajar en equipo en beneficio de los ciudadanos de ambos lados de la frontera.

Este es el segundo mandato consecutivo del Presidente Municipal de Nuevo Laredo y en su toma de posesión en 2018 -la segunda- aseguró que “tiempo que duró la primera parte de su administración se rebasaron incluso las expectativas y dejamos constancia de que nadie había hecho tanto por las familias neolaredenses en tan poco tiempo”.

Es Nuevo Laredo un gobierno que en los últimos años no sólo no se ha endeudado, sino que además disminuyó la deuda contraída por administraciones pasadas en un 29.91%, sin perder la calidad de sus programas y sin dejar de trabajar en beneficio de la sociedad, lo que habla de una administración responsable en el uso y destino de los recursos ciudadanos. Y es Nuevo Laredo ejemplo de que se puede gobernar, bien, en beneficio de la gente, sin necesidad de dejar endeudada a la ciudad,

Y ha sido tan responsable la administración de Rivas en Nuevo Laredo, que con motivo a la contingencia por el COVID 19, el Gobierno Municipal tuvo la disposición financiera para las acciones que se han realizado a lo largo de estos meses, destacando la inversión mensual de más de un millón de pesos con el programa de Empleo Temporal, programa que “ha apoyado a los neolaredenses para que hagan frente a sus compromisos y puedan llevar el sustento a sus hogares”, según lo ha reiterado el propio presidente municipal Enrique Rivas Cuellar.

“Nuevo Laredo y mi gobierno no se podía quedar de brazos cruzados -ante la pandemia por COVID -19- y solo ser espectadores. Para ello, se implementó el programa de empleo emergente con una inversión de un millón de pesos, para ayudar a personas que se quedaron sin empleo debido a la contingencia”.

Asimismo, en esta cadena de éxitos, Nuevo Laredo es el primer municipio de Tamaulipas y de México en obtener la Certificación de la Norma ISO 14000:2015 de Cuidado y Protección al Medio Ambiente. A través de la plataforma Zoom, el Gerente de Organismos de Certificación ISO para Latinoamérica International Northern Register, Pascual Barbalace Surace, realizó la entrega al Presidente Municipal, donde felicitó al alcalde Rivas Cuellar y a su equipo por este importante logro. El haber recibido esta certificación significa que, por primera vez en la historia, un municipio de Tamaulipas se convirtió en un referente a nivel nacional por ser los únicos en obtener esta certificación.

La administración municipal de Nuevo Laredo, que encabeza Enrique Rivas Cuellar, le ha apostado, sin duda alguna, a la Educación y así lo ha demostrado a lo largo de estos años que tiene al frente del Ayuntamiento. Y le comparto datos fríos. Con el inicio del ciclo escolar se entregaron 70 mil loncheras y mochilas con útiles escolares, en apoyo a la economía familiar tan lastimada por la inédita pandemia que ha pegado no sólo en la salud sino también en el bolsillo de las familias. Para reforzar la educación de los neolaredenses, se entregaron, además, a tiempo, 73 mil paquetes de libros de apoyo a los alumnos de primaria y secundaria.

Con acciones como esta, Enrique Rivas, reafirmó que, de esta manera, padres y madres de familia podrán estar tranquilos y el personal docente iniciará clases a distancia sin contratiempos.

Los libros de apoyo se suman, además, al programa de Becas y a la entrega de paquetes de útiles escolares, mochilas y loncheras para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Pero Nuevo Laredo también destaca en obras de repavimentación, invirtiéndose en lo que va del año más de 57 millones de pesos. Y acerca del programa de obras 2020, el alcalde Rivas Cuellar ha asegurado que su administración va a cumplir con los proyectos de obra pública ya presentados, “pese al recorte de fondos federales que ponen en riesgo su ejecución en beneficio principalmente de los sectores vulnerables. Son proyectos presentados para sectores de pobreza extrema como agua, drenaje, electrificación y pavimentación. Sin embargo, hice un compromiso y haremos los ajustes necesarios y con gobierno central o sin él, vamos a realizar las obras porque nosotros sí vamos a cumplir”.

Otro programa del gobierno de Nuevo Laredo que ha sido exitoso son los “Miércoles Ciudadanos”, que le ha permitido al alcalde Rivas Cuellar mantener el contacto directo con la población, atendiendo las solicitudes de la ciudadanía. De viva voz de los ciudadanos, el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar escucha, miércoles a miércoles, las principales problemáticas que afectan a las colonias de la Ciudad y el analiza y se compromete con las y los vecinos para cumplir sus peticiones.

Con la aparición de la pandemia por COVID19, el “Miércoles Ciudadano” ni se suspendió ni se canceló. Sólo se transformó. Y ahora se desarrolla en línea, bajo la misma mecánica. El alcalde escucha a los vecinos y se establece el compromiso. Así ha operado en los últimos meses y ha seguido dando los buenos resultados como ha sucedido desde antes de la pandemia.

