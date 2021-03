T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“OBTENER RAJA ELECTORAL, EL OBJETIVO”…..!

X.-Posicionar al Partido Morena, es la obvia desesperación

NADA de lo que viene ocurriendo en el ámbito político “es obra de la casualidad, sino obra de los intereses mediáticos” que buscan los espacios públicos, para intentar obtener el poder de estados y municipios. Por ello hoy aquí en Tamaulipas, aprovechándose “los tiempos electorales”, han interpuesto solicitud y demandas en el Congreso de la Unión, para lograr conseguir el desafuero del Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuya cuestión en mi punto de vista, no es más que, “la obvia estrategia electorera” instrumentada por el Gobierno Federal, para intentar posicionar a MORENA, partido que en Tamaulipas, “está en la muy evidente bancarrota electoral”.

LA GUERRA sucia emprendida o instrumentada por el Gobierno de la República, es para ayudar a su partido MORENA, eso tiene lógica y congruencia, porque este organismo político, ya lo hemos dicho en este espacio, “no tiene una estructura fortalecida” y por esta razón la 4-T, se ha visto en la imperiosa necesidad “de entrarle al juego” para electoralmente intentar que Morena, puede avanzar y, hacer penetrar a este Partido entre el electorado. Esa es la realidad.

Y SI EL GOBIERNO de la mal llamada 4ta. Transformación, ha obrado por usar las instituciones (Congreso de la Unión y Fiscalía Federal), para iniciar el proyecto de desafuero del Gobernador de Tamaulipas, ya lo dijimos, es la prueba irrefutable de que el lío legal contra el mandatario tamaulipeco, es para denostar al Partido Acción Nacional que es el que Gobierna en esta entidad y por obviedad, buscar Posicionar a MORENA, “eso no tiene vuelta de hoja”.

SIN EMBARGO, quiero decirles que, el uso de las herramientas gubernamentales por parte de la 4-T, para afectar la imagen el panista Gobernador García Cabeza de Vaca, es una estrategia, instrumentada con premeditación, alevosía y ventaja, para obviamente, afectar la imagen de Acción Nacional, cuyo perjuicio electoral, pudiera generar que mucha gente se vaya a otros partidos, pero a la vez, podría esto no impactarle a “los albiazules”, por la sencilla razón de que las estructuras estatal y municipales del PAN, “no han dejado de trabajar”.

REZA EL ADAGIO que, “cuando el río suena agua lleva” y vaya que en esto hay sobrada razón, porque si analizamos a fondo el tema de la guerra sucia de Morena, por la víspera electoral del 6 de junio, llegamos la conclusión de que, Morena, como es lógico y valido, busca afanosamente convencer al electorado, “detalle importante que no han conseguido”, porque, repito, “Los 6 Diputados Federales de MORENA, PES y PT”, Jamás se han puesto a trabajar en sus Distritos , dejando al olvido a la gente y esa irresponsabilidad de los Legisladores Morenos, “es lo que los mantiene políticamente endebles o débiles aquí en Tamaulipas”.

Y POR ELLO, les diré que, “los altos mando de Morena en México”, saben que su partido no ha repuntado o bien, no ha logrado despegar aquí en Tamaulipas, porque en primer lugar, “no tienen un comité que trabaje diariamente” y los Diputado Federales, que son los que debieron fortalecer a Morena, jamás lograron este objetivo, porque estos, “más tiempo se la pasaron en la ciudad de México, que en sus distritos”, por lo que, al no regresar con la gente que les dio el voto y no cumplirles las promesas de campaña, la ciudadanía, naturalmente, dejó de creer en Morena y por ende, les han perdido la confianza, “ese es el problema de Morena”.

ADEMÁS lo grotesco y meramente lamentable, es que los actores políticos de Morena, es decir los que buscan ser candidatos a alcaldes, diputados locales y federales, “no tienen más alternativa que, “intentar una vez más colgarse” de la imagen del Presidente López Obrador, como sucedió en la elección del 2018, pero eso, sin temor a equivocarnos, “no volverá a suceder”, porque entre las mismas familias abandonadas por los Diputados Federales de Morena, “no quieren saber nada de estos mentirosos” legisladores como lo son: Armando Zertuche Zuani, Olga Juliana Elizondo, Héctor Joel Villegas, Adriana Lozano Rodríguez, Erasmo González Robledo, Olga Sosa y Nohemí Hernández Alemán.

Y SI AHORA, “al cuarto para las 12”, los directivos municipales y el estatal de Morena, “andan a las carreras”, buscando identificarse entre la gente de los seis Distritos que tienen bajo su responsabilidad en Tamaulipas, “eso a estas alturas, ya no les funcionará”, porque “la gente ha despertado”, pero además están convencidas que, los candidatos de Morena, “no son la mejor oferta política”, para la siguiente ronda electoral de junio, por la mala experiencia que, el pueblo ha sufrido, por la clarísima indiferencia con la que, hasta el momento, se han portado los irresponsables diputados federales de MORENA, PES Y PT.

LOS ASPIRANTES Morenos, tienen que entender que las familias de todos los estratos sociales, “ya no quieren saber nada de ellos”, porque esta clase de sujetos de baja calidad moral, en campaña “son unas peritas en dulce”, pero “ya encumbrados en los cargos públicos”, jamás vuelven a acordarse de la gente que los ayudó con su voto, para estar cobrando fabulosos ($$$$) salarios en San Lázaro como Diputados Federales y “las familias bien gracias”.

Y POR ESO AHORA que, los pre-candidatos Morenos, se encuentran en clara desventaja electoral, porque “la gente ya no comulga con ellos”, la 4-T, ha tenido que interceder, para ayudarlos, pero recordemos que “de la noche a la mañana no fácilmente se avanza”, así es que, seguiremos muy al pendiente de este interesante tema, en el que, “los abanderados de Morena, se encuentran ante serio dilema” político-electoral, porque la gente, “sin lugar a dudas ya les perdió la confianza”. Pero aun así, estos irresponsables políticos buscan con la ayuda de la 4-T, “sacar raja electoral”.

