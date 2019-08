EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Olga Sosa, ‘¿LadyCensura?’

La diputada federal por el VIII distrito, OLGA SOSA RUIZ, levantó polémica nacional al proponer ante la Comisión Permanente una iniciativa para incluir en el catálogo de tipos de violencia el término de “violencia digital”, y así acabar con los apodos “Ladies” o “Lords” que continuamente se utilizan en las redes sociales.

La iniciativa, presentada originalmente en Tribuna por su compañera legisladora MARÍA DE JESÚS RÓSETE, también ex priista como OLGA pero propuesta como candidata a la LXIV Legislatura por el Partido Encuentro Social en la coalición “Juntos Haremos Historia”, busca sancionar “a quienes, a través de las redes sociales, causen daño sicológico o emocional en su reputación, en su patrimonio económico o sexual a las mujeres”.

En su exposición de motivos, RÓSETE -es decir, OLGA SOSA- asienta:

“Hemos decidido presentar una iniciativa que busca que se incluya en el catálogo de tipos de violencia de esa ley el término ‘violencia digital’, definida como todo acto realizado mediante el uso de tecnología de la información y comunicación que tenga como finalidad causar a las mujeres un daño sicológico, emocional en su reputación, en su patrimonio económico o sexual”.

“Asimismo -añade- se proponen medidas para prevenirlo; un Méxcico que prevenga y castigue la violencia de género contra las mujeres también en el ciberespacio es posible”.

Y define:

“Ahora hay tantos ‘lords y ladies’ que muchos son personas que en una circunstancia desafortunada fueron grabadas, saltaron a una fama no buscada y que tendrán esos minutos de ridículo inmortalizados en el mundo de internet”.

No obstante, justamente por esta inicativa que busca reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya le llamaron “Ley Censura” y la propia RÓSETE tuvo que precisar que no es de su autoría.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, respondió: “Les invito a todos a ver el video de la presentación de la iniciativa por la que me están atacando, repito NO es de mi autoría y en lo personal soy protectora de la libertad de expresión en este país”.

OLGA SOSA, de amplio posicionamiento social y político en Tampico, previsiblemente sería propuesta por el Partido Encuentro Social a la alcaldía porteña el 2021.

A propósito de ‘grilla’, el Enlace de ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS en Tamaulipas, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, iniciará a partir de ahora la reconstrucción del PRI, a efecto de ir preparando la participación de los priistas en los comicios constitucionales del 2021, pues recuerde que la competencia interna por las candidaturas ya está en marcha.

Por cierto, la denuncia de fraude en la elección nacional del PRI, formulada por la ex gobernadora de Yucatán, IVONNE ORTEGA PACHECO, provocó carcajadas que se escucharon en toda la república, pues tratándose del PRI, era de esperarse.

En Reynosa, entre tanto, habitantes de la colonia La Escondida, ubicada al Oriente de la ciudad, coordinaron su esfuerzo con elementos de Protección Civil y Bomberos al realizar la limpieza de la margen del cuerpo acuífero que colinda con el sector popular donde residen y que abarca varias colonias del oriente de la ciudad.

La Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, ha hecho llamados constantes al involucramiento de la población en la solución de la problemática generada por la basura en la vía pública, invitando primero a colocarla en los lugares adecuados y colaborar a recoger la que por descuido se encuentra en las calles.

45 colonos del sector, coordinados con 3 elementos de Protección Civil y Bomberos y una cuadrilla de Servicios Públicos Primarios, lograron desmontar y retirar basura en parte de la margen Sur de la laguna La Escondida, en la colonia del mismo nombre, lo que dará más tranquilidad y seguridad a sus habitantes.

La labor realizada por los ciudadanos voluntarios y los bomberos y rescatistas de la ciudad, con trabajadores municipales, ofrecen un ejemplo de colaboración entre sociedad y Gobierno.

Antes de que se me pase, le comparto que el Presidente Municipal de Río Bravo, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, hizo referencia a las ventajas que ofrece a la ciudad el uso de concreto hidráulico en las vialidades de la ciudad, al destacar que la inversión que se aplica genera más beneficios en cuanto a la durabilidad.

En este sentido, el alcalde ULIVARRI LÓPEZ destacó el trabajo realizado por el personal de Obras Públicas y Servicios Primarios en materia de bacheo, pues afirmó que esa tarea redunda en beneficio de los automovilistas, al facilitar la conectividad vial.

