Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Operativo para las vacaciones de verano.

Las autoridades estatales echaron a andar el operativo de seguridad, Vacaciones de Verano 2019, que consiste en ofrecer todo tipo de apoyo a los viajeros que transiten por Tamaulipas en ocasión de los días de asueto que comienza, la próxima semana.

Aplica también porque al margen del período vacacional, existe demasiada movilidad de jóvenes, quienes tras concluir las actividades escolares se desplazan a diferentes puntos del país para visitar familiares, conocidos y amigos o bien, se pusieron de acuerdo para, turistear, término muy usado por ellos.

Cada una de las corporaciones y dependencias estatales o municipales, porque en el caso de Protección Civil, además de la Coordinación que tiene a su cargo el ingeniero Pedro Granados Ramírez, entran en funciones las Coordinaciones Municipales, sobre todo las de destinos de playa o de balnearios naturales, donde la afluencia de personas es mayúscula.

En el operativo Vacaciones de Verano 2019, intervienen más de dos mil 750 personas, entre agentes policiales y trabajadores de las dependencias relacionadas con la atención a los paseantes, quienes se mueven en casi 400 vehículos dotados con equipo y con insumos para estar en el momento adecuado y el punto correcto, a fin de cumplir su misión de hacer placentera la visita a Tamaulipas.

Este tipo de acciones emprendidas por el Gobierno estatal y los municipios tienen un gran valor público, porque Tamaulipas cuenta con sitios turísticos atractivos que, como luego dicen, tienen lo suyo y vale la pena visitarlos, aunque sea por unos días.

Es seguro que, la aparición en los medios de comunicaciones estatales y nacionales de la información relativa a la seguridad y vigilancia de aquí al 25 de agosto, infinidad de personas de otras entidades, en especial de Nuevo León, visitarán las Playas, Presas y balnearios de la entidad.

En municipios como Madero, Tampico, Altamira, Aldama, Soto La Marina, San Fernando y Matamoros, la apuesta de quienes prestan servicios o venden productos para los vacacionistas está hecha al cien por ciento, es decir, con toda la carne en el asador, para que, durante julio y agosto, las ventas de sus negocios se incrementen y que la derrama económica beneficie a más familias de la entidad.

Los otros.

Después de estar en el sur de la entidad, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ingeniero José Andrés Suárez Fernández, convivió con los docentes de las Unidades Académicas de la zona Centro de la entidad y entregó reconocimientos a los que tienen desde 15 hasta 45 años de estar frente a grupo y cumplir con el gran compromiso del Alma Mater, de formar de manera profesional a los jóvenes.

La finalización del ciclo escolar en la UAT, de acuerdo al discurso del Rector, cumplió con los objetivos planteados para el año y la mejor prueba de ello es la egresión de una generación de profesionistas más de cada Facultad o escuela de educación media superior.

Más de dos mil nuevos profesionistas son los que están listos para iniciar su carrera productiva y que, desde ya andan en busca de una oportunidad para poner en práctica la preparación obtenida en las aulas de la UAT.

Es la gran portación de la universidad pública de la entidad a la sociedad, aunque las cosas no quedan allí, porque los mejores estudiantes pueden tener acceso a becas de la propia UAT para seguir sus estudios de maestría en la Institución o bien aplicar para enfilar a Universidades de otras entidades del país, incluso del extranjero.

Casos como estos últimos se cuentan entre los principales colaboradores del rector, como el doctor Julio Martínez Burnes, quien hizo su maestría en Canadá y desde que terminó, se incorporó a trabajar en la Universidad y ha sido funcionario público.

En contraste al efecto de las vacaciones de verano, la incertidumbre comienza a generar malestar entre los trabajadores de las dependencias del Gobierno Federal, por el anuncio del Delegado, José Ramón Gómez Leal, en el sentido de que, más personas, cientos serán despedidos de sus trabajos como consecuencia de la política de austeridad establecida por la administración de Don Andrés López Obrador.

Anuncios como el del reynosense que busca espacios políticos para ser candidato a la gubernatura de la entidad en el 2022, obligan a los trabajadores a no pensar en vacaciones, porque ahora tienen empleo y mañana ya no y no podrán invertir en asueto, sin la seguridad de la chamba.

Es el caso de la Gerencia de la Comisión Nacional Forestal en la entidad, en la que dieron las gracias a casi todo el personal, menos a tres, quienes se encargarán de llevar los asuntos en curso que tiene la dependencia y después cerrar las oficinas, porque la chamba que ellos tienen se hará desde otra área y con otro esquema, más reducido, eso sí, sin importar que se afecte a la población.

Esta semana la Secretaria de Energía de la administración federal, Rocío Nahle García estuvo en la Refinería de Madero y lo hizo acompañada por el alcalde del mismo partido que ella, Regeneración Nacional, Adrián Oseguera Kernión, con la finalidad de supervisar el avance de los trabajos de reconfiguración que ya se llevan a cabo en la industria, porque quieren que, en el menor tiempo posible pueda incorporarse a la producción de combustibles.

Respecto a funcionarios Federales, se esperaba que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, llevase a cabo un recorrido por toda la frontera del país para conocer la realidad existente en cada municipio a los que llegan los migrantes con la idea de pasar al lado americano.

Los alcaldes de la faja fronteriza del norte, tienen la esperanza que el Comisionado acuda y haga compromisos como los establecidos en Tamaulipas, en el sentido de que, ellos se encargarán de la aportación de recursos y de la operación de los sitios en los cuales, los migrantes tienen que esperar las resoluciones de las autoridades migratorios estadounidenses, mientras definen si les otorgan asilo político.

Quienes han ido a la frontera y no viven allá, dicen que el panorama de las ciudades de Tamaulipas, cambió, porque antes no era frecuente encontrarse con infinidad de personas en espera de ir por su sueño americano.

El asunto es que, la migración cada vez tiene más aristas, porque no se trata de un simple traslado de un país a otros, va más allá de ser un simple tema de derechos humanos, la búsqueda de oportunidades laborales y económicas, tiene una vertiente política y un gran demanda de presupuesto, que los Ayuntamientos o entidades no tienen y al cual, el Gobierno dela República no le pone números en pesos y centavos.