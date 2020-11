EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Nuevo León, el espejo

El bombazo político que le estalló a MARIO DELGADO en Nuevo León al compulsar las propuestas de su liderazgo con la realidad de la militancia, y el disloque del proyecto de alianza entre el PRI y el PAN, son lecciones que deben analizarse en Tamaulipas para no tropezar aquí con la misma piedra.

Es verdad que a diferencia de Nuevo León, Tamaulipas no elegirá gobernador el 2021, pero aquí lo importante es examinar a detalle la mecánica que se siguió allá y que desembocó en una crisis partidista, para respetar los protocolos interpartidistas y cumplir con rigor institucional las reglas y los pasos, so riesgo de que los diálogos de acercamiento se conviertan en cenas de negros con empellones y violencia verbal.

Como le sucedió a MARIO DELGADO en Nuevo León, cuando se proponía “tomar el pulso” político de la entidad de cara a los comicios para renovar la gubernatura, en cuyo proceso ya se daba por hecho que la alcaldesa de Escobedo, la ex priista CLARA LUZ FLORES CARRALES, estaba posicionada para contender por la coalición encabezada por Morena.

¡Y p’a tras!

CLARA LUZ venía como “externa” por el PVEM y PT para contender a nombre de la coalición Juntos Haremos Historia, de la que también forma parte Nueva Alianza.

Pero otras fuerzas políticas descarrilaron el proyecto.

Hoy, sin candidato a la gubernatura, Morena y sus coaligados repondrán el procedimiento, pues desde la perspectiva de MARIO DELGADO, la nominación por encuesta, como se propone, ofrece más garantías de triunfo.

Todos esos riesgos se corren en Tamaulipas, pues recuerde que una gran parte de los aspirantes a la nominación de Morena para el 2021, no son miembros activos de ese partido, sino que /o pertenecen a otros institutos, /o son “externos”.

Y lo que hay que evitar es el choque entre los miembros de Morena, y los que no lo son, pero aspiran participar bajo el respaldo de sus siglas.

Igual sucedió en Nuevo León con la fallida alianza PRI-PAN: ¿cómo se descarriló?

¿Qué posibilidades tiene en Tamaulipas ese proyecto?

Son temas que en su oportunidad despejarán EDGAR MELHEM y LUIS RENÉ CANTÚ.

En Tamaulipas, 2021 será un ensayo de organización para evitar fracturas el 2022, cuando llegue el tiempo de la Sucesión Gubernamental.

HUMBERTO PRIETO

IMPULSA EL DEPORTE

A propósito de Morena, el Director deportivo GIOVANI MORENO, agradeció el respaldo de HUMBERTO PRIETO HERRERA en la concreción del proyecto de dar segundas oportunidades a los jóvenes mediante prácticas deportivas, pues gracias al patrocinio del ex diputado federal, se están impartiendo clínicas de futbol a un grupo de medio centenar de muchachos.

Y pronto, anunció GIOVANI, se abrirá la práctica deportiva en otras disciplinas como basketbol y voleibol, en espacios adecuados de la colonia Vista Hermosa.

En conferencia de prensa, a donde acudió acompañado de HUMBERTO PRIETO, GIOVANI hizo un recuento de los logros alcanzados hasta ahora y anunció que los muchachos que participan en las distintas categorías de futbol, participarán en el Torneo Navideño.

En otro tema, HUMBERTO PRIETO HERRERA se pronunció contra la violencia de género, al subrayar que bajo ninguna circunstancia debe atentarse contra ninguna mujer y se manifestó a favor de endurecer las penas contra quienes incurran en feminicidio.

PRIETO HERRERA, candidato potencial a las elecciones del 2021, dijo que hasta ahora no ha determinado en cuál de los comicios participará, pues recordó que el 6 de junio se renovarán las Alcaldías, el Congreso local y la Cámara d diputados, por lo que pidió esperar para tomar la decisión en su oportunidad.

