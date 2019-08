CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Odio…

La política de los últimos tiempos se ha basado en provocar odios más que en difundir propuestas de trabajo o proyectos de partidos políticos, Donald Trum ganó la elección de Estados Unidos porque prometió un muro en la frontera con México y que ya no les quitaríamos, según él, los empleos.

En México sucedió lo mismo, la lucha fue entre los transas de izquierda y los transas de derecha, entre los fifís y los chairos, entre los rateros, los más rateros y los señores de las ligas, odio, solo se sembró odio.

En los Estados y los municipios no fue diferente, en Tamaulipas, por ejemplo, en el 2017 ganaron elecciones municipales personajes sin ninguna preparación, si proyecto, ahora vemos que muchos son inútiles e incluso incapacitados para la administración pública y, por si ello fuera poco, algunos bien rateros, su éxito consistió en señalar a los del adversarios de corruptos, en vender mentiras en el sentido de que ellos resolverían el problema de la noche a la mañana, los resultados hoy los padecemos.

Ahora, ¿por qué triunfa el odio más que la propuesta o por qué ganan personajes de los que tenemos la certeza carecen de capacidad y experiencia para hacer las cosas diferentes en los municipios, Estados o Naciones?, la razón es sencilla, la política esta desprestigiada, cualquier cosa bonita o propuesta que le quiera hacer y vender un candidato no es creíble por la simple razón de que pocos cumplen su palabra una vez que ganan y ya están instalados en los presupuestos.

Obvio que hay presidentes buenos, gobernadores buenos, alcaldes que tienen intensiones de sacar adelante a sus pueblos, de eso no hay duda pero, para desgracia nuestra, se pueden contar con los dedos de la mano.

Y si, la razón es que los buenos parecen no tener cabida en los procesos electorales de la actualidad, da la impresión de que no caen bien o, peor aún, se contaminan y convierten pronto en parte de la escoria de la política por la ambición de ganar.

Miré, en Victoria ganó la alcaldía un hombre que prometió tener con agua potable a todos, argumentaba Xico González que tenía la solución y no sería como el anterior alcalde que tenía colonias sin agua por largos periodos, el resultado es que el problema de agua se agudizó, que hay más colonias sin el vital liquido y ahora por más tiempo, no solo eso, a la carencia de agua hoy le agregamos problemas de alumbrado, recolección de basura y de baches, para que dimensione, lo que se ha hecho en esta ciudad viene de dinero estatal ya que del presupuesto municipal nadie sabe cómo se invierte, o mejor dicho, se invierte en otras cosas, ahora, ¿cómo ganó Xico la elección si ya lo conocían de sus andares como priísta y director de un hospital?, sembró odios, solo eso, le hizo creer a la gente que su antecesor era bien ratero cosa que puede ser cierta pero, por lo que vemos, ahora puede ser peor.

Así han sido las elecciones de los últimos dos años y no es un mal nuestro, lo mismo pasa en el resto del mundo, el ciudadano parece estar empeñado en retirar a los buenos de la política y dispuesto a seguir cayendo en el odio como motivo principal de elección y los políticos lo saben, por eso surgen términos como chairos, como fifís.

Todo esto viene a colación porque a nivel internacional se están viendo los primeros resultados de tomar decisiones basados en el coraje, en Estados Unidos este fin de semana murieron casi 30 personas en manos de un par de asesinos, uno de ellos, acudió con un arma a un centro comercial en El Paso, Texas, y acabó con la vida de 20, su misión, según informó la policía, era matar el mayor número de mexicanos y por eso acudió a un lugar donde la población es en un 80 por ciento latina, si, aunque lo nieguen, el acto es la cosecha de tanto odio sembrado por su presidente Donald Trump que se quiere reelegir y cómo propuesta sigue alentando el odio a los latinos y más a los mexicanos a quienes acusa de quitarles sus empleos y su riqueza sin entender que nos necesitamos unos a otros y que muchas empresas instaladas en ciudades fronterizas no viven sin los pesos que le llevan millones de compatriotas.

La tragedia nos debe llevar a poner las barbas a remojar, a entender que la política debe buscar el bien común, los políticos, sobre todo los que están o han estado en el poder, deben comenzar un proceso de reconciliación y unidad nacional antes de que suceda una tragedia de esa magnitud, antes de que alguien quiera acabar con los fifís o los chairos nomás porque sus liderazgos dicen que los odias porque son bien rateros o tontos aunque no muestren prueba de ello o, peor aún, no actúen contra quienes gritan son sus enemigos pero en los hechos los tratan muy bien, no los llaman a cuentas.

Si está bien señalar malas administraciones, sería mejor que metieran a la cárcel a cada uno de los rateros o corruptos, lo que está mal es seguir dividiendo, seguir sembrando odio porque es obvio que, en corto plazo, la cosecha no nos va a gustar porque podemos vivir cosas peores que en Estados Unidos.

En otras cosas… El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo una reunión con directivos de Thermion, empresa mexicana independiente de energías renovables dedicada a generar electricidad mediante tecnologías limpias, la cual construirá 2 parques eólicos en el estado a partir del 2020.

En la reunión participó la directora de Desarrollo de Proyectos, Lucy Peralta, y la Directora de Mercadotecnia, Xiomara Martin, y por parte del Gobierno de Tamaulipas el Secretario de Desarrollo Económico, Carlos Alberto García González.

Xiomara Martin destacó el modelo integral de desarrollo económico de Tamaulipas, con el que dijo, se busca crecer, ser sustentable y generar bienestar social.

“Compartimos la visión holística que tiene el Gobernador, sobre todo en la parte energética y apreciamos sus esfuerzos para llevar de la mano no solo proyectos con impacto económico, sino que estos se vean igualmente reflejados en la parte social”, manifestó.

Dentro de los dos proyectos mencionados, están el proyecto Delaro que tendrá una capacidad de 117 MW con inicio de su construcción estimado para este año y Los Molinos con una capacidad de 171 MW y un estimado de construcción para 2020.