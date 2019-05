La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ORDENA AMLO INVESTIGAR LA MUERTE DE CARLOS DOMINGUEZ

A muchos sorprendió que el Senado de la República haya aprobado la supresión del famoso, respetado y hasta temido Estado Mayor Presidencial, cuerpo de élite que brindó protección a los presidentes mexicanos durante los últimos 70 años, hasta que llegó la Izquierda la poder con Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, el que declinó los servicios del EMP, en el entendido de que a él “lo cuidaría el pueblo”.

Por lo que los integrantes del cuerpo élite tuviéron que irse, pero no para su casa y sin trabajo, sino a sus respectivas bases en las dependencias a las que estan o estaban adscritos, porque en ningún momento se les dio de baja por la austeridad. Pero, pero, pero, bastaron unos cuantos días para que el mandatario nacional se percatara de la necesidad de tener personal a su mando que se encargue de su seguridad.

Para el efecto el Senado ni tardo ni perezoso aprobó las reformas necesarias a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que incluyeron la creación de un nuevo cuerpo de seguridad para el Presidente López Obrador, con integrantes de las fuerzas armadas.

Según nuestras antenas el nuevo cuerpo de seguridad del mandatario que vendrá a suplir en sus funciones al afamado y no muy bien visto Estado Mayor Presidencial, el que obviamente llevará otro nombre, que creemos es lo único que va a cambiar, va a depender directamente de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, la que deberá expedir un nuevo reglamente para ese cuerpo e integrarlo “en lo necesario por miembros de las Fuerzas Armadas permanentes”, en un plazo no mayor de 60 días.

Al estilo del viejo PRI el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ricardo Monreal, dijo a los periodistas que será potestad del Presidente decidir si acepta o no la creación de ese grupo, pero por si o por no la posibilidad se abre en aras de resguardar su integridad y con criterios de austeridad. Que no sabrá Mr. Monreal que ese cuerpo de seguridad ya lo tuvo cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Le hacen mucho al cuento.

Por cierto Carlos Domínguez Ramírez, que es hijo del periodista Carlos Domínguez, que fuera asesinado en Nuevo Laredo en el 2018, llegó ayer jueves hasta la mañanera conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitarle su intervención y que el caso de su señor padre sea esclarecido, en razón de no confiar en la indagatoria de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Paralelamente Domínguez Ramírez le pidió al mandatario nacional que se le retire la candidatura a diputada local plurinominal de MORENA, Cármen Lilia Canturosas, hermana del otrora alcalde panista Carlos Cantúrosas Villarreal, del que dijo ser prófugo de la justicia y tener órdenes de aprehensión por diversos delitos.

Después de haberlo escuchado el presidente López Obrador ordenó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que recurra a la Fiscalía General de la República, para que atraiga el caso del asesinato del periodista de Nuevo Laredo, Carlos Domínguez, ocurrido en el 2018.

“Vamos a que se atienda tu asunto, para que lo vea la Secretaria de Gobernación y se haga la solicitud, debe estar el asunto en la Fiscalía General, que se haga el trámite para pedirle incluso al Fiscal General, Alejandro Gertz, que te atienda”, apuntó.

Pero, pero, pero, al mismo tiempo López Obrador puso en claro que en la parte electoral no intervendrá, porque hay un período electoral en Tamaulipas, pero enla vía penal le aseguró al hijo de Carlos Domínguez que no habrá impunidad.

También Carlos Domínguez Ramírez expresó que su padre documentó el fraude millonario por medio de empresas fantasmas, que involucra al ex alcalde Canturosas.

Como involucrados en la muerte de Carlos Domínguez, al que asesinaron a puñaladas a plena luz del día, en su auto, fuéron detenidos cuatro o cinco sujetos, de los cuales recién murió uno de ellos, Gabriel Garza Flores, supuestamente de un ataque al corazón.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto de Construcción que presentó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, se saturará en los primeros 10 años de su puesta en servicio. Para nosotros es muy importante y valioso el comentario, pero, pero, pero, se nos cae el ánimo porque muy seguramente el Presidente de México “tiene otros números”, como suele argumentarlo en éstos casos.

Felipe Calderón Hinojosa habla poco “pero espeso”, decía mi abue, ya que no se anda con medias tasas para soltar lo que trae en su ronco pecho, como lo acaba de hacer ahora al asegurar que la economía del país TUVO EL PEOR ARRANQUE DE SEXENIO EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS.

No vemos porque las fanfarrias del gobierno de López Obrador, ya que de acuerdo con la información de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Petróleos Mexicanos, el crímen organizado y los grupos delincuenciales dedicados al robo de combustible (huachicoleo), realizaron un promedio de 47.4 tomas clandestinas por día, en el tercer mes del 2019.

En marzo de éste año realizaron mil 472 tomas clandestinas en la extensa red de ductos de PEMEX, estimada en 17 mil kilómetros, lo que equivale a 130 perforaciones más que las realizadas en el mes anterior. Lo que deja ver que los huachicoleros no ceden y están aumentando el delito de perforaciones ilegales en ductos de la petrolera. Ni el gasto de las 500 o 600 pipas.

Le va a sobrar publicidad a López Obrador, y de gorra, al decirle al mundo que va a rescatar los 63 o 65 cuerpos de los mineros que se quedaron atrapados hace 13 años al explotar la mina Pasta de Conchos en Nueva Rosita, Coahuila. Es lo suyo, hay que reconocer su gracia.

Nuestras antenas uateñas nos reportan que el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), además de ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez Fernández, firmó en convenio con el director general de la Biblioteca de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, Dr. Marx Arriaga Navarro, que permitirá a la máxima casa de estudios contribuír en las estrategias nacionales de fomento a la lectura y la escritura, en acciones que estarán a cargo de la Dirección de Bibliotecas, dependiente de la Secretaría Académica de la UAT.

Este convenio forma parte de los acuerdos que a nivel nacional promueve la DGB con las universidades para que los espacios de sus bibliotecas se conviertan en laboratorios pedagógicos, teniendo como marco la Estrategia Nacional de Lectura.

Conforme a la explicación del Dr. Arriaga Navarro se pretende que los estudiantes universitarios a través del servicio social desarrollen una serie de talleres orientados a fomentar la lectura en los alumnos de educación básica (Primaria y Secundaria), teniendo como sede los espacios bibliotecarios.

Para lograrlo –dijo– se ha diseñado en la plataforma de aprendizaje en línea “Moodle”, un programa para capacitar a distancia a los estudiantes, quienes darán atención en los talleres a los grupos de alumnos de educación básica.

