            < Nuevo orden de fuerzas estatales en tiempos de la 4ª T    

1.- En el desmembramiento de lo que era CONAGO no está todo escrito, falta un pronunciamiento de este órgano, empezando porque tiene que cambiar de nombre, ya no es nacional y sus siglas se reducen a COGO o COGOB (Conferencia de Gobernadores), el nombre es lo de menos pero tendrán que buscar otra óptica ante la segmentación sufrida.

En cuanto a los 10 mandatarios que emigraron entre ellos el de Tamaulipas, tienen que prever, que en cuatro de sus entidades habrá elecciones para gobernador y que los nuevos mandatarios, ya sentados en la silla, pueden cambiar de bando, sean del partido que sean, y regresar al seno de la COGOB.

El tema electoral estará muy presente en el grupo que abandonó lo que era la CONAGO, porque seguramente tienen muy claro que su principal fuerza de interlocución son las curules que sus estados logren en la Cámara de Diputados, y obviamente en la renovación del mandato constitucional en 4 estados de los 10 en que están agrupados.

Estos son Chihuahua, Colima y Michoacán actualmente gobernados por el PAN, PRI y PRD respectivamente, además de Nuevo León con un independiente.

Por lo que respecta a la integración de la Cámara de Diputados, en esos 10 estados hay 93 distritos federales, de ese número de legisladores que saldrán de mayoría se van a derivar los plurinominales que a ojo de buen cubero alcanzarán entre 45 y 50 lugares más.

Estamos hablando de alrededor de 140 diputaciones federales que se estarán disputando “de a de veras” en la arena electoral, es decir sin la simulación y sumisión de los bandos priistas y panistas bien identificados que han optado por la estrategia del avestruz. Guardan la cabeza por temor de que se las corten.

Obviamente hay excepciones, en el grupo de los 10 hay un solo priista y seis de los 9 panistas. No es posible medir a todos con el mismo rasero.

Sobra decir que el apoyo de los seis estados restantes será fundamental, y esto no será nuevo, todos los partidos principalmente el PRI y el PAN han enviado de una entidad a otra a sus operadores a reforzar el trabajo en tiempo de elecciones. Claro que hoy todo el mapa mexicano celebrará comicios para diputados federales, municipales y Congresos locales de los que pende su propia cabeza, pero tendrán que armar una estrategia para fortalecer los lados “flacos” que pudieran tener.

Los 10 mandatarios agrupados en un nuevo proyecto dejaron claro que no es un rompimiento con el Gobierno Federal, sino que buscarán otros caminos sobre temas muy concretos, una agenda bien definida en la que tendrán que buscar otras vías de interlocución y con pleno conocimiento de que el peso de sus ideas no es suficiente para negociar con el alto mando, si no tienen alguna moneda de cambio que les depare mejoras en acuerdos.

2.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha puesto en marcha un programa de mantenimiento en sus instalaciones, de esta manera se prepara para el momento de regresar a las clases presenciales. De igual forma se han implementado los protocolos de prevención por el COVID-19, esto siguiendo instrucciones del rector José Andrés Suárez Fernández, en su compromiso de hacer de la prevención una nueva cultura universitaria.

De tal manera que llegado el momento del reinicio a clases en las aulas, la universidad estará en las mejores condiciones tanto físicas en sus instalaciones como en el cumplimiento de un programa que asegure mantener la salud de todos lo que realizan labores administrativas o docentes, o cumplan con tareas escolares como es el caso de la base estudiantil.

Para lograr este propósito actualmente se realizan trabajos intensivos de limpieza y fumigación, así como el desmonte en torno a los planteles y vías de acceso internas, áreas verdes entre los diferentes planteles que conforman el campo universitario, lo mismo en la zona sur que en el Campus Victoria, esto en prevención del desarrollo de vectores transmisores del Dengue.

La desinfección de los interiores, aulas y áreas administrativas en atención a la pandemia que enfrentamos. Llegado el momento de la reactivación a clases presenciales la UAT ofrecerá el mejor rostro y óptimas condiciones para la nueva etapa.

3.- Frente a las cuentas rendidas en el 2º Informe el alcalde Xicoténcatl González Uresti los victorenses tienen otros datos y están en las calles destrozadas por los baches, sin iluminación suficiente por las noches y en el colmo de la desidia, al mismo tiempo que sostenía su exposición a través de un enlace de Facebook. La vía pública lució abarrotada de basura, ni siquiera para medio cumplir ese día, pudieron rentar camiones para el traslado de estas bolsas de residuos.

Que le puedo yo contar a Usted, que lo viven cotidianamente, sobre todo cuando no hay agua en las llaves de su casa. Y en esas colonias que ya son ampliamente conocido este problema, tampoco recibe el apoyo a través de pipas que les acerquen el vital líquido, que es de vida o muerte en tiempos de pandemia en que se reclama más aseo de las viviendas y en la ropa.

Los temas que más destacó el Edil fue por una parte el programa de obras “Para que tengamos agua” acciones que se realiza con recursos del Gobierno del Estado, fue el tema al que dedicó más tiempo en su exposición, o sea, presumió con sombrero ajeno. Y desde luego hizo extensivo reconocimiento al licenciado Francisco García Cabeza de Vaca.

Otro renglón que exaltó fueron los actos del DIF donde el ejercicio presupuestal en perecederos, como es la alimentación es muy fácil de inflar. Ni como demostrar que efectivamente se recibieron las cantidades de productos que estipulan las facturas.

Y los regidores bien gracias, algunos creen que con no asistir al Informe de des-gobierno municipal ya cumplieron con los victorenses, cuando debieran de estar tramitando una auditoría que diera origen al proceso penal.

Lo lamentable es que aún nos falta un año para que concluya la peor de las gestiones municipales de esta época (a nivel nacional) y de la historia de Victoria.

REPORTE DE MORENISTAS EN CAMPAÑA.- Entre los principios de Morena está no integrar tribus, eso en base a las malas experiencias del PRD, sin embargo lo traen en el ADN y ¿cómo no, si la totalidad de quienes aspiran a encabezar el partido guinda provienen del partido del Sol Azteca. En esas circunstancias es que Porfirio Muñoz Ledo (presidente) y la senadora Citlally Hernández (secretaria general) es la mancuerna electoral que promueve el aún presidente Alfonso Ramírez Cuellar, lo cual ni le perjudica, ni lo beneficia, porque Porfirio es Porfirio.

Gibrán Ramírez Reyes por su parte ha realizado una intensa campaña en medios y a través de videos de Youtube se promueve como el relevo generacional del grupo de Bertha Luján, y en alusión a los respaldos de los diputados federales a Mario Delgado (es el pastor del rebaño), ayer en su registro manifestó que es el candidato del pueblo, de los morenistas de a pie.

La entrevista de Gibrán publicada en Milenio se la recomiendo, él es colaborador de esa firma, pero su exposición es interesante porque hace un análisis (ese es su fuerte editorialmente hablando) de lo que es Morena en este momento y lo que debe ser. No se mide en señalar errores y vacíos, lo cual lo confronta directamente con Ramírez Cuellar a quien responsabiliza de la situación en que está actualmente el instituto político.

Yeidckol a quien la encuestadora oficial la ubicó en el arranque por el tercer lugar está hiperactiva, no hay que pasar por alto que por su papel primero al lado de AMLO (cuando presidió Morena) y luego como secretaria general, es la única que tiene una estructura en todo el país. Era la situación de Luján, que por la vía de los consejeros, podía contar con el respaldo de un sector dispuesto al activismo a su favor.

Mientras que Delgado cuenta con más de 250 diputados federales con presencia en sus respectivos distritos o estados, a trabajar el voto a su favor. Obviamente el único que carece de una estructura de Gibrán.

Citlalli por su condición de mujer, militancia en la izquierda, primero en el PRD y luego en Morena, se ubica como la predilecta para la secretaría general y ya se lo han de haber indicado, por eso renunció a buscar la presidencia y optó por el 2º lugar en el mando morenista, su competidor principal es Antonio Attolini.

De acuerdo a la convocatoria hasta el martes 8 de septiembre pueden registrarse, ahora se mantienen en stop hasta el día 12, en este lapso de 4 días tendrán que desentrañar los problemas que presenten para su registro algunos de los aspirantes.

Por ejemplo el hecho de que no aparezcan como militantes Delgado y Attolini, este último inició un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.