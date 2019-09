DESDE LA FRONTERA

* OPOSICIÓN CONTENTA CON EL TRABAJO DE RIVAS

* AHORA SÍ, AMLO VIENE A TAMAULIPAS

Este martes, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR, rindió al pueblo neolaredense su Primer Informe de Gobierno, en donde dejó muy en claro que NUEVO LAREDO es único en Tamaulipas.

Rivas no inventó y solo basta con saber por qué nuestra ciudad es un ejemplo para todos los tamaulipecos e incluso para todo México.

1.- Único municipio en el Estado que este año entrega más de 60 mil paquetes de libros de apoyo, útiles y mochilas a estudiantes de primaria y secundaria.

2.- Único municipio en el Estado que construye, opera y administra escuelas preparatorias técnicas, como la preparatoria Gómez Morín, ampliación de la Preparatoria José Vasconcelos y de la Secundaria Técnica “Gregorio Chapa”, además de construir en su totalidad escuelas secundarias como la de la Colonia Constitucional, Valles del Paraíso y en proceso la de Villas de San Miguel.

3.- Único municipio en el Estado que va a la cabeza en regularización de escrituras y entrega de vivienda a las familias.

4.- Único municipio en el Estado que encabeza programas de salud como la Vacuna del VPH.

5.- Que en el tema de igualdad de género es primer lugar y lo demuestra con los Tres centros de “Mujer total”.

6.- Únicos en el estado que tienen un equipo de béisbol profesional y que la afición puedo disfrutar de su deporte favorito desde el parque La Junta, el cual fue reconstruido y ampliado.

7.- Único municipio que tiene una COMAPA con finanzas sanas. Con la cobertura al día en el pago de derechos a CONAGUA y al Infonavit. Debido a su excelente manejo financiero, logró que el NADBANK aportara 5 millones de dólares a fondo perdido, para canalizar las únicas descargas que no llegaban a la Planta Internacional Tratadora de Aguas Residuales.

8.- Único municipio de Tamaulipas que es socio de The Word Trade Center y que próximamente iniciará la construcción de un Centro de Convenciones, dentro de un ambicioso proyecto integral que detonará el desarrollo económico de la región.

9.- Único municipio en Tamaulipas y ejemplo nacional que construyó, opera y administra un Centro de Atención para Niños con Autismo.

Tan solo con estos datos, ENRIQUE RIVAS logró convencer que en verdad se está trabajando en el desarrollo de Nuevo Laredo, aunado a las cifras que dio en desarrollo económico que ha logrado aumentar en mucho el crecimiento de cruces internacionales por el Puente Tres, inversiones que han llegado tanto extranjeras como nacionales, la apertura del sector restaurantero, que se han traducido en ser una ciudad donde el empleo hasta sobra.

Al igual que las obras de infraestructura que se realizan como pavimentación, bacheo, agua potable, drenaje y electricidad.

Y no se diga el fuerte de la administración, que es la inversión a la educación, desarrollo económico y social, aunado a ser un gobierno que no genera deuda y cumple con los pagos de deudas heredadas, y el ser un alcalde de puertas abiertas con sus miércoles ciudadanos, donde cualquier ciudadano puede a platicar directamente con él.

OPOSICIÓN CONTENTA CON EL TRABAJO DE RIVAS

Y para que los que aún siguen enojados porque no pudieron ganar la Presidencia Municipal, y se empeñan diariamente a criticar, les decimos que no solo nosotros decimos que el Gobierno de ENRIQUE RIVAS va bien, si no que lo dicen los propios funcionarios de los partidos de oposición.

Personas como los alcaldes priístas, HORACIO GARZA GARZA, JOSE MANUEL SUAREZ LOPEZ, MONICA GARCIA VELAZQUEZ, coinciden con que el gobierno de RIVAS está haciendo las cosas bien, con rumbo.

“¡Fregón! ¡Muy bueno, muy buenos resultados!, fueron las primeras palabras del ex alcalde Horario Garza, considerado uno de los mejores alcaldes que ha tenido Nuevo Laredo.

También los priístas, RAMIRO RAMOS SALINAS, JESUS VALDEZ ZERMEÑO y el líder del Sindicato de Maquiladoras, LUIS EDUARDO MARTINEZ, aclararon que Nuevo Laredo está bien con ENRIQUE RIVAS.

Otros que también aseguraron que se está trabajando de manera eficaz, fueron los regidores de MORENA, ADRIANA CONTRERAS y SERGIO OJEDA, al igual que el Presidente de MOVIMIENTO CIUDADANO, JORGE RAMIRES RUBIO.

Aclaramos, nosotros no somos los que decimos que con RIVAS Nuevo Laredo está CADA DÍA MEJOR, lo dice la misma oposición.

AHORA SÍ, AMLO VIENE A TAMAULIPAS

El Presidente, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, confirmó en su mañanera de este miércoles, su visita a Tamaulipas, la cual comprende municipios pequeños como TULA, HIDALGO, SAN CARLOS y SOTO LA MARINA.

De acuerdo con la agenda que ya se ha filtrado en los medios de comunicación, AMLO llegará este sábado 7, a las 11:30 horas en el Pueblo Mágico de TULA; donde recorrerá el IMSS Rural.

A las 17:30 tiene contemplado arribar al IMSS Rural del municipio de Hidalgo, donde también encabezará un evento.

Para el domingo 8, a las 09:30 horas, el presidente realizará un recorrido en el IMSS Rural de San Carlos y a las 13:00 horas, estará en Soto la Marina, también visitando las instalaciones del IMSS.

Estaremos al pendiente de los beneficios que anunciará para los Tamaulipecos, esperemos que sea un buen paquete de obras y no solo buenos deseos… ¿qué no?… NOS LEEMOS.