El alcalde riobravense señaló que siguen aplicando concreto hidráulico a fin de que la rehabilitación perdure, con el objetivo de que la población cuente con mejores vialidades.

Mientras que en Matamoros, en franca muestra de apoyo a las acciones que desde el inicio de su administración realiza el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, este domingo por la mañana expositores de la calle 9 encabezados por la secretaria de Turismo, MAXINE ANAHÍ AMARO GONZÁLEZ llevaron a cabo una campaña de limpieza en la Calle 9.

Con escoba en mano, un grupo de 25 expositores barrieron y lavaron las banquetas de la citada calle, que viernes tras viernes es visitada por cientos de matamorenses que acuden a disfrutar de cada una de las actividades que impulsa el gobierno municipal a través de la Secretaría de Turismo.

También pintaron de color blanco los contornos de las banquetas, a fin de que los ciudadanos que acuden a visitar esta calle dedicada al turismo, la aprecien y disfruten a su máxima expresión el próximo viernes 16 de agosto.

Lo anterior, en virtud de que ese día cumplirá su primer aniversario de operar como uno de los principales atractivos para las familias matamorenses y los visitantes foráneos.

AMARO GONZÁLEZ manifestó el interés de los expositores de sumarse de forma permanente a las acciones de limpieza que desde el primer día de gobierno emprende el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, en aras de generar una cultura en los ciudadanos de que la “ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia”.

En Tampico, entre tanto, cumpliendo su compromiso de atender a todos los sectores del puerto, el Presidente Municipal CHUCHO NADER encabezó, este sábado una importante jornada de Atención Ciudadana en el marco del programa “Tampico Brilla” en el ejido La isleta, ubicado en la margen del río Tamesí.

Acompañado de la Secretaria de Atención Ciudadana ROCÍO CANO HERNÁNDEZ, además del titular de Servicios Públicos, JOSÉ SCHEKAIBAN ONGAY y la subsecretaria de Bienestar Social, MARÍA FERNANDA DÍAZ MORAL, el jefe de la comuna sostuvo un diálogo con los pobladores de esta comunidad, a quienes refrendó los compromisos contraídos en campaña referentes al dragado del canal Tancol y la gestión ante las instancias correspondientes para la introducción de energía eléctrica.

Durante la jornada, los habitantes del ejido recibieron todo el respaldo del personal de Atención Ciudadana y demás dependencias, quienes les brindaron atención médica con entrega de medicamentos, afiliaciones el Seguro Popular, asesoría jurídica, entrega de productos alimenticios, y donación de material para la construcción y reparación de viviendas, así como la vacunación antirrábica a mascotas, entre otras.

CHUCHO NADER subrayó que en Tampico el progreso y bienestar es para todos.

Por asociación temática, con la finalidad de que el personal del Sistema DIF Tampico esté capacitado sobre cómo actuar ante una emergencia, fue impartido el curso de “Primeros auxilios, contra-incendio, búsqueda y rescate” por parte del Sargento GUILLERMO ÁLVAREZ ORTIZ, quien labora en el departamento de Bomberos de esta ciudad.

Mediante esta acción los participantes recibieron una serie de recomendaciones para evitar accidentes tanto en la oficina, como en el hogar; y actuar en caso de que sea necesario.

Al tomar parte de este curso, efectuado en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Morelos, la Presidenta del organismo Dra. AIDA FERES de NADER, destacó que la prevención es una responsabilidad compartida de todo ciudadano; por lo que, dijo que, “entre más conocimientos tengamos para responder ante una situación de emergencia, más posibilidades tendremos también de preservar la vida y la integridad de quienes nos rodean”.

De Nuevo Laredo reportan que, a fin de evitar problemas futuros con la pavimentación en desarrollos de vivienda, el gobierno municipal a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en reuniones con fraccionadores les solicitó utilizar materiales de buena calidad.

El titular de la secretaría, JAIME RUIZ RENDÓN, informó también se les está pidiendo utilizar los estudios pertinentes, para que los fraccionamientos se entreguen con vialidades bien hechas y evitar que en un futuro el municipio invierta en rehabilitarlas.

Explicó se les exige realicen estudios de mecánica de suelo, y conforme los resultados trabajar en la pavimentación, así como la aplicación de filtro a las calles para evitar el pronto deterioro del asfalto.

RUIZ RENDÓN puso como ejemplo el fraccionamiento Bonitos Toboganes, el cual desde un inicio presentó problema en las vialidades, en las que se encuentra trabajando Obras Públicas.