FELIPE GARZA “PUNTEA”,

EN ENCUESTA VICTORENSE

Por cierto, una encuesta realizada en noviembre por el Instituto de Investigación y Opinión Pública, integrado por expertos en estudios de opinión pública y estrategias de mercado, reveló que el 55 por ciento de los victorenses reprueba a la alcaldesa interina PILAR GÓMEZ LEAL y 45 por ciento la aprueba, otorgándole una calificación promedio de 4.23, y en una medición de cara a los comicios del 2021, FELIPE GARZA NARVÁEZ la supera con 7 puntos porcentuales, pues el ex delegado federal de gobernación tiene la aprobación del 18 por ciento de los victorenses, y PILAR solo 11.

La Encuesta precisa que, en materia de preferencias políticas: el 18 por ciento de los victorenses se pronuncia a favor de FELIPE GARZA NARVÁEZ; 16 %, por EDUARDO GATÁS BÁEZ; 14 por ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO; 11 por ciento, por ninguno; 11 por ciento, por PILAR GÓMEZ LEAL; 7 %, por MÓNICA SÁNCHEZ; 5 por ciento, por GUSTAVO CÁRDENAS; 4 por, por LUIS TORRE ALIYAN; 3 por ciento por PATY PIMENTEL; 2 % por ALEJANDRO CARAVEO; 1 ciento, por ROQUE HERNÁNDEZ CARDONA; 1 por ciento, IRMA SÁENZ LARA y 3 por ciento, por ninguno.

En lo que respecta a preferencias por partido político, 48.6 por ciento contestó no tener preferencia por ninguno; 48.6 por Morena; 9.5 % por el PRI; 5.8 por el PAN; 2.1 por el Movimiento Ciudadano; 0.5 por ciento por el Partido de la Revolución Democrática; 1.2 % por Fuerza Social por México y 0.7 % por el partido Verde Ecologista.

De acuerdo al sondeo de opinión realizado en torno a la problemática de la ciudad, el 44 por ciento de los encuestados consideró que el principal problema es el agua potable; 28 por ciento opinó que el bacheo y la pavimentación; 9 por ciento opinó que seguridad pública; 4 por ciento, recolección de basura; 3 por ciento, limpieza pública; 2 por ciento, alumbrado público y 3 por ciento, otro tipo de problemas.

“DESTAPE” EN TULA:

QUIEREN A CRUZ WALLE

¡Ah!, por cierto, de Tula reportan que CRUZ WALLE MEZA, potencial candidato de Morena a la Alcaldía, tuvo casi un centenar de comensales en su fiesta de cumpleaños, la que celebró con las debidas precauciones por la pandemia de Covid.

El convivio se ofreció en el ejido “Magdaleno Cedillo”, donde amistades y familiares de CRUZ WALLE acudieron a patentizarle sus mejores deseos.

Políticos y miembros de las fuerzas vivas de este Pueblo Mágico están creando una corriente de opinión a favor de CRUZ WALLE, para que participe como candidato de Morena a la presidencia municipal, pues CRUZ hizo un excelente papel cuando ocupó la primera responsabilidad de esta hermosa comunidad del Altiplano tamaulipeco.

MAKI: “NO MÁS VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES”

En Reynosa, entre tanto, en la conmemoración el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, inauguró la Carrera Virtual del Gobierno Municipal, en la que al inscribirse, los participantes hacen un donativo de tres productos de canasta básica con los que serán apoyadas las femeninas víctimas de maltrato que son asesoradas y protegidas por el Instituto Municipal de la Mujer.

«Debemos evitar esos diez feminicidios que se presentan diariamente y la violencia intrafamiliar que ha aumentado lamentablemente con esta pandemia; es un día para las mujeres donde debemos alzar la voz para decir que no se ha hecho lo suficiente», dijo la Alcaldesa luego de aportar su donación a la causa.

“Debemos pedir al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial que hagan mucho más para evitar la violencia contra la Mujer”, proclamó Maki Ortiz.

«En el Municipio damos asistencia jurídica, psicológica y tenemos un grupo de mujeres vulnerables a las que apoyamos con despensas, en necesidades que se vuelven más largas por el abandono de las parejas; que sepan que cuentan con una institución que puede protegerlas», dijo, y recalcó la importancia de denunciar todo tipo de violencia, laboral, política, intrafamiliar.

