NUEVOS MECANISMOS, “PONDRÁN A TEMBLAR” A ALCALDES, SÍNDICOS Y CONTRALORES.

LO EXPRESADO por el Auditor Estatal Jorge Espino Ascanio, respecto “a proyectar revisar en tiempo real”, los movimientos financieros de Ayuntamientos actuales y cuentas públicas de pasados gobiernos municipales y organismos estatales, “no es ninguna advertencia dolosa o de mala fe” y muchos menos “una amenaza política”, para que quede claro. Es simplemente, una tarea para innovar la revisión de los recursos públicos, pero eso, por naturalidad, no descarta que, en el mediano plazo, “arrecien las revisiones financieras”, a alcaldes, tesoreros, síndicos y contralores.

Y AUNQUE de momento, lo anunciado por el titular de la Contraloría Superior del Estado, “es algo así como un cáliz”, esto, para quienes conocen a fondo los manejos financieros, les deja claro que, “aquellos alcaldes que, se han pasado de listos”, disponiendo indebidamente, de los dineros que no son suyos, sin lugar a dudas, “podrán verse en serios aprietos legales”.

PORQUE SÉPASE y entiéndase que, esta clase de innovaciones financieras, llevan el buen propósito de evitar saqueos de recursos en los Ayuntamientos, porque los mismos, son dineros de los pueblos que gobiernan y, deben invertirse en obras de infraestructura, para mejorar la imagen urbana de los municipios y, no para que “los disfruten malos alcaldes”, como varios que aquí hemos mencionado de manera incisiva, porque hay de por medio, las pruebas fehacientes.

Y POR ESTA BUENA intención de la Auditoria Superior del Estado, varios Presidentes Municipales, sin temor a equivocarme, “estarán temblando” porque saben que, se han extralimitado en la adjudicación ilegal de dinero público, cuya cuestión, en el futuro, podría generar que corruptos alcaldes, en definitiva, “tengan que huir de la justicia”, como ya algunos andan exiliados en la Unión Americana, para obviamente, “evitar pisar la cárcel”.

POR TAL motivo, podré comentarles que, “este cáliz innovador” sobre como ejercer la revisión de las finanzas públicas, para algunos alcaldes, “si es una enorme preocupación” porque hay las tangibles evidencias de que varios de ellos, indebidamente, han hecho mal su trabajo administrativo. Y si se encuentran ante esa adversidad matemática, saben que, “podrán ser objeto de la acción penal”, cuya cuestión aquí la hemos remarcado, porque recuérdese que, “toda mala acción, trae una reacción”, ese es el mensaje que se vislumbra el innovador manejo financiero, anunciado por el Contralor Jorge Espino Ascanio. “así es que aguas”, para los ediles pasados de lanza.

SIN EMBARGO, Espino Ascanio, en parte de su mensaje dijo que, “esta clase de acciones de fiscalización de los recursos públicos”, aun no están incluidas en la ley vigente. Pero abundó estar haciendo “pruebas piloto”, con la finalidad de innovar los manejos financieros de los Ayuntamientos. Esto quiere decir que, “al tener los auditores acceso” a la contabilidad en línea del estado y municipios, podrán hacerse de mejor manera las observaciones matemáticas, cuyo tema por obviedad, permitirá “saber cómo y de qué forma, se gastan los dineros en los Ayuntamientos”. Y conocer principalmente, “quiénes son los protagonistas o saqueadores”.

ESO ES LO QUE, sin lugar a dudas, mantiene ya bajo un clima de marcada incertidumbre a Alcaldes, Tesoreros, Síndicos de la comisión de hacienda, Contralores Municipales y jefes de los departamentos de compras de municipios y a representantes de organismos estatales, porque el propósito de la Auditoria Superior del Estado, es que todo lo financiero se maneje con transparencia, como lo establece la ley. Y porque la pauta es que todo Presidente Municipal, haga bien su trabajo y se eviten corruptelas como muchas que aquí hemos señalado.

LO ESENCIAL en este engranaje administrativo, es que, tales innovaciones financieras, ayudarían mucho, para que se puedan preparar las auditorías en tiempo real y corregir, “lo que no se haya hecho” en el marco legal y de transparencia. Pero por esta exposición del Auditor Estatal, las cosas para algunos alcaldes, “están (de ipso facto) al rojo vivo”, porque en la mayor parte de los Gobiernos Municipales, los actores de los mismos, “en menos de tres años, se han convertido en millonarios” y por esta razón, a varios jefes de municipios tamaulipecos, el destino no les depara un buen peregrinar político, porque “estarían sujetos a darse a la fuga” o bien “pasar años tras las rejas”, por sus malos actos.

ASÍ ES QUE, veremos que habrá de suceder, en este interesante tema, en el que el Auditor Superior del Estado Jorge Espino Ascanio, “LE HA PUESTO EL CASCABEL AL GATO”.