Otras de las colonias en las que se trabaja con pavimentación y repavimentación por falta de estudios necesarios para elaboración de vialidades son El Campanario, Villas de San Miguel, Valles de Anáhuac, Lomas del Río.

De otro lado, le comparto que el Comandante de la Octava Zona Militar destacamentado en Tamaulipas, General de Brigada CARLOS ARTURO PANCARDO ESCUDERO, asumió este lunes el Control de Mando en materia de seguridad y combate al crimen organizado de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, como parte de los trabajos enmarcados en el Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad entre los estados.

En la ceremonia de entrega, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, a nombre del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, presidió esta ceremonia en la que estuvieron presentes sus homólogos MANUEL FLORENTINO GONZÁLEZ FLORES de Nuevo León y JOSÉ MARÍA FRAUSTO SILLER de Coahuila, con la asistencia del Secretario de Seguridad Pública, Vicealmirante AUGUSTO CRUZ MORALES, el Fiscal General de JUSTICIA IRVING BARRIOS MOJICA, así como autoridades federales y mandos militares.

En su mensaje, CÉSAR VERÁSTEGUI, destacó este programa histórico en el que el Gobernador de Tamaulipas, junto a los mandatarios JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN y MIGUEL ÁNGEL RIQUELME, participan de forma conjunta por el bienestar y la prosperidad de la región noreste del país.

Este mismo fin de semana, por cierto, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA aprobó acciones que permitan una mejor operación de las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, ciudad Victoria y Zona Conurbada, mediante la sustitución de equipos de bombeo e instalaciones eléctricas que hayan cumplido su periodo de vida útil, en obras de toma, estaciones de rebombeo y plantas de aguas residuales.

Ello ocurrió durante una reunión de trabajo del Ejecutivo estatal con los titulares de las COMAPAS y los Gerentes Técnicos, en cuyo encuentro se acordó apoyar a los organismos para obtener los recursos necesarios, de los programas estatales y federales, para poder llevar a cabo las acciones planeadas.

Los representantes de los organismos operadores de agua fueron exhortados por el mandatario a realizar planes para eficientar los recursos combatiendo las tomas clandestinas, las fugas en la red de distribución, erradicando el rezago en la recaudación y manteniendo sus recursos humanos en el marco de los estándares nacionales.

Por cierto, la diputada federal NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ participará este lunes como única legisladora en el Foro “Agua y Desarrollo Sustentable”, convocado en ciudad Victoria por el Conglomerado “Diálogos por Victoria”, el cual contará con la participación de un panel especializado que incluye al Dr. HUMBERTO CALDERÓN ZÚÑIGA, Gerente de COMAPA con el Tema “Diagnostico Real al 2019 del Organismo Operador”; Dr. RENE VENTURA HOULE, Investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Consejero de la Cuenca de la Comision Nacional del Agua con el Tema “Plan Estratégico para la Gestión Integral del Agua de la Cuenca del Rio Soto La Marina, Un Modelo Conceptual”.

La Diputada NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, Integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y Secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, abordará el Tema: “Nueva Ley de Agua Nacional”.

Finalmente, una ponencia más a cargo del Dr. ROBERTO TOMAS MIKLOS ILKOVICS, Investigador Titular y Director General del Instituto Nacional de Asesoría Especializada con el Tema “Prospectiva del Agua para un Desarrollo Durable”.

Un paréntesis para mencionar que como parte de las acciones de la campaña permanente Tam Recicla impulsada por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, durante el período de octubre del 2018 a julio del 2019, en Tamaulipas se han enviado a reciclar 485 mil 780 kilogramos de residuos: 329 mil 239 kgs de papel, 111 mil 439 kilogramos de PET y 45 mil 102 kilogramos de cartón.

Gracias al reciclaje de papel, plástico y cartón antes mencionado se han logrado los siguientes beneficios ambientales:

1) Se logró evitar la tala de 6,364 árboles.

2) Se ahorraron 10 millones107 mil 234 litros de agua.

3) Se evitó la emisión de 1,123 toneladas de gases de efecto invernadero (GEIs) a la atmósfera.

4) Se ahorró el consumo de 1,534,802 kW de energía eléctrica.

5) Se evitó el uso de 943 m3 de relleno sanitario.

Al respecto el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, explicó que dicho material ha sido enviado a reciclar gracias a la entusiasta participación de los planteles educativos y dependencias públicas.

