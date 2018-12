PRESENCIA

Ana Luisa García G.

< Ofelia Garza en lugar de “Betico” en el MT

< Se perfilan candidaturas a diputados del PRI

< Un técnico y no JR en Consejo de Seguridad

1.- En un afán de fortalecer el ánimo tricolor, el CEN del PRI ha enviado varias señales. En las últimas 2 semanas tres dirigentes de sus organizaciones nacionales habrán visitado Tamaulipas, para presidir eventos en diferentes puntos de la entidad, y con estos actos termina con el centralismo radicado en la capital del estado, al mismo tiempo que “cuerpea” a figuras locales, a las que se le ha dado posesión de encomiendas partidistas y que de paso los ponen en el camino futurista de 2019.

Tal es el caso de Copitzi Hernández García y de Emilio Grimaldo, de Río Bravo y Matamoros respectivamente, quienes fueron ungidos en sus lugares de origen y que son prospecto a sendas candidaturas.

Otro de esos casos es el de Ofelia Garza Pineda, quien rendirá protesta cómo dirigente del Movimiento Territorial del PRI en Tamaulipas el viernes a las 4:30 horas en salón Candilejas del fraccionamiento Valle de Aguayo. Para el efecto se contará con la presencia del exgobernador queretano y hoy dirigente del MT nacional, José Eduardo Calzada Rovirosa. El acontecimiento tendrá lugar un día antes de la celebración del Consejo Estatal.

Rovirosa viene exclusivamente al evento del Movimiento Territorial llega en el vuelo de las 8 de la mañana y regresa a la Cd. de México en el de la 7 de la noche.

Lo que tenemos que resaltar es que por lo pronto Claudia Ruiz Massieu está cumpliendo su compromiso hasta ahora, de enviar semanalmente a un elemento de los cuadros nacionales para sostener permanente contacto con la Presidenta del PRI en Tamaulipas, en un intercambio de ideas en la implementación de la estrategia electoral. En este caso Calzado Rovirosa dispondrá de toda la mañana del viernes para platicar con Yahleel Abdalá Carmona y con la propia Ofelia Pineda en una interlocución benéfica al partido.

HACIENDO CAMINO A LAS DIPUTACIONES DE 2019.- Por lo que respecta a Copitzi tomó posesión a principios de semana en un evento presidido por la dirigente nacional del organismo de mujeres. Hilda Flores arropó a la diputada local al trasladarse hasta sus dominios en Río Bravo y ahí se celebró el acto de protesta para asumir el mando del OMNPRI estatal.

En ese municipio la diputada local tamaulipeca tiene un liderazgo innegable, es entrona y lo más probable es que busque la reelección, que esta vez será de 2 años y en la que tendrán que invertir de su bolsillo porque las aportaciones que puedan recibir del partido no serán suficientes.

En ese marco de circunstancias no todos quieren ser candidatos, por ejemplo don Rafael González Benavides no se le ve animado; quizá Alejandro Etienne si está en condiciones de entrarle, de Matamoros Anto Tovar puede participar, no obstante que perdió en la federal de este año.

Por otra parte la semana pasada hubo otro acto partidista pero en Matamoros, donde fue ungido Emilio Grimaldo como Presidente del Instituto de capacitación (ICADEP) Jesús Reyes Heroles, a él le dio posesión Paul Ospital, presidente del organismo nacional, un joven con formación académica muy interesante y que responde a las nuevas estrategias del PRI nacional, juventud+conocimieno+lealtad para integrar una nueva generación de políticos.

Grimaldo es del corral de Baltazar Hinojosa. Al igual que Copitzi, ambos celebraron respectivas tomas de protesta en su lugar de origen, donde son conocidos e identificados como parte de un círculo local. Obvio, en la capital del estado no hubieran podido reunir una asistencia decorosa cuando el priismo quedó descabezado ante la ausencia de los últimos gobernadores de extracción Tricolor.

En cuanto a Ofelia ya fue diputada local suplente, ha realizado trabajo partidista a nivel estatal, es un cuadro distinguido entre las mujeres del Tricolor, incluso fue considerada entre las opciones para la candidatura de Güemez, ella vive en el ejido Crucitas donde ha venido realizando una intensa labor social, no está en duda que sacará adelante el trabajo del Movimiento territorial y pudiera ser considerada entre las opciones para la diputación local de uno de los distritos de Victoria.

La cuestión es que el PRI ha estado enviando señales de vida, el viejo dinosaurio no piensa rendirse y estará dando la batalla para conservar su clientela electoral en el ya muy próximo 2019.

3.- El acuerdo del Presidente López Obrador con los gobernadores en el seno de la CONAGO, de nombrar a representantes en las mesas de seguridad pero con perfil técnico y seleccionados por Alfonso Durazo, proporciona dos grandes resultados. Por una parte no se vulnera la autoridad de los gobernadores ni la autonomia de las entidades de la Federación; y por otra, tendrán en la sesiones del gabinete de seguridad estatal a un elementos con perfil técnico, cuya voz vendrá a contribuir con conocimiento de causa en las mesas de trabajo, y no con meras ocurrencias de elementos neófitos que poco tenían que aportar.

Los 32 elementos comicionados, uno para cada entidad federativa, representarán al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

Mientras que los coordinadores estatales tendrán como prioridad la implementación y cumplimiento de las políticas sociales del Gobierno de la República, lo cual no puede objetarse, pese a que hay quienes traslucen en cada uno de los personajes una carta que MORENA tendrá para la jugada electoral de ligas mayores desde luego, no para los comicios más cercanos del año próximo.

Por ahora hay un feliz desenlace, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca al giual que sus homólogos asistentes a la reunión de la CONAGO, manifestaron a su salidad, sentirse satisfechos con el acuerdo y manifestaron que el Presidente de México es un hombre con el que se puede dialogar.

García Cabeza de Vaca explicó que la coordinación con la instancia federal está plasmado en la ley, la misma que da vigencia al Consejo Estatal de Seguridad y que sienta las bases para trabajar con el área en la materia, en este caso la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la República, que está a cargo del señor Alfonso Durazo y será él quien designe a su representante para Tamaulipas y el resto de los estados