VIVEN TAMPIQUEÑOS LA MAGIA DE LA NAVIDAD

*Encabezan Chucho Nader y Aída Feres de Nader el espectacular Desfile Navideño

Las condiciones climáticas no fueron impedimento para que cientos de familias tampiqueñas y de la zona conurbada disfrutaran de un espectacular Desfile Navideño, la tarde de este martes, en el que participaron instituciones educativas, organizaciones empresariales y dependencias públicas, que ataviadas con motivos navideños llenaron de luz, color y alegría las principales calles de la zona centro.

El Presidente Municipal Chucho Nader y su esposa, Aída Féres de Nader, Presidenta del Sistema DIF Tampico encabezaron esta fiesta navideña, a la que se sumaron grupos con música en vivo y la presentación de una divertida pastorela.

El numeroso contingente partió de la plaza Hijas de Tampico por toda la calle Aduana hasta su intersección con Emilio Carranza, sumando en su recorrido a entusiastas tampiqueños que hicieron aún más colorido este singular desfile, que tuvo como destino final el pórtico del Palacio Municipal.

Personajes caracterizando a Santa Claus y sus renos, duendes y monos de nieve, causaron gran alegría entre la población infantil que, sin duda, vivió momentos de gran ilusión.

El jefe de la comuna señaló que durante el mes de diciembre se han programado una serie de eventos en el marco de la navidad, a fin de que las familias tampiqueñas disfruten la magia de esta época del año.

Precisó que el domingo 15 se llevará a cabo el gran desfile náutico en el Paseo La Cortadura, por lo que extendió la invitación a toda la población de la zona conurbada.

IMPLEMENTA DIF TAMPICO PROGRAMA PARA EVITAR EMBARAZOS Y DROGADICCIÓN ENTRE LOS ADOLESCENTES.

X.-A la fecha 18 mil alumnos de 30 escuelas han participado en el proyecto “Piénsalo Bien”.

A fin de prevenir embarazos, drogadicción, alcoholismo y acoso escolar entre la comunidad estudiantil de los niveles medio y medio superior, el Sistema DIF Tampico continúa desarrollando el programa “Jóvenes” y el proyecto “Piénsalo Bien”.

En el marco de esta estrategia, la Presidenta del organismo en el municipio, Aída Féres de Nader visitó la escuela Secundaria No 6 ”Ignacio Ramírez”, ubicada en la colonia Natividad Garza Leal, donde invitó a los alumnos valorar su presente y futuro evitando la toma de decisiones esenciales en su vida, sin la debida preparación e información.

“Para muchos jóvenes una mala decisión se convierte en un embarazo no deseado, en adicciones que acaban con su salud o hasta con su vida; o quizá en la comisión de delitos. La vida nos regala cosas maravillosas; nos permite decidir a cada momento y de nosotros depende elegir el camino correcto o la manera positiva de hacer las cosas”, expresó.

Féres de Nader exhortó a los jóvenes a tener en cuenta los consejos de padres y maestros, al momento de tomar una decisión importante.

”Necesitamos convertir las palabras, ´Piénsalo Bien´, en un hábito de vida; no sé aceleren, no se precipiten, no tomen atajos; analicen antes de actuar, desde situaciones pequeñas, hasta los grandes retos”, dijo.

Por su parte la Directora del plantel, Farrah Zaidaly Castillo Bautista, agradeció al Sistema DIF municipal y a su Presidenta que este tipo de programas se desarrollen en las instituciones educativas, mediante dinámicas que generan mayor conciencia entre el alumnado.

Leyla Abisad Rahal, Subdirectora del Centro de Fortalecimiento Familiar dio a conocer que el embarazo en jóvenes, el consumo de alcohol y el acoso escolar es más común de lo que se cree, por ello es necesario brindar información a los alumnos para que tomen decisiones correctas.

Explicó que el programa se ha desarrollado en 30 planteles, brindando orientación a más de 18 mil estudiantes.

PROTESTAN AGRICULTORES FRENTE A CONAGUA, EN RÍO BRAVO

Agricultores del municipio protestaron esta mañana frente a las oficinas de CONAGUA en este municipio, reclamando la asignación de 450 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que consideran insuficiente.

Fueron usuarios del Distrito 025, quienes optaron por tomar esta medida, pues están solicitando 952 millones de metros cúbicos de agua para atender la demanda del ciclo agrícola 2019-2020.

Los agricultores cerraron la calle Jalapa, en el tramo ubicado frente a la CONAGUA y Secundaria 1, afectando el tráfico parcialmente.

Dijeron los manifestantes que esta medida se da ante la falta de respuesta de la dependencia federal, lo cual continuarán realizando de no atender CONAGUA la inconformidad.

