Tendencias

Oscar Contreras Nava

Oseguera asegura reelección

La gira de trabajo que realizó Alfonso Sánchez Cuéllar por Ciudad Madero y Tampico, es importante porque el dirigente nacional de MORENA estuvo en un momento crucial, que define y confirma lo que en los próximos días y meses sucederá en Tamaulipas y esto, nos deja tres lecturas:

Primera. Al dar a conocer que esta semana se realizarán los cambios en las dirigencias estatales de MORENA en todo el país, y es casi seguro que en su visita por el sur de Tamaulipas, conoció a los nuevos integrantes del comité estatal, quienes tendrán la responsabilidad de seleccionar a cerca de dos mil candidatos -propietarios y suplentes- y a su vez sacar adelante la próxima elección en el estado.

Segunda. Confirmó que Adrián Oseguera Kernion será candidato de MORENA en la próxima elección municipal, ya que tiene derecho a reelegirse y más cuando es señalado por diversas encuestadoras, como el mejor alcalde de MORENA en el país y esto despeja las dudas, rumores y comentarios mal habidos, sobre la reelección del alcalde, quien seguramente volverá a ganar por los resultados que le ha ofrecido a los maderenses.

Y tercera. Con esto se define que Oscar Hernández tendrá que buscar otro partido, que le ofrezca la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Madero y de igual manera, se ha podido dar cuenta que la promesa que le habían hecho Ricardo Monreal, Héctor “El Guasón” Garza y Alejandro “Copetín” Rojas, de hacerlo candidato a la alcaldía no será cumplida, a menos que su intención sea empezar a hacer talacha en este partido para que algún día, si bien le va, llegue a ser candidato aunque sea a regidor.

El caso es que la presencia de Sánchez Cuéllar por Ciudad Madero es un reconocimiento al trabajo que realiza Oseguera Kernion en el gobierno municipal y de paso, al iniciar en este municipio su gira nacional para renovar las dirigencias estatales, renovó la confianza de los morenistas de Tamaulipas y con ello, fortalece a su partido en el estado y envía una clara señal a sus adversarios, porque ahora saben que MORENA se está preparando para ser competitivos y ganar el Congreso en el estado y las 43 presidencias municipales. ¿Será?… pronto lo sabremos.

Finalmente, Ramírez Cuéllar aseguró que Morena mantendrá la mayoría en la Cámara de Diputados y ganará las 15 gubernaturas en la elección de 2021, pero lo más interesante que expresó fue que la actual legislatura instalará una Comisión de la Verdad para investigar la corrupción y el tráfico de influencias que el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicó para que se aprobara la Reforma Energética.

Sin embargo, volvemos a insistir que los que fueron legisladores en esa época y aceptaron los ofrecimientos priistas, no son culpables de nada, porque si el PRI y el gobierno de Peña Nieto utilizaron esa estrategia para que se aprobara la Reforma Energética, no hay ley o reglamento que aplique una pena por lo que se hizo y hasta el momento este asunto sólo es mediático y estamos seguros que no pasará nada. Así de simple.

De salida. Hoy en Torreón, Coahuila, la Alianza Federalista que está integrada por 11 gobernadores se reunirán para definir las propuestas que le presentarán al presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo viernes en el evento que tendrá con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en San Luis Potosí.

Y es que habremos de recordar que los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Querétaro, Durango, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y San Luis Potosí, desde hace cuatro meses han estado pidiendo hablar con el presidente López Obrador para solicitarle más recursos y enfrentar la pandemia del Covid-19 y los efectos que provocan en la economía.

Así que habremos de conocer los planteamientos que le harán aunque no creemos que cambien y en especial, la demanda que tiene que ver con organizar la Convención Nacional Hacendaria, para definir los recursos que envía el gobierno federal a los estados.

De igual, determinar los límites que el presidente de la República debe tener en la distribución de los recursos, porque al beneficiar a unos estados, afecta a otros y esto, debe equilibrarse de manera racional y con criterios que no afecten el desarrollo regional en las entidades.

Así que los acuerdos a los que lleguen los 11 gobernadores aquí los comentaremos y aunque sabemos que a López Obrador no le gustarán, ya veremos si es tan abierto al dialogo como dice ser…

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx