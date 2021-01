EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Operación cicatriz

La sórdida guerra tras bambalinas que está generando en los partidos políticos el proceso interno de selección de candidatos, no pocas veces con subrayados deslices mediáticos, produce la idea de que partidos y candidatos olvidan que después de precampaña, viene la reconciliación y el cierre de filas.

Es decir, la “operación cicatriz”.

Y a como se están viendo las cosas en no pocos municipios de Tamaulipas –y Reynosa no es la excepción–, los partidos políticos, particularmente los de mayor presencia en la sociedad, parecen estar atravesando por zonas tan borrascosas que sus artífices no están dejando espacio para el reencuentro y la victoria.

El uso de la herramienta mediática como arma para descalificar a los contrarios, resulta tan ineficaz como desafortunada, no solo porque no produce efecto, sino porque, y esto es lo principal, proyecta la escasez de valores de quien la utiliza.

Es decir, proyecta desnudez e ignorancia política.

Es cierto: se trata de contiendas, y los contendientes, contienden. Es decir, luchan, discuten, pero es tiempo de elevar el nivel de los debates para que el ciudadano común, el que observa el escenario desde la tranquilidad de su hogar, examine racionalmente a quienes aspiran a gobernarlo.

La precipitación es mala consejera.

Los partidos –y los aspirantes a candidatos— deberían darle tiempo al tiempo; es decir, dejar que corran libremente las fechas del calendario electoral, para que los sucesos que han de darse, que se den, pero sin presiones ni atropellos.

No vaya a ser que después se produzcan arrepentimientos tardíos e insalvables.

EXHORTA MAKI: “NO BAJAR

LA GUARDIA ANTE COVID”

En otro tema y en representación del Ayuntamiento de Reynosa, la Presidente Municipal invitó a la población a seguir cuidándose de la pandemia: «Esta cepa es 40% a 70% más contagiosa, necesitamos reforzar todas estas medidas que ya conocemos gracias a los medios de difusión».

El lavado de manos, uso de cubrebocas y sana distancia son las recomendaciones del Sector Salud, añadió la Alcaldesa; «No reuniones, todas esas cosas las tenemos que hacer como una forma de vida en estos momentos y pido a la ciudadanía que no baje la guardia».

-El Municipio de Reynosa publica gráficas informativas sobre la manera correcta de usar el cubrebocas, del lavado detallado de manos y sobre la sana distancia-.

Los contagios aumentaron después de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, incluyendo la aparición de un caso de la nueva cepa de COVID-19 en la ciudad de Matamoros, y este domingo 17 en esta ciudad se registraron 5 fallecimientos por la enfermedad.

Reynosa suma 9 defunciones en 2 días por causa del virus SARS-CoV2, por lo que el Gobierno Municipal llama a la concientización para evitar salidas innecesarias y guardar todas las medidas de prevención en caso de acudir a sitios públicos.

(-Entreparéntesis: La secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA aseguró que la lucha contra el virus continuará durante todo el año y pese a iniciar la primera etapa de vacunación en el estado, “no es momento de bajar la guardia, sino más bien de fortalecer las medidas preventivas”. Al presentar el balance actual de la pandemia, la titular de la SST dio a conocer que, al 18 de enero, la cifra oficial asciende a 44,390 positivos acumulados, de los cuales 37,282 se han recuperado y 3,602 han fallecido, por lo que reiteró su exhorto a evitar salidas innecesarias-).

REYNOSA: PROGRAMA DE

OBRAS MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

Cambio de orientación temática para compartirle que el Gobierno Municipal continúa con el programa de obras más grade en la historia de Reynosa, concluyendo la pavimentación de la calle División del Norte, en la colonia Aquiles Serdán entre Felipe Ángeles y 20 de noviembre.

A esta obra se añadió la pavimentación del callejón Longoria, entre Chihuahua y Bordo de Protección, superficies que suman 7,712.5 metros cuadrados, donde fueron rehabilitadas las redes de agua potable y drenaje sanitario.

Las pavimentaciones hidráulicas benefician directamente a 6 mil 459 habitantes de ambas vialidades y mejoran el desplazamiento de peatones y automovilistas por dicha área.

A nombre del Ayuntamiento, la Alcaldesa destacó la participación de los ciudadanos en las decisiones que marcan el orden y la prioridad de las obras, y son quienes deciden donde se más se necesiten.

El Gobierno Municipal complementó las dos pavimentaciones con señalización vertical y horizontal, para tener un tráfico ordenado y con preferencia para quienes cruzan las calles a pie, previniendo los accidentes viales.

DIF REYNOSA REFUERZA

“AVANZANDO CONTIGO”

De otro lado, deje decirle que el Sistema DIF Reynosa, invitó a las personas adultas entre 18 y 67 años de edad, que presenten alguna discapacidad total, permanente e irreversible y que se encuentren en situación de vulnerabilidad, a inscribirse al programa “Avanzando Contigo”.

El coordinador de Programas y Campañas Especiales del sistema DIF local, VICENTE PÉREZ, refirió que a través de este programa se apoyará con un estímulo económico a los beneficiarios a lo largo del presente año 2021.

Invitó a las personas interesadas a solicitar una cita a los números telefónicos 899 923 04 32 y 899 923 05 47 de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, ya que debido a la pandemia del COVID-19, sólo se atenderá a quien tenga día y hora establecida.

APOYA ‘COMAPA CERCA DE TI’

ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS

A propósito de Reynosa, la respuesta de los usuarios al llamado de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Reynosa a regularizar sus adeudos por concepto de agua y drenaje, ha sido favorable mediante el programa “COMAPA Cerca de Ti”.

JESÚS MA. MORENO IBARRA, gerente general de la COMAPA Reynosa, dijo que el éxito de este programa se basa en que el organismo acerca los servicios que brinda el organismo hasta las colonias.

Además de lo anterior, la ciudadanía se siente escuchada y atendida al tener en donde presentar reportes por fugas, ya sea de agua residual como de agua potable, todo ello directamente con personal capacitado que canaliza las respuestas de manera inmediata.

“La participación ciudadana es primordial para que las brigadas que la COMAPA Reynosa lleva a las colonias tengan éxito, aquí los usuarios exponen sus necesidades, y reportan fugas y fallas que se tienen en sus colonias”, precisó MORENO IBARRA.

A la par de la solución de reportes, también es un beneficio para los usuarios que se lleve el COMAPA Móvil hasta su colonia, ahorrando con ello tiempo y dinero, ya que pueden pagar sus recibos y quienes presenten adeudos, pueden acceder a un “Convenio a su medida”.

ENRIQUE RIVAS CIERRA

ESPACIOS AL CORONAVIRUS

El Consejo de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, determinó cerrar por tiempo indefinido los parques, plazas, espacios culturales y deportivos municipales, a partir de este lunes.

Esta medida es con el objetivo de frenar por todos los frentes al Covid-19.

El alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, mencionó que esto es parte de las estrategias del gobierno municipal para evitar la propagación de contagios y muertes por el Coronavirus, ya que, de acuerdo con el decreto emitido a nivel estatal, Nuevo Laredo se mantiene en Fase 2 y no contempla el cierre de estos espacios.

“No hay condiciones para la práctica segura del deporte en ninguna de sus disciplinas. Y no seremos irresponsables, todo lo contrario, es nuestro deber implementar las acciones que se necesiten para impedir que sigan en aumento los casos positivos y los fallecimientos”, subrayó el presidente municipal.

Se mantendrán cerrados los espacios que se puedan controlar, y en aquellos lugares abiertos en los que la comunidad acostumbra a ejercitarse, se contará con el apoyo de las diferentes corporaciones de seguridad.

“En las áreas concurridas por la ciudadanía se realizarán recorridos en conjunto con elementos de Protección Civil, Tránsito, e inclusive en los casos que se requiera colaborará personal militar para exhortar a las familias a que se retiren de estos lugares”, detalló el alcalde.

GERARDO PEÑA CUMPLE

COMPROMISOS A REYNOSA

Al atender las peticiones de la población, el Diputado GERARDO PEÑA FLORES entregó alimentos, ropa, aparatos ortopédicos, entre otros apoyos a distintas colonias, quienes agradecieron el compromiso y solidaridad del legislador.

“Los compromisos se cumplen”, así lo dejó de manifiesto el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso en cada una de las casas donde entregaron diversos apoyos ante la contingencia sanitaria que se vive.

Las y los habitantes de las colonias el Nogalar, Colinas de Loma Real, Villa Florida Sección A, así como del ejido los Longoria, agradecieron la solución a sus demandas: “Gracias por estar presentes en los buenos y malos momentos de nuestros vecinos, sin duda alguna su compromiso lo renuevan día con día”, coincidieron.

Y es que vecinos del ejido Los Longoria recibieron todo el apoyo por parte del legislador GERARDO PEÑA, tras verse afectados por un incendio registrado en la zona.

Asimismo, el señor JOSÉ E. MARTÍNEZ beneficiado con una silla de ruedas, reconoció que el legislador reynosense se mantiene cerca de su gente, al pendiente de cada compromiso que hace.

El mensaje de PEÑA FLORES, es también la importancia de mantener las medidas necesarias para cuidarse de los contagios por el COVID-19 y no bajar la guardia.

“LIMPIEZA Y DEMOCRACIA”,

OFRECE CABEZA DE VACA

Lo que nos recuerda que el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, aseguró que el Gobierno Estatal garantizará elecciones limpias y promoverá el respeto de la democracia y la voluntad popular expresada en las elecciones del siguiente año.

“La democracia será respetada en Tamaulipas y se garantizará el respeto irrestricto de la voluntad popular. Refrendo la disposición de mi gobierno, de abonar a un clima de civilidad y armonía en el que todos los partidos en contienda puedan plantear sus plataformas electorales. Con pleno respeto a la autonomía y atribuciones de cada institución, trabajaremos de la mano con autoridades federales, municipales y electorales para generar condiciones de certeza a lo largo del proceso, así como para que los ciudadanos puedan salir con tranquilidad a las urnas el día de la elección”, dijo, al llevar a cabo a cabo la firma de un convenio de colaboración interinstitucional para el desarrollo del proceso electoral 2020- 2021.

El acuerdo de apoyo y colaboración para el desarrollo del proceso electoral en Tamaulipas fue firmado por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el Vocal Secretario de la Junta Local del INE en Tamaulipas, FAUSTINO BECERRA TEJADA, y el Presidente del Consejo General del IETAM, JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE; documento en el que se establece el compromiso y corresponsabilidad de las 3 instituciones para garantizar una jornada transparente y participativa.

CUMBRE DEL MC EN REYNOSA:

“¡SILVESTRE PARA LA ALCALDÍA!”

Vuelvo a la “polaca” para compartirle que un nutrido grupo de aspirantes a candidatos del Movimiento Ciudadano a presidentes municipales y diputados locales del sur de Tamaulipas, encabezaron ayer en Reynosa una Reunión Cumbre de apoyo a la precandidatura de SILVESTRE RODRÍGUEZ MARÍN para la alcaldía de esa ciudad fronteriza, al enfatizar pronunciamientos de unidad en torno a su proyecto político.

“Reynosa y Tamaulipas están en Movimiento”, expresaron un grupo de damas aspirantes a presidentes municipales y diputadas locales por ciudad Madero y Tampico, quienes hicieron viaje exprofeso para reafirmar el cierre de filas a favor del SILVESTRE MODRÍGUEZ MARÍN, quien en rueda de prensa escuchó los discursos de adhesión a su proyecto, los cuales agradeció.

Al agradecer los pronunciamientos de apoyo a su precandidatura, RODRÍGUEZ MARÍN enfatizó que la nueva corriente de líderes y lideresas del Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, representa una generación de “caras nuevas, con compromisos reales”, que van hacia el 2021 con toda la energía.

MARÍA ROSALÍA NELLY PÉREZ, CARMINA HERNÁNDEZ BARAJA, CLAUDIA GUERRA ALVARADO, YESICA TORRES, MARÍA ANDREA GARCÍA e IRIS M. SALAS, así como CARLOS GUERRA, aspirantes del Movimiento Ciudadano a las alcaldías y diputaciones locales del sur de Tamaulipas, coincidieron en que SILVESTRE RODRÍGUEZ MARÍN representa la mejor propuesta del Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Reynosa, por lo que patentizaron su confianza en que una vez que concluya el plazo de precampaña y se produzca la nominación de candidatos, el MC ratifique a SILVESTRE como su candidato a la alcaldía de esta ciudad fronteriza.

La Cumbre partidista del Movimiento Ciudadano se produjo en una cálida convivencia vespertina en la que los periodistas y los líderes y candidatos degustaron una deliciosa carne asada.

¡Que seguirá repitiéndose!

MÁS PAVIMENTO ENTREGA

MARIO A MATAMORENSES

en otro tema, le comparto que el Gobierno Municipal de Matamoros a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, inició los trabajos de rehabilitación de pavimento en la calle Fidencio Trejo, en el tramo que comprende de Avenida Roberto Guerra a Lázaro Cárdenas, con inversión que supera los 4 millones 300 mil pesos.

Acompañado de funcionarios de su gobierno, el Presidente Municipal supervisó el inicio de los trabajos de que beneficiarán a cientos de habitantes que viven en ese sector de la ciudad, en donde por más de 30 años su principal vialidad no había sido rehabilitada de forma integral.

La rehabilitación del pavimento se hará en una superficie de 8 mil 620 metros cuadrados equivalentes a 862 metros lineales por 10 metros de ancho y los trabajos consisten en rayado de concreto hidráulico por medios mecánicos, sellado y taponamiento de grietas, bacheo profundo con material producto el fresado.

También incluye colocación de carpeta de 5 centímetros de espesor y renivelación de cajas de válvula, pozos de visita y rejillas pluviales.

Dicha obra se realizará por etapas y la primera de ellas contempla el tramo de avenida Roberto Guerra a Alejandro Prieto con inversión superior a un millón 352 mil pesos.

Por parte de gobierno municipal se aplicarán recursos provenientes del pago del impuesto predial, gracias a la aportación de los matamorenses que están cumpliendo con esta obligación fiscal; otra parte de los recursos serán aportación del gobierno federal.

CHUCHO NADER SANITIZA

ZONA COMERCIAL EN TAMPICO

Mientras que, en Tampico, con el propósito de contener la propagación de contagios por Covid19, el Presidente municipal CHUCHO NADER encabezó en la zona comercial de la colonia Petrolera, el inicio de las jornadas de sanitización que el Ayuntamiento llevará a cabo durante las próximas dos semanas, en coordinación con diferentes dependencias del Gobierno del Estado.

El Jefe de la comuna señaló que esta nueva campaña tiene el objetivo de generar entornos limpios y saludables en zonas estratégicas y en sectores donde se han registrado mayores contagios, mediante la sanitización en establecimientos comerciales, áreas públicas, negocios y domicilios aledaños.

«Estamos dándole continuidad al programa de concienciación y desinfección de las áreas que representan mayores riesgos de contagio; trabajando en coordinación con la COEPRIS, Jurisdicción Sanitaria; Servicios médicos; Protección Civil y la Policía Estatal Acreditable.

CHUCHO NADER dio a conocer que la campaña atenderá, principalmente los sectores donde se han detectado mayores repuntes de casos Covid; así como en las zonas de mayor concentración ante el riesgo de que el municipio y la zona conurbada regresen al semáforo rojo.

UAT ENTREGA A TAMAULIPAS

GENERACIÓN DE PROFESIONISTAS

Por último, al cierre del período 2020-3, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) entregó a la sociedad una nueva generación de egresados de las carreras que imparte la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” (FIANS), del centro universitario de la zona sur.

La celebración del evento académico se llevó a cabo en la modalidad virtual por medio de un video presentado en la página oficial de Facebook de esta institución, con un mensaje del Rector de la UAT, Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ.

En este marco, concluyeron sus estudios los integrantes de la Generación 2020-3 de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Sistemas de Mercadotecnia y la carrera de Ingeniería Geomática.

En su mensaje, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ felicitó a los jóvenes por superarse y culminar con éxito sus estudios, en un contexto educativo en el que durante el último año ha sido de grandes retos ante la contingencia sanitaria por la Covid-19.

“Hicimos un plan estratégico académico para que ustedes pudieran salir en el tiempo previsto”, dijo el Rector tras reconocer el empeño de los estudiantes que concluyeron su formación a través de la tecnología.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.