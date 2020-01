Por la libre

“Nunca debemos desistir en la lucha, si lo hacemos estamos derrotados”

Por Edelmira Cerecedo García

En Xicoténcatl la economía se mueve por la producción de caña misma que termina en el Ingenio Azucarero de Aquella Ciudad para ser procesada cómo azúcar, los cañeros están agrupados en las asociaciones de productores cañeros CNC Y CNPR mismas que lideran Vicente Verástegui Ostos(CNC) quien además es Diputado Federal y Alberto Alarcón (CNPR).

En las asociaciones el compromiso de los líderes es proteger a los productores, son el enlace con la Industria y hasta la mancuerna perfecta para los Obreros que juntos hacen un engranaje que saca toneladas de azúcar de esta Ciudad y así ganan todos.

En la Industria los productores y los obreros y trabajadores de confianza son Mexicanos, cómo tal conocen las problemáticas del campo a nivel general, las carencias inclusive de la producción por falta de apoyo, por ende se cuidan y tratan de tener una cordialidad que beneficia a todos.

Sin embargo el viernes pasado un extranjero que llegó a la Industria Azucarera de Xicoténcatl retuvo unos camiones cargados con producto listo para procesarlo, por instrucciones de esté sujetó, quien no respetó los acuerdos que el comité de producción estableció, pasándose por el arco del triunfo, valiéndole su señora progenitora la situación de los productores y lo que ocasionaba con su impertinente situación.

La alteración de los líderes cañeros en especial del Diputado Vicente Verástegui líder de la CNC fue justa, y hasta se la aplaudo, si yo me altero que un sujeto que no sabe de hambre en el campo venga y se sienta imponente, USTED DEBE DE ESTAR AGRADECIDO QUE EXISTEN LÍDERES QUE TRAEN TATUADO SU VERDADERA MISIÓN DE SER LA CABEZA DE UN GRUPO, DEFENDER, así, con todo, cómo si sus asociados fueran su propia familia, eso se aplaude, eso no es ofender, eso es DEFENDER y de estos líderes nos hace falta mucho a México, que no cualquier persona puede venir y parar el trabajo de quienes han invertido todo.

Por ello es importante saber las reglas de operación que se realizan en las industrias, tener la base y los conocimientos para no permitir atropellos, la situación es necesaria preverla, tener bases y dar soluciones en conjunto, que la Industria tenga gente capaz de resolver, no sólo de determinar sin ver la afectación que produce.

Por ello la actuación de un líder cuando es por defender a su gente no se cuestiona, no está en juzgarse, por qué nadie que te dejé sólo y que haga las cosas a escondidas de sus agremiados es un buen líder, y Vicente no sé esconde el da siempre la cara por todos. “ESTO ES SOLO UN PEQUEÑO SACRIFICIO PRIMERO ESTÁ EL BIEN DE TODOS, POR ESO SIEMPRE SERÁ NECESARIO”.