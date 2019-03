            < Operador priista a las filas de Morena

PRESENCIA

Ana Luisa García García

1.- El nombramiento de Jaime Ariel Torres Castillo como titular de la oficina Estatal de la Unidad de Educación Media Superior Agropecuaria y Ciencias del Mar Tamaulipas, tiene más trascendencia electoral que administrativa en el ente educativo. El viernes pasado le dio posesión el Oficial Mayor de la SEP, Héctor Martín Garza González, y es un signo de que el reynosense trae autorización para integrar un escuadrón para dar la batalla el 2 de junio.

Jaime Ariel es un operador político formado en las filas del PRI y con raíces y conocimiento de la zona cañera del Mante y su entorno, sin detrimento de otros puntos geográficos del estado y del país, sin embargo el Tricolor no le hizo justicia a su trabajo. En los años 80 durante el sexenio de Martínez Manautou formó parte de un grupo de jóvenes, ellos eran Mauricio Cerda Galán, Armando Villanueva Mendoza (hoy director de la Facultad de Derecho de la Campus Victoria), Felipe Garza Narváez y otros más, a quienes en aquella época les llamaban la “generación Gerber”.

Otro dato es que Alejandro Guevara Cobos también originario del Mante se le ve muy cercano a los morenos de la Cd. de México, así es que por ahí debió venir el enlace.

Aquí lo interesante desde el punto de vista político es que el Oficial Mayor de la SEP está formando su escuadrón para dar la batalla el 2 de junio y lo hace con la autorización de <ya sabe Usted Quien>. Si no tuviera permiso no estaría integrando una estrategia, que en otras condiciones lo conduciría a una posición incómoda. En pocas palabras es el mismo juego (de Monreal) pero con diferentes cartas.

Lo anterior comparado con las indirectas que en su último video lanzó Alejandro Rojas Díaz Durán, nos confirma que estamos por testificar un enfrentamiento frontal entre dos grupos morenistas bien definidos, pero también deja indicios que el representante de Ricardo Monreal está fuera de las reglas institucionales y no tiene el visto bueno de quien manda en Morena.

El mismo día que Rojas Díaz Duran, aseguraba a través de un video que desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la lista de precandidatos “se va a caer a pedazos”. En la ciudad de México se cocinaba una reunión top secret en la que finalmente se desactivo el grupo de Cd. Madero, que era supuestamente el que demandaría ante los tribunales dar marcha atrás sobre el registro de los representantes de la Comisión Nacional de Elecciones.

EL ENCUENTRO DEL HOTEL HILTON.- En los corrillos morenistas de Tampico-Madero, este fin de semana fue tema de conversación la reunión de personajes tamaulipecos del Partido Guinda en el restaurante del Hotel Hilton de la Cd. de México. Se trata de los senadores Américo Villarreal y Lupita Covarrubias, así como los diputados federales Erasmo González y Armando Zertuche. Pieza clave en esta ocasión fue el alcalde de Madero, Adrián Oseguera, con 2 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que preside Yeidckol Polevnsky, además del propio Delegado del CEN en Tamaulipas, Marcos Cruz Martínez.

El cónclave se tornaba urgente, dado que había versiones en contraposición, por una parte supuestos grupos de descontento de Cd. Madero (donde el liderazgo recae en el alcalde Adrián Oseguera) contra la elaboración de la lista de precandidatos plurinominales en la que participó fundamentalmente el Senador Américo Villarreal, y que tentativamente eran las fuerzas populares de morenistas que hacían fuerte al movimiento emprendido por Alejandro Rojas.

En ese escenario el Delegado Nacional de Morena, Marcos Cruz ratificó que la lista de precandidatos no se modificará, que es producto de la interpretación de la convocatoria y en respeto a los estatutos del partido. Pero cabe la posibilidad de que en busca de la unidad interna, pudieran agregarse algunos nombres que ahora no figuran. No hay que perder de vista que hay cuatro lugares separados para elementos externos, que son el 3, 6, 9 y 12 de 14 que conforma la propuesta plurinominal.

La anotación final de este tema es que todos salieron muy contentos de ese acercamiento, particularmente Américo y Oseguera. Por cierto inmediatamente se elaboró en Madero una Carta por la Unidad convocando a los morenistas de Madero a firmarla y en la contraparte, Rojas Díaz Durán está promoviendo todo lo contrario a los que quedaron fuera, les pide que no firmen y les dice “¡¡Ustedes están hechos de acero, porque para un guasón, aquí está su Batman!!

La confrontación entre el Partido que preside Yeidckol Polevnsky y el dueto Monreal-Rojas está muy clara y sin que actué el réferi, que sólo observa, veremos en que momento da el silbatazo.

3.- Ante el estado de emergencia que presenta Victoria por los baches, el Gobierno del Estado prepara un programa con inversión de 20 millones de pesos para atender las demandas más urgentes y hacer eficiente el tránsito vehicular de la ciudad capital, esto en atención a instrucciones precisas del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y en virtud de la falta de recursos federales para proyectos viales.

Pero que no se haga costumbre, porque no existe una bolsa específica para esta problemática. La Directora de Obras Públicas de la administración estatal, Cecilia del Alto, explica que esta fue una consideración especial del mandatario estatal ante esta manifiesta necesidad y demanda ciudadana.

La funcionaria especificó que estas acciones iniciarán muy pronto y será con equipo del Estado, pero posteriormente una vez licitados los trabajos se incorporará la empresa ganadora de la asignación del contrato. Sobre la aportación de Pemex en asfalto aún no hay nada, sólo posibilidades.

Cecilia del Alto explica que Tamaulipas va a dejar de recibir de la Federación aproximadamente 700 millones de pesos comparativamente con el año anterior en obras por lo cual el gobernador ha dado instrucciones de integrar un programa con las obras de mayor demanda de los habitantes.

El gobernador Frncisco García Cabeza de Vaca giró instrucciones precisas en materia de conservación de carreteras a las que han asignado 100 MDP y una suma similar para caminos rurales. También habrá inversiones en obras que están en proceso para terminarlas a la brevedad.

FALTA ESPECIALIZACIÓN EN COMISIÓN ENERGÉTICA.- El Senador Ismael García Cabeza de Vaca defiende la idoneidad de conformar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con perfiles con alto grado de especialización en el tema energético, cosa que no se cumple en la selección de los 11 elementos hasta ahora aprobados en la sesión celebrada el pasado 28 de febrero.

De esa capacidad dependen consolidar un modelo energético competitivo para nuestro país, que sea autónomo, calificado y respetuoso del medio ambiente conforme a los esquemas probados a nivel mundial. De otra manera estaremos condenados a una disminución en la confianza de nuestro sector energético, donde es fundamental la credibilidad del CRE.