La Presidente Municipal de Reynosa anunció que la inscripción a la carrera conmemorativa, organizada por el Gobierno de la ciudad, se puede hacer en la plaza principal Miguel Hidalgo, en el Polideportivo y en el Auditorio Municipal en horarios y con los requisitos que indica la Convocatoria publicada en la Página Web del R. Ayuntamiento.

Acompañando a la Alcaldesa, este miércoles 25 de noviembre, la Directora del Instituto Municipal de la Mujer, Lic. MARÍA LUISA TAVARES SALDAÑA, invitó a los reynosenses a participar en la Carrera Virtual, activándose físicamente desde su casa, para evitar el riesgo de contagio de COVID-19.

Al inicio de la «Carrera Por la Igualdad en Reynosa», realizado en la explanada de la plaza principal, asistieron: el Secretario de Desarrollo Social, Dr. EDUARDO BLADINIERES CÁMARA, el Asesor General de la Presidencia Municipal, GELASIO MÁRQUEZ SEGURA; los Directores del DIF, MARÍA DEL REFUGIO ANZALDÚA GUTIÉRREZ; del COPLADEM LEONEL Y. CANTÚ CASTILLO y JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS, de Fondos Municipales, y los Regidores ELSA C. RIVERA, JUAN GONZÁLEZ LOZANO, DENYA B. MURILLO, NORMA E. DE LA CRUZ y KHEYLA ZAMORA.

MAKI INAUGURA CAPACITACIÓN

PARA ALCALDES DEL PAÍS

Por asociación temática, deje compartirle que la Asociación Nacional de Alcaldes ofreció ‘Capacitación para Presidentes Municipales, Síndicos, y Regidores Electos en el Estado de Hidalgo 2020’, la cual fue inaugurada con la intervención de la Alcaldesa de Reynosa, Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, este miércoles 25 de noviembre.

«La alternancia en el ejercicio de gobierno se está construyendo como una cultura político electoral en México», expresó la Presidente Municipal a los Alcaldes hidalguenses y sus planillas, favorecidos por voto popular, en la primera elección en tiempos de pandemia.

Luego de felicitarlos, la Doctora MAKI ORTIZ recomendó a los participantes involucrar a los ciudadanos en cada ámbito de la administración municipal, «escuchar todas las voces que por años no fueron escuchadas ni tomadas en cuenta», dijo, ante la presencia del Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC, ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR.

MARIO LÓPEZ PIDE ELIMINAR

CONTRA LA MUJER VIOLENCIA

Entre tanto, de Matamoros reportan que el Presidente Municipal y la presidenta del Sistema DIF encabezaron la ceremonia para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, organizada por la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer y en coordinación con la Dirección del Parque Olímpico.

Frente a la escultura “La Gran Puerta de México”, fueron instaladas 68 cruces en memoria de las víctimas por el delito de feminicidio en México, marco en el que se mencionó que de cada 10 mujeres, seis son víctimas de algún tipo de violencia.

Sin embargo el número de agresiones, en la realidad, es que 8 de cada 10 han sufrido maltrato, considerando que muchas mujeres no denuncian la situación que están sufriendo.

En la conmemoración que a nivel internacional se celebra este 25 de noviembre, estuvieron presentes también integrantes del Cabildo, entre ellos, la presidenta de la Comisión de Cultura, quien en su mensaje destacó que cuando se denuncia el maltrato, el 95% de los casos queda impune.

Lo anterior agregó, debido a la falta de seguimiento de las autoridades o porque la victima retira los cargos por hostigamiento o amenazas, sin embargo cada vez hay más mujeres que salen a hablar de sus experiencias con la violencia de género.

Más tarde, al dirigirse a los asistentes, quienes cumplieron con las medidas de seguridad sanitaria como el uso del cubrebocas y la sana distancia, el Presidente Municipal consideró la importancia del respeto que debe darse a la mujer.

“Porque si no tenemos la capacidad y sabiduría de resolver nuestros propios problemas, estamos destinados a ser una sociedad más frágil, vulnerable y con mayor presencia de problemas sociales”, expresó.

ENRIQUE RIVAS INSTALA

FILTROS SANITARIOS

Mientras que en Nuevo Laredo, a partir de hoy jueves 26, el gobierno municipal en coordinación con el estatal instalará filtros sanitarios a la salida del Puente Internacional 2, con el objetivo de revisar que todo viajero cumpla los protocolos de salud y con ello evitar que los viajes no esenciales a esta frontera sean riesgo de contagio de Covid-19 para las y los neolaredenses.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, destacó que ante la celebración en el vecino país del ‘Día de Acción de Gracias’, se espera incremente el ingreso por esta frontera, lo que aumenta el riesgo de contagios de Covid-19

“Lo volvemos a decir, no existen las condiciones para visitar Nuevo Laredo. Si no es un viaje esencial, eviten cruzar. A nivel estatal se han incrementado los casos por Covid, debemos tomar estas decisiones para contener el flujo y evitar más contagios en esta frontera”, dijo el alcalde.

En el módulo sanitario participará personal de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) así como municipal, quienes debidamente capacitados y protegidos, serán los responsables de tomar la temperatura a quienes ingresen por este puerto fronterizo.

Los pasajeros deberán cumplir con el uso del cubrebocas, y no presentar síntomas de la enfermedad. Se retornarán los vehículos en los que viajen más de dos pasajeros, adultos mayores o niños, así como aquellos que no cumplan con la restricción del programa ‘Doble No Circula’.

GOBTAM, CONTRA LA

VIOLENCIA A LA MUJER

El Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Salud, se unió a la lucha social para eliminar la violencia contra las mujeres y puso a disposición de la ciudadanía la red de servicios gratuitos para la detección temprana y la atención oportuna, general o especializada, de esta problemática que ocupa la más alta prioridad en el estado.

GLORIA MOLINA GAMBOA, titular de la SST informó que en todos los centros de salud se dispone de un cuestionario confidencial que puede identificar y dar atención inmediata a mujeres que sufren algún tipo de violencia, ya sea emocional, social, económica, física, sexual o psicológica, que suele ser la más frecuente.

Precisó que en lo que va de la actual administración, se han aplicado más de 200 mil herramientas de detección, atenciones y consultas; se integraron 277 Grupos de Reeducación a Víctimas y Agresores de Violencia y 223 Grupos de Preventivas a la Violencia en el Noviazgo y ámbito comunitario con un total de 2,076 adolescentes.

Además se han impartido 17 cursos de actualización al personal de la Secretaría de Salud para identificar señales de alarma y ofrecer atención inmediata a mujeres y niñas víctimas de violencia.

La funcionaria estatal destacó la importancia de fomentar la participación activa de los hombres y los niños para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres.

Reiteró que para el Gobierno de Tamaulipas la violencia contra las mujeres y las niñas ocupa un lugar central, por lo que se suma a los 16 días de activismo que inician con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres este 25 de noviembre y termina con la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre próximo.

AÍDA FÉRES RINDE II

INFORME DIF-TAMPICO

Desde otra perspectiva, al rendir su segundo informe de labores, la Presidenta del Sistema DIF Tampico, AÍDA FÉRES de NADER sostuvo que la esencia del organismo ha sido siempre estar cerca de la gente y pese a que 2020 trajo consigo retos sin precedentes, las acciones y programas emprendidos brindaron protección, seguridad y certidumbre a los grupos más necesitados de la sociedad.

En el salón principal de la Casa de la Cultura, la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia enumeró las principales acciones llevadas a cabo para atender a niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y familias en condición de vulnerabilidad.

FÉRES de NADER agradeció el respaldo permanente de su esposo el Presidente Municipal CHUCHO NADER, así como el apoyo que en todo momento le ha brindado su familia y el equipo humano que conforma el organismo.

