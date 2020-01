ONCE UPON A TIME UN AVION PRESIDENCIAL CON MALA SUERTE

LA@RED

ONCE UPON A TIME UN AVIÓN PRESIDENCIAL CON MALA SUERTE

Rubén Dueñas

Once upon a time, es una frase muy usada en el mundo de los espectáculos de Estados Unidos, la que traducida al español quiere decir “Erase una vez”, que es la misma que está recomendando el Presidente Andrés Manuel López Obrador a los actores y escritores para que la utilicen en sus obras o la utilicen de entrada los que lleguen a escribir un libro sobre la la venta del avión presidencial PT-01, el que desde su punto vista socialista fue adquirido por “un gobierno faraónico”, casualmente el de Felipe Calderón, al que no mencionó por su nombre.

En lo personal desde siempre estuvimos en desacuerdo con la compra del avionzote que hizo el gobierno de México y no tanto por su costo, 280 millones de dólares, sino que era, es y sigue siendo mucho avión para el presidente de un país en vías de desarrollo, por lo no vimos mal que el mandatario nacional lo haya sacado a la venta tan pronto asumió el poder. El show time con que a nadie le interesó la gigantesca nave que por poco más de un año en un hangar de California en Estados Unidos. Pero López Obrador no reconoció que fracasó la venta de la nave.

Decidido a vender el avionzote que antes usaron los presidente Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, los que le heredaron el saldo del adeudo, con la daga clavada sacó fuerzas de su flaqueza y dijo que no fue una “ocurrencia” el plantear que se rife al avión presidencial con seis millones de billetes a 500 pesos el “cachito”, rifa de la que se haría cargo la Lotería Nacional, que en su gobierno podría desaparecer. Esto fue lo que sorprendió y dio risa al mundo entero, porque eso no lo ha hecho ningún otro presidente de todos los que ya se fueron o están aún en el poder.

Como el resto de los mexicanos, en lo personal no tenemos la menor idea de quienes son sus asesores en la materia y mucho menos vamos a saber de su experiencia y capacidad para bien aconsejarlo ya que solo estudió la carrera de abogado en la UNAM, sino estamos mal. Porque con la rifa del avionzote que le heredaron sus antecesores lo mandaron a hacer el ridículo, lo que según nosotros les debería de costar la chamba, ya que con éste tipo de asesoramiento lo hacen perder seguidores y él se quiere mantener en el poder, claro si el pueblo así lo decide porque ante notario ya firmó que no va a reelegirse, pero, siempre aclara que el pueblo es el que manda.

En su desesperación buscó el apoyo de la ONU para vender el avión-problema cuyo precio estableció este organismo en 130 millones de dólares, razón por la que no aceptó el ofrecimiento de 125 millones de dólares que a última hora hizo un comprador. Después de éste salió otro con interés en adquirir la nave, por cierto de Monterrey, el que responde al nombre de Alfonso Jiménez CEO de la empresa de tecnología Isatech, el que ofreció pagar los 130 MDD, pero en especie, no en efevo, por lo que López Obrador todavía la está pensando.

Creemos que la ahora ya histórica frase que utilizó López Obrador “Erase una vez un gobierno faraónico”; la compra de ese avión da para una novela “por el surrealismo”, dijo desde su óptica el presidente socialista que ahora manda en México, experiencia que nunca habíamos vivido los mexicanos.

Por cierto el que trató de enmendar su error de haber dicho que la rifa del avionzote no es la mejor opción y agregó incluso que hay opciones más inmediatas, fué el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, el que la mañanera de ayer lunes dijo ante López Obrador que ya había comprado “dos cachitos” de la rifa del avionzote. La pensó dos veces ni duda nos queda, pobre hombre sometido a otro hombre.

En la primera conferencia de prensa que ofreció a los periodistas el nuevo líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edgar Melhem Salinas, puso en claro la difícil situación económica por la que atraviesa el tricolor en Tamaulipas, ya que de los tres millones 700 mil pesos que recibía el partido hasta el año pasado se han reducido a un millón 300 mil pesos por lo que se va a ver obligado a pasar charola entre el priísmo de todo el estado, para sacar adelante al partido tricolor, ya que no todo se puede hacer con solo buenas intenciones.

Adelantó que el partido va a poner a la venta un total de 19 vehículos los que serán sustituídos por otros de modelo reciente y económicos, para las tareas partidarias de los cuadros de mando, además de que habrá un reajuste del salario del personal de confianza y se buscará ahorrar luz y teléfono, para lo que van a implementar un nuevo horario de labores.

Días atrás de gira por la frontera norte del estado, Melhem Salinas declaró a los periodistas que ya había reafiliado al tricolor a 60 mil priístas y sin augurar cuanta espera reafiliar aseguró que “vamos por más”. En la conferencia de prensa lo acompañó la secretaria general del CDE, Mayra Ojeda Chávez, la Secretaria Técnica, Alejandra Cárdenas y el secretario de organización, Carlos Solís Gómez, entre otras distinguidas personalidades. Suerte al nuevo equipo del PRI.

El que ya abrió el agua fue el Partido del Trabajo, cuyo presidente en el estado, Alejando Ceniceros, ya puso en claro que nuevamente se la van a rifar en las elecciones que están en puerta, en alianza con MORENA y adelantó que esperan reconstruír la coalición “Juntos Haremos Historia”, que conformarán ambos partidos, para las elecciones del 2021.

En el aspecto económico que es uno de los problemas que enfrenta México, pero al Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, que no le quitan el sueño; bueno pues a nosotros como mexicanos si nos preocupa el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hay recortado su pronóstico de crecimiento para México en el 2020 al pasar del 1.3% al 1%. Para nosotros como periodistas esto es una mala noticia, sin ser pesimistas. Ya esto nos esta diciendo que vamos a seguir igual de jodidos, sino que peor. No sabemos que concepto tenga AMLO del FMI, a la mejor y no le cree.

A última hora nos reportaron nuestras fuentes palaciegas, que al parecer el presidente López Obrador canceló, suspendió ó pospuso su visita a Ciudad Victoria el próximo sábado 25 de enero. La noticia es extraoficial y no la tenemos confirmada.

El presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, no quita el dedo del renglón y ayer declaró que ante la ola de violencia y la gran incertidumbre en que se vive en México el gobierno debe reconocer que la actual estrategia no general resultados, rectificar y corregir a fín de que se tengan resultados, con lo que estamos totalamente de acuerdo.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impartirá en línea los diplomados en Peritaje Social y Psiconutrición, esto con el fín de ampliar la cobertura de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano del Campus Victoria.

El 1 de febrero del 2020 inician los programas que serán impartidos por la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) a través de la plataforma Moodle de la UAT, diseñados para la educación a distancia en la modalidad 100 % en línea.

La responsable del Departamento de Educación Contínua de la UATSCDH, maestra Brissa Gabriela González Rodríguez, informó que los diplomados tendrán una duración de 120 horas con valor curricular.

Dijo que las inscripciones están abiertas y que los interesados pueden comunicarse al correo electrónico bggonzález@docentes.uat.edu.mx ó a los teléfonos 8343181730 y 3181800 extensión 2242 y en el sitio https://www.facebook.com/uatscdh.uat de la UATTSCDH.UAT para mayores informes de inscripción, costos, requisitos, entre otros. Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx