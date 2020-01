LA@RED

OMS DECLARA EMERGENCIA INTERNACIONAL AL CORONAVIRUS

Rubén Dueñas

Pese a los esfuerzos del gobierno de China por mantener bajo control la epidemia de la neumonía viral que se desató en ese país y en el mundo se le conoce con el nombre de “coronavirus”, que ha cobrado ya la vida de 242 personas, con 8 mil 900 casos confirmados en cerca de una veintena de países, lo que creemos orilló a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a decretar ayer jueves la emergencia internacional, ante el rápido aumento del número de pacientes afectados por éste virus.

Un comité de emergencia de 15 expertos, convocados por el director general de la OMS, Adhanom Ghebreyesus, declaró ésta alerta, tras haber descartado hace una semana, ante la aparición de varios contagios entre humanos en países como Alemania, Japón, Estados Unidos, o Vietnam, en pacientes que no habían viajado recientemente a China, y no por desconfianza hacia éste país. Por cierto la OMS no recomienda limitar los viajes y comercio debido al brote del virus en China.

Antes de esto que es la sexta ocasión en que la OMS éste tipo de emergencia global, tras las que activó ante el brote de Gripe H1N1 (2009), los de Ebola en Africa Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de Pollo en 2014 y el de virus Zika en 2016.

Por si o por no el gobierno de Estados Unidos ya instaló filtros y estaciones de cuarentena en 20 de sus aeropuertos, como una medida sanitaria para contener la propagación del coronavirus, dijo en conferencia de prensa el vicepresidente, Mike Pence, el que dijo que hay cinco casos confirmados de coronavirus en EEUU y apuntó que entre éstos se reportó el primer caso de contagio local.

Agregó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) tienen un plan “agresivo” para identificar posibles casos.

Por su parte Rusia anunció que se cerrará la frontera con la región del Lejano Oriente “y se tomarán otras medidas”, dijo el primer ministro ruso, Mijail Mishustin.

El funcionario explicó que Rusia decidió ayer cerrar la frontera oriental, en la que comparte miles de kilómetros con China, para prevenir la propagación del nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan, que ya ha causado al menos 170 muertos.

Dijo que ayer jueves “fue firmado el correspondiente decreto y ya entró en vigor. Se cerrará la frontera en la región del Lejano Oriente y se tomarán otras medidas” para frenar el avance de la enfermedad”, afirmó Mishustin durante una reunión del gabinete. Por su parte el Ministerio de Exteriores de Rusia ha recomendado a los ciudadanos no viajar a China a menos que se trate de extrema necesidad.

Además Rusia ha suspendido temporalmente la entrega de visados electrónicos a ciudadanos chinos, que no podrán ingresar al país a través de los puestos de control ubicados en el Lejano Oriente, la región de Kaliningrado, San Petersburgo y la región de Leningrado. Ojalá y que éste mal no llegue no llegue a México, sería fatal en las condiciones que enfrenta nuestro país.

Como analistas políticos nunca hemos creído que el gobierno socialista que manda ahora en México haya acabado ya con la corrupción y ni creemos que en todo el sexenio, ya que la corrupción es un mal que venimos arrastrando desde hace alrededor de 500 años, lo que es mucho para resolver el problema en seis años del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el que ha dicho muchas veces que en el país ya se acabó la corrupción.

Que nos perdone el mandatario nacional, pero para nosotros la fuga de los tres narcos del cartel de Sinaloa que se acaban de llevar a cabo, es una contundencia evidente de que la corrupción sigue vigente en nuestro querido país, porque ese tipo de evasiones no son de gorrita café y al más pintado su libertad le cuesta una buena lana en el entendido además de que este tipo de negocios se arreglan con la gente de arriba y no con los custodios ni con los barrenderos, como nos lo quiere creer el Señor Presidente. No cabe duda todavía nos ven la penca en la frente. Ellos los letrados y nosotros los pendejos, como decía mi tata.

“Se tiene que investigar cómo fué esa fuga, tuvo que haber complicidad de custodios porque según los informes que tengo salieron 40 minutos antes del pase de lista, no es culpar a tabla raza, pero pasaron por cinco supuestos filtros”, dijo López Obrador, el que seguramente desconoce cómo y con quién se arreglas fugas. Lo de los custodios es para que la mugre no suba más arriba. Ya es tiempo de que hablemos claro Señor Presidente.

Como periodistas estamos de acuerdo con que se lleve a la práctica la llamada operación “Mochila Segura”, pero, pero, pero, para nosotros sería un error de las autoridades, maestros y padres de familia, el que este operativo de lleve a cabo de fijo todos los días de clases, ya que de ésta forma los chavos picudos de tontos van a llevar armas en sus mochilas. Este operativo es necesario y creemos el hacerlo de manera sorpresiva una vez por semana sería suficiente para frenar sus ímpetus, pero sin adelantar la fecha ni la hora en que se va llevar a cabo el operativo, solo anuncios de que el operativo está vigente y va a ser sorpresivo.

Los padres de hoy ya no tienen tiempo para sus hijos, los dos trabajan y los niños se quedan a cargo de la sirvienta y el chofer los recoje en la escuela.

Los padres de familia que están renuentes a que se lleve a cabo la operación “Mochila Segura” se deben de someter a los lineamientos o directrices que establezcan las autoridades educativas en coordinación con las autoridades civiles para poder mantener un control sobre de sus hijos y se puedan evitar lamentables hechos de sangre que están ocurriendo dentro y fuera del plantel.

Definitivamente la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) es ejemplo nacional en materia de resguardo de datos y protección de la información, dijo el rector José Andrés Suárez Fernández, luego de recibir la Certificación Internacional ISO/IEC 27001:2013, del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGS) implementado por la casa de estudios.

En la ceremonia oficial de la entrega del documento por parte de DNV-GL, México, entidad de certificación líder a nivel mundial, el rector, ingeniero y master en ciencias, dijo que éste logro coloca a la UAT en un alto nivel de competencia entre las instituciones de educación superior del país.

Durante el evento que se llevó a cabo en el Centro de Excelencia del Campus Victoria el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas felicitó al equipo de trabajo de las Direcciones de Tecnologías de Información; de Sistemas Financieros y de Información Académica y Administrativa de la UAT, que desarrollaron todo el proceso.

“Sabemos que se hacen muchos esfuerzos personales y de recursos financieros para proteger nuestros sistemas y los datos de la información, que por ley estamos obligados a conservar y proteger”, dijo el rector Suárez Fernández.

“Este es un logro de la Universidad y seguro estoy que vamos a seguir siendo, en la aplicación de las tecnologías de la información, el ejemplo nacional de nuestro sistema universitario”, remarcó. Y vamos por más.