Expuso que con el propósito de ofrecer nuevos espacios para la atención y servicio a las familias tampiqueñas, se amplió y modernizó la infraestructura de la institución a través del rescate de inmuebles en situación de abandono y la rehabilitación integral de los centros de atención.

Detalló que cumpliendo este compromiso se modernizó el Centro de Rehabilitación Integral mediante una inversión superior a los 4 millones de pesos.

Aseguró que el nuevo CRI cuenta ahora con áreas que brindan mayor funcionalidad, seguridad y servicio a la población con necesidades especiales.

AÍDA FÉRES añadió que durante el presente año se construyó una nueva Estancia de Cuidado Diario del Adulto Mayor y tres Casas Club del Adulto Activo en las colonias López Portillo, Nuevo Amanecer, Esfuerzo Obrero y Las América, ampliando con ello la cobertura de atención a los adultos mayores.

La Presidenta del Sistema DIF Tampico dio a conocer que se ha garantizado la alimentación a más de 3,290 alumnos de 30 planteles escolares en el marco del programa «Desayuna Bien» y se han destinado más de 8 mil despensas a los paterfamilias durante la pandemia.

ALERTAN CONTRA ONDA

POLAR EN LA FRONTERA

La Dirección de Protección Civil y Bomberos emite una alerta precautoria conforme al boletín del Servicio Meteorológico Nacional:

Para el próximo viernes estará ingresando el frente frío 17 de la temporada con la posibilidad para que los días viernes y sábado se presenten lluvias moderadas, así mismo viene acompañado de una masa de aire frío que puede provocar que el termómetro descienda hasta los 4°c en la mínima el lunes próximo, por lo que se recomienda a la ciudadanía a extremar precauciones, cuidar y abrigar bien a los infantes y a los adultos mayores, resguardarse de este clima frío y humedo que es el más riesgoso para contraer enfermedades respiratorias.

El Alcalde C.P Enrique Rivas Cuéllar ya ha girado instrucciones al personal de Protección Civil y Bomberos, para que estos próximos días se realice el operativo carrusel al descender la temperatura.

“¡RIGO ES RAZA!”, SE

ESCUCHA EN REYNOSA

De otro lado, deje decirle que hace un año, al inicio de los trabajos legislativos, el diputado RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, hizo la promesa de apoyar a los que menos tienen, a los abandonados, a los desamparados, por ello, se prometió a sí mismo acudir al territorio olvidado por el político tradicional y visitar, y saludar, y preguntarle a la gente sus necesidades, y así lo hizo.

Un año de caminar por calles y veredas, colonias y ejidos, conociendo prioridades, carencias, y los pesares del pueblo. Y aprendió de ellos, que se debe escuchar para poder actuar, el resultado es evidente, la presencia del morenista ahora es imprescindible: las personas lo buscan, la identificación mutua se dio, el sentido de pertenencia se hizo patente…! RIGO es Raza, es la voz de Reynosa, la Voz de los Tamaulipecos!.

RIGO RAMOS devuelve al pueblo su sueldo y algo más, su tiempo, su salud, su energía la entrega con devoción por quien así lo requiere, y lo más importante, quiere un cambio verdadero en la administración pública, no más corrupción, si equidad y justicia social.

Así siempre está gestionando apoyos que sus representados le solicitan.

UAT SE SUMA: NO A LA

VIOLENCIA CONTREA LA MUJER

Por último, con la participación de ponentes de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU), se llevó a cabo el Conversatorio organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante el evento desarrollado a través de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la UAT, las expositoras de la Red coincidieron en subrayar la importancia de erradicar todas las formas de violencia de género y que en el ejercicio de la actividad universitaria, toda convivencia promueva un marco de igualdad y libre de discriminación.

En este marco, se puso de relieve el objetivo del Rector Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ por impulsar desde la academia y la actividad universitaria, las acciones que contribuyan en la sociedad a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

El conversatorio fue presentado a través de la plataforma Teams, teniendo como moderador al Dr. JORGE LUIS RIVERA HUESCA, Titular de la DDU de la Universidad Veracruzana y Presidente de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.