Vuelvo a Tampico para compartirle la misiva semanal que nos cursa desde allá el ex presicdente del comité municipal del PRI, Don ROBERTO GONZÁLEZ BARBA.

Disfrútela:

“AMLO Y LAS INSTITUCIONES…

Eran gemelos prematuros. La niña nació perfectamente pero el niño traía problemas con el desarrollo de sus pulmones.

Estuvo más de 3 meses en incubadora con atenciones especiales en el hospital Civil en Cd. Madero. Salió adelante y la familia no pagó un solo centavo

Estaban afiliados al Seguro Popular que recién se había creado. Era el año 2003. Provenían del norte de Veracruz y pudieron sortear un problema económico por éste beneficio que otorgaban los gobiernos federal y estatal.

En Tamaulipas existe una red de Hospitales Generales y Civiles. Jurisdicciones Sanitarias y Centros de Salud. Un Hospital Infantil, Un Centro Oncológico, Un Hospital Psiquiátrico entre otras dependencias.

Ahí se atendían pacientes afiliados al Seguro Popular.

Esto sucede en todos los estados de la República y hoy el gobierno actual quiere quitarlo porque según ellos se va a crear el Instituto para el Bienestar de la Salud.

Esto me recuerda aquel personaje que promovió ante el Registro Civil su cambio de nombre porque no le gustaba como le pusieron.

El Juez le preguntó…” ¿Cómo se llama?” y él contestó…”Juan Caca”…y me quiero llamar…”Pedro Caca”.

Así está el gobierno federal quien no soporta el nombre de un programa exitoso de Salud que se llama SEGURO POPULAR.

Ya conocemos que en éste gobierno todo lo hecho por el PRIAN está mal y hay que desaparecerlo aunque la terca realidad les muestre que funciona.

Pobre México con éstos asesores que tiene el gobierno federal. Para ellos todo es corrupción aunque contratan obras con millonarios recursos SIN licitación de por medio.

¿AL DIABLO CON LAS INSTITUCIONES?…Peligrosa idea porque destruir por destruir nos causa problemas innecesarios ya que se está destruyendo la poca CONFIANZA que traíamos y que se ve reflejada al no haber inversiones.

Así no, políticos rencorosos. Un Estadista no toma decisiones con el hígado. Un Estadista ve hacia adelante y la mejor manera de utilizar el dinero píblico.

Serán la Instalaciones de los hospitales existentes en las que se atenderán a los ciudadanos. Lo que deben hacer es mejorar los servicios en el IMSS, ISSSTE, Pemex, Centros de Salud

En lugar de tomar decisiones locuaces de cambios de nombres mejor terminen de construir el Hospital Civil en Cd. Madero.

Las enfermedades y los padecimientos no esperan y no conocen de colores de un partido político. Requieren atención inmediata. ¿O no?

Respetuosamente

Hasta ahí su comentario.

Por último, en base al calendario escolar y administrativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a partir de hoy lunes inicia el período de inscripciones y reinscripciones.

El proceso estará abierto durante la semana del 12 al 16 de agosto en lo que corresponde a la apertura del Ciclo Escolar de Otoño (2019-3) en la máxima casa de estudios del estado.

La Dirección de Servicios Escolares de la UAT exhortó a todos los estudiantes, de nuevo ingreso y de reingreso, a cumplir en tiempo y forma con sus respectivos trámites, para lo cual disponen del sistema de pagos en línea con acceso a través del portal oficial de la UAT.

Durante esta semana, las Facultades, Unidades Académicas y Escuelas de la UAT atenderán a los estudiantes de nuevo ingreso, quienes deberán acudir a realizar su inscripción en los planteles donde han sido aceptados, a fin de generar su correspondiente ficha de pago y concluir el proceso.

Por su parte, los alumnos que continúan sus estudios, del segundo período en adelante, para realizar todo el trámite disponen del sistema en línea con acceso a través del sitio UNIVERSIDAD AUT�NOMA DE TAMAULIPAS en el cual generan su ficha de pago y horarios de clase.

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION ACADEMICA ADMINISTRATIVA

Los resultados del examen de admisión están publicados desde el pasado viernes 9 de agosto en el portal de Servicios Escolares, además de los sitios web y redes sociales de las facultades y unidades académicas, con la lista de alumnos aceptados para nuevo ingreso.

Por otro lado, y atendiendo las políticas del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, la UAT mantiene sin incremento el costo de las inscripciones, al igual que el período anterior, con el propósito de seguir apoyando la economía de los estudiantes y sus familias.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.