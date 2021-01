LETRAS PROHIBIDAS

OAS un caballero azul “rey”

Clemente Zapata M.

El ex alcalde de Ciudad Victoria, ÓSCAR ALMARAZ SMER (OAS), guste o no, ha acaparado los comentarios políticos a últimas fechas. Sospechosismos, especulaciones y elucubraciones giran sobre su persona.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, ÉDGAR MELHEM SALINAS, y su homólogo local de Victoria, HORACIO REYNA DE LA GARZA, ayudaron a nutrir las especulaciones.

MELHEM, por ejemplo, visiblemente molesto señaló que su partido, el PRI, no tenía contemplado a ÓSCAR ALMARAZ como candidato. No lo dijo, pero dio a entender de forma soberbia, que “simplemente no lo necesitaban”.

REYNA DE LA GARZA, por su parte, al pedirle opinión sobre ALMARAZ, se limitó a responder: “sin comentarios”; pero evidenció la incomodidad que le generaba el tema.

Hasta el momento de realizar esta colaboración, de boca en boca se mantenía la versión de que ALMARAZ SMER será la “contratación bomba” por parte del Partido Acción Nacional.

Lo quieren como candidato a la diputación federal del distrito 05, pero de momento no hay nada oficial al respecto, a pesar de que hace casi cuatro meses se le vio sentado en la “mesa principal” de un evento azul en la Capital.

Ya se sabe, ÓSCAR ALMARAZ hizo carrera en el PRI y siempre ha defendido a ese partido; las nuevas circunstancias lo colocan en un lugar privilegiado, políticamente hablando.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para el ex alcalde Capitalino. Mientras que sus casi ex compañeros lo consideran un traidor, sus futuros compañeros lo califican de forastero y lo miran con cierto recelo.

Es cierto, en la política sólo importa el presente, pero no se puede negar que si ÓSCAR ALMARAZ llega al PAN, se hace candidato y lograr en triunfo, en automático su nombre se colocaría en un lugar privilegiado en la lista de proyectos de mayor calado, de cara al 2022.

ALMARAZ no llegaría al PAN con las manos vacías. Por el contrario, llegaría a competir con parte de una estructura que ya lo hizo ganar y que no se va a conformar con “debut y despedida” pues como caballero color azul “rey” se despertaría en él un voraz apetito electoral, ¿alguien lo duda…?

Aunque hasta este momento todo está dentro del terreno de las especulaciones, es difícil cree que ALMARAZ, una vez que regrese a probar las mieles electorales que provoca el triunfo en las urnas, se discipline en el 2022, pues tiene su corazoncito… Pendientes…

~~PERFILAN MODIFICAR CONSTITUCIÓN.- El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, propuso diversas reformas a la Constitución Política Tamaulipeca, al conmemorarse sus primeros cien años. De entre las adecuaciones que se realizarían, sobresalen las leyes encaminadas a fortalecer a la familia como núcleo de una sociedad cambiante y, sobre todo, adecuar a la Constitución a las problemáticas políticas, sociales y económicas de los tiempos presentes. PEÑA FLORES opina que es necesario perfeccionar y actualizar su contenido, “Con la finalidad de establecer y brindar mejores condiciones de vida para las y los tamaulipecos. ¡Óraleeeee!

SECRETO A VOCES.- Un importante y connotado grupo de empresarios capitalinos, aunque no lo reconocen en público, están de acuerdo en jugarse todo con ÓSCAR ALMARAZ SMER siempre y cuando la diputación federal en el distrito 05 sea el comienzo de algo grande, al explorar otros colores electorales… De boca en boca se comenta que las chequeras están listas, abiertas y, sobre todo, bien ilusionadas para iniciar un proyecto que inició hace tiempo, pero les echó a perder el alcalde depuesto XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI… La fecha no se ha modificado y el calendario marca el 2022… ¡Yayayái!

RUMORES, RUMORES, RUMORES… Que la llegada de ÓSCAR ALMARAZ SMER al Partido Acción Nacional, aunque sería con bombo y platillo, no necesariamente tendría manga ancha… Conocedores del tema y gurús azules, anticipan que habrá una cláusula muy importante para que ALMARAZ no se brinque las trancas y está a punto de “firmar el contrato”… Son rumores, rumores, rumores…

