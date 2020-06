NUNCA SE SABRA QUIEN MATO AL DR. RODOLFO TORRE CANTU

[email protected]

NUNCA SE SABRÁ QUIEN MATO AL DR. RODOLFO TORRE CANTÚ

Rubén Dueñas

Han pasado 10 años a la fecha en que el candidato de la alianza “Todos Tamaulipas” conformada por el PRI, PVEM y PNA, a la gubernatura de Tamaulipas, Dr. Rodolfo Torre Cantú, fuera artera y cobardemente asesinado a balazos, junto con el coordinador de su campaña el diputado Enrique Blackmore Smer y cuatro de sus ayudantes, sin que el brutal crímen masivo haya sido esclarecido o no han querido dar a conocer los resultados de las investigaciones.

Creo que de hecho los mexicanos y en particular los tamaulipecos ya no debemos de esperar que el gobierno, sea del partido que sea, se llegue a interesar a escarbarle a

la ejecución del Dr. Torre Cantú para saber a ciencia cierta quién y por qué lo mataron, siendo que estaban a cinco o seis días de las elecciones en que sería electo nuevo gobernador del estado, porque estaba ganado al 3 x 1 y vendría a suceder en el cargo a su gran amigo Eugenio Hernández Flores.

Y decimos que no esperemos saber quién fue el autor intelectual del crímen, siendo que el doctor Torre Cantú era un buen hombre que portaba su cuello un escapulario con la imágen de Dios Nuestro Señor, pero como analistas políticos nos parece un caso muy semejante al de Luis Donaldo Colossio Murrieta, al que asesinaron hace justos 26 años también siendo candidato del PRI, pero a la Presidencia de la República, del que hasta ahora no se ha sabido a ciencia cierta quién lo mató.

Los crímenes de Luis Donaldo Colosio Murrieta y del Dr. Rodolfo Torre Cantú, a como estamos viendo las cosas después del correr del tiempo, creemos que son equiparables al magnicidio en el que perdió la vida el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy el que fue asesinado desde la ventana de una librería en Houston, Texas, por un gatillero profesional, de lo que ya hace 57 años y todavía no sabe la verdad y por ende quien ordenó su ejecución.

El gobierno de Estados Unidos hizo público que tendrían que pasas 50 años para dar a conocer el resultado de las investigaciones, pero no cumplió su palabra y pidió que los norteamericanos que esperaran 25 años más en razón de aún sobreviven algunos de los involucrados. Pero eso en México no va a ocurrir jamás, en nuestro país lo que se estila es matar a los asesinos para cerrar la pinza.

En lo personal le perdimos la huella a la señora Laura Graciela “Beba” de la Garza Montoto, esposa del Dr. Rodolfo Torre Cantú, al parecer radica en Estados Unidos con sus tres hijos, Laura Graciela, Paulina y Rodolfo, pero no lo tenemos confirmado, quizá por esa razón no dejaron sentir su presencia aún a distancia en el Décimo Aniversario Luctuoso con el que PRI- Estatal recordó ayer al Dr. Rodolfo Torre Cantú, pero sabemos que su dolor por la partida de su esposo y padre de sus hijos, lo lleva en el corazón, como nos dijo tiempo atrás en evento similar del PRI. Descanse en paz nuestro gran amigo.

En el evento de ayer domingo los priístas integrantes del comité directivo estatal y municipal de Victoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezados por el presidente del comité directivo estatal, Edgar Melhem Salinas, en el monumento al Dr. Rodolfo Torre Cantú depositaron una ofrenda floral y montaron una Guardia de Honor por el décimo aniversario luctuoso de su partida. También recordaron a Enrique Blackmore Smer.

Después del atentado de que fuera objeto el titular de la Seguridad Pública en la CDMX, Omar García Harfuch, el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, urgió al Presidente López Obrador a revisar sus errores en materia de seguridad pública y a dejar su idea de “abrazos, no balazos”, ya que “malo no es equivocarse, malo es no corregir”, dijo.

El PAN propone “involucrar a todo el Estado Mexicano; Municipios, Estados y Gobierno Federal. También al Congreso y al Poder Judicial y por supuesto a la sociedad y al sector privado”, apuntó el senador Mauricio Kuri.

Por cierto analistas y expertos en seguridad aseguran que nadie le ha pedido al presidente López Obrador que declare la guerra a las organizaciones criminales, sino que garantice la seguridad, haga cumplir la ley y responda con rigor frente a los hechos, como el atentado contra el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México Omar García Harfuch.

“Lo único que se le está pidiendo es que no deje pasar –como si nada hubiera pasado– un acto de provocación brutal, como lo que fue el atentado en contra de García Harfuch, que dedique los recursos extraordinarios para atender un asunto de seguridad inédito, eso no implica declararle la guerra a nadie”, le remarcan al mandatario nacional.

Para el columnista de El Universal, Alejandro Hope, “el gobierno de AMLO debe modificar su estrategia de seguridad, derivado de los hechos del viernes “, que en caso de repetirse pueden representar un riesgo a la gobernabilidad y seguridad nacional.

“El presidente López Obrador podrá no tomar la decisión de declarar una guerra, pero no la tomó él, la tomó la organización criminal. Puede seguir dando becas si quiere, pero el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) va a seguir dando balas”, advirtió.

Aunque sea de pura saliva el jalón de orejas que le esta dando AMLO al académico John M. Ackerman, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que se conduzca CON CIVILIDAD Y RESPETO HACIA LAS PERSONAS QUE AJERCEN EL PERIODISMO, jalón de orejas que según nosotros es merecido.

En el llamado la CNDH hacen énfasis en su rechazo categórico a éstas expresiones que contribuyen a agravar las condiciones en las que desarrollan su trabajo. Que le baje a su pedantería y gran linaje y después de esto ya no le agrada el puesto que ocupa en el gobierno, que renuncie si tiene dignidad, porque ya se le arrancó con mero, mero de la CT.

En el marco de su Segundo Informe de Labores el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), José Andrés Suárez Fernández, destacó que durante los dos últimos años ésta Universidad incrementó los indicadores de la cobertura con con equidad y el impulso a programas de estudios pertinentes y de calidad.

Dijo que para incrementar los indicadores de la cobertura con equidad, en la UAT se han potenciado sus instalaciones, aprovechando las tecnologías, así como también se han adecuado los programas de estudio, brindando apoyos que favorecen la inclusión y reducción del abandono escolar.

Por cierto en el informe que entregó a la Asamblea Universitaria menciona que en los últimos años la UAT pasó de tener menos de 37 mil estudiantes a más de 40 mil 500 y que en licenciatura la matrícula se incrementó de 32 mil 559 estudiantes que había en el 2017, a poco más de 36 mil alumnos al 2019.

En materia de cobertura destacó también que se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Xicoténcatl, Tamaulipas, para instalar una Unidad de Educación Superior, dentro del programa de Unidades de Educación Permanente de la UAT.

Destaca en su Informe que la Universidad además de los servicios educativos que ofrece en sus sedes ubicadas en las ocho ciudades más pobladas de Tamaulipas busca cubrir una mayor parte del territorio estatal mediante sus plataformas de educación en línea. Y vamos por más.

E-mail [email protected]

[email protected]