Y me podría extender con los programas que se han diseñado y se aplican con éxito en esa esquina de Tamaulipas, pero el espacio no da para tanto. Quiero cerrar platicándole del programa insignia de esta administración municipal: “Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable”, en donde el alcalde Enrique Rivas ha reiterado infinitamente, en los hechos, su compromiso con la educación, entregando apoyos en equipamiento a jardines de niños, primarias, secundarias, bachilleratos, así como supervisiones escolares.

Con esta entrega, suman se han visto beneficiados gran cantidad de planteles escolares en lo que va de la administración de Enrique Rivas Cuellar, al frente del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, lo que ratifica que la educación, y las futuras generaciones, son su prioridad de prioridades.

1. Y hablando de Nuevo Laredo, este viernes, 25 de septiembre, reabrió sus puertas el Zoológico tras siete meses de permanecer cerrado al público. Para poder entrar, los visitantes deberán someterse a un filtro sanitario y usar obligatoriamente cubrebocas, niños y adultos, para la seguridad de visitantes, trabajadores y animales.

Así lo anunciaron la secretaria de Bienestar Social de Nuevo Laredo, Iliana Medina García, el director de Turismo, Samuel Lozano Molina y la directora del Zoológico, Gina Ferrara, quienes señalaron que la reapertura de las instalaciones se pudo dar gracias a que se han cumplido los estándares de sanidad certificadas por el programa SANI TAM PRO.

El Zoológico se reabrirán de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con solo al 30 por ciento de su capacidad de aforo y con precios de 30 pesos por adulto y 10 pesos por niño. Actualmente, el zoológico tiene 134 especies con un total de entre 470 a 500 ejemplares”.

2. Los gobernadores de la Alianza Federalista, pedirán formalmente a Arturo Herrera, secretario de Hacienda, que modifique el proyecto del Presupuesto de Egresos para 2021. Así lo anunció el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Entrevistado en palacio de gobierno, el mandatario tamaulipeco dijo que “tomamos la decisión de hacer una petición formal al secretario de Hacienda para darle a conocer nuestros puntos de vista y presentar alternativas de solución, porque nosotros -los gobernadores- consideramos que se tienen los recursos para hacer los ajustes correspondientes. Hay que tomar en cuenta que el paquete económico comprende dos vertientes: la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y ambos son perfectibles”.

El mandatario estatal dijo esperar que la Federación entre en razón y que establezca un diálogo abierto con los gobernadores de los Estados que más generan riqueza al país. “Se tienen que hacer las adecuaciones correspondientes y tiene que haber la voluntad política para resolver”, dijo.

Y habló el Gobernador Tamaulipeco de los proyectos prioritarios del gobierno federal a los que el presidente López Obrador si les dio recursos: “esos si van todos, todos los recursos para programas sociales, que muchos de ellos desde nuestro punto de vista tienen un fin político electoral, todos tienen recursos”.

Y, por el contrario, asumió el mandatario tamaulipeco, “se deja sin presupuesto a proyectos de obras de infraestructura, modernización de aduanas, puertos y carreteras”. Es muy lamentable – asumió – cómo se castiga a los Estados más productivos de este país que, por cierto, somos parte de esta Alianza Federalista”, concluyó.

Me parece que urgen dos decisiones por parte del presidente de México: la primera, una modificación presupuestal que le de a cada estado el trato que le corresponde, pero un trato respetuoso y justo a lo que el estado recauda. Y la otra decisión, que es de mediano plazo, la instalación de una mesa de federalismo donde se analicen temas como el Pacto Federal y la Convención Nacional Hacendaria. Y si, como dice el Gobernador, lo que hace falta, con urgencia, es voluntad política del jefe del ejecutivo federal.

Ojala y haya respuestas en beneficio de México y que abone en la construcción de un país más justo y más democrático.

3. Este viernes el diputado local Felix Fernando García Aguiar cumplió su cita con la historia y con sus electores. Rindió su Primer Informe Legislativo en el Teatro Experimental del Centro Cultural, ante pocos invitados, respetando siempre la sana distancia. El mensaje del diputado García Aguiar se transmitió a través de las plataformas digitales y ahí, el legislador neolaredense aseguró haber cumplido con la ciudadanía, al respaldar técnica, jurídica y presupuestalmente, el trabajo del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

“El Moyo” destacó que al día de hoy ha sostenido más de 700 reuniones con vecinos de distintas colonias para escucharlos y, juntos, encontrar soluciones a sus planteamientos. Además, se ha reunido en treinta ocasiones con asociaciones civiles, ha recorrido por hasta 12 veces a los centros médicos Covid y ha entregado de más de 4 mil apoyos alimentarios a familias vulnerables.

El “Moyo” García es diputado por el Distrito 3 que comprende el sur de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

Y si, hubo contenido en el Informe del neolaredense: entre otras, habló de la reforma a la Ley de Tránsito para castigar a quienes se estacionan en lugares reservados para discapacitados e impulsó reformas para sancionar a los prestadores de servicio público de transporte que discriminen o nieguen el servicio al personal de salud.

García Aguiar aseguró que ha sido Diputado de 24 horas, los 7 días de la semana y subrayó “soy neolaredense y estoy orgulloso de residir en mi ciudad natal. Aquí crecí y he formado un hogar, y seguiré firmemente al servicio de todas y de todos”. Asimismo, aseveró que, como representante de las y los tamaulipecos, ha construido un trabajo legislativo serio, responsable y comprometido con la ciudadanía y sus sectores más vulnerables.

“El Moyo“, ofreció una mención especial, al trabajo realizado por el Gobierno de Nuevo Laredo, que ha aplicado una gran inversión en materia de educación, y por lo cual, hoy no sólo es un referente en Tamaulipas, sino en todo México. Por ello, “El Moyo” García Aguiar lanzó un “¡Felicidades, presidente Enrique Rivas Cuéllar!”.

También, reconoció el apoyo que permanentemente recibe de su familia, en especial, de su esposa Blanca Icela Pérez Ramírez y sus hijos Marisol, Adrián Fernando, Fernanda Sofía y Félix Leonardo. Y agradeció a la vez la presencia y apoyo de sus padres, Félix Fernando García Ortegón e Irma Aguiar Pro.

Antes de concluir la presentación de su informe, “El Moyo” García Aguiar sentenció que sólo “trabajando en equipo, por la niñez, mujeres, juventud, adultos mayores” y en temas de “derechos humanos, seguridad, personas con discapacidad, educación, salud, participación ciudadana y el empleo; por Tamaulipas, la Gran Frontera Ribereña y Nuevo Laredo, ¡Estamos listos y con más fuerza!”, finalizó emotivo García Aguiar.

4. ¿Se aplicará en esta historia la máxima de que quien traiciona una vez traiciona siempre? Eso lo señalo ante las inverosímiles declaraciones de la diputada Nohemí Alemán Hernández quien aseguró que abandonó al Partido Acción Nacional porque “casi, desde un principio, me marginaron”, y aseguró que MORENA no la invitó a sumarse a sus filas, sino que ella fue quien hizo la solicitud para sumarse al partido del presidente López Obrador.

Así como Usted lo lee. La ex panista asegura que “como no vengo de la formación panista, ni formo parte del grupo privilegiado de los panistas, pues a mí casi desde un principio me marginaron y me hicieron a un lado”, denunció a casi dos años de estar cobrando en la nómina del Congreso Federal, gracias al PAN.

Nohemí Alemán Hernández señaló que “nunca hubo respeto -por parte del PAN- hacia mi investidura como diputada federal” y aseguró que no le ofrecieron nada para irse con MORENA. ¿Será? Lo que me parece muy extraño es que la legisladora tamaulipeca haya preferido ser cola de león que cabeza de ratón. Se pudo haber sumado a otras opciones políticas en San Lázaro y porque precisamente se fue al partido que hoy detenta la mayoría, porque mañana, quien sabe.

5. A mí me parece que la estrategia del zumbador alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, se ha aparejado a la estrategia del inquilino del Palacio Nacional, al culpar, desde su púlpito mañanero, a los medios “conservadores y fifís” de todo lo que su administración, la central, no ha podido lograr. Aunque la diferencia entre ambos, es que el presidente López Obrador si tiene los… “tamaños” para de perdido lanzar las acusaciones de viva voz. Sin embargo, el bailarín alcalde lo está haciendo a través de sus colaboradoras: el zumbador se está escondiendo, como decía la Nana Goya, bajo las enaguas de sus funcionarias.

Ayer salió Teresa Aguilar Gutiérrez a atacar a los ciudadanos y a los medios. Hoy el turno es la Directora de Bienestar Social Municipal, Yolanda Isabel Quintanilla Becerra quien culpan a la prensa de mal informar a la ciudadanía del trabajo y desarrollo que ha tenido el municipio durante los dos años que el zumbador lleva al frente de la administración. ¿What? ¿Enserio? ¿Pues en donde vive esta señora? ¿En Xicolandia? Nomás es cosa de que la señora Quintanilla salga al frente de su casa para que vea el desastre en que el mitómano alcalde tiene sumida a la ciudad.

¿No se ha dado cuenta que la limpia pública tiene más de diez días sin atender la recolección de basura en más de media ciudad? A lo mejor a la casa de la señora Quintanilla si pasa el camión de la basura, pero a la casa de miles de victorenses nomás no se les ve.

Y al sentenciarle la acusación de que los medios decimos o dejamos de decir, Doña Quintanilla refutó “solo mencioné que a veces se salen de contexto, pero que tengan muy buen día, me voy porque tengo que entregar tinacos y la información que necesiten con todo gusto les doy una tarjeta”, respondió.

Y quien también se sumó a la defensa de Doña Quintanilla fue el “director” de Relaciones Internacionales, Porfirio Ramos Ramírez, quien llamó “mentirosos” y “poco objetivos” a los reporteros. Y yo me pregunto: ¿Qué hace un área de relaciones internacionales en la estructura municipal de Ciudad Victoria? Obvio, cobrar, pero sería mejor fusionar esta sin sentido área municipal con la de limpia pública, a ver si así dan mejor servicio a la ciudad. ¿A quién le podremos proponer la fusión? Digo, a ver si Don Porfirio invierte su tiempo en algo productivo, o como decía mi abuelita, que desquite lo que se come.

