Tendencias

Oscar Contreras Nava

Oseguera fue a la Cd. de México

Desde hace unos días se supo en Ciudad Madero que Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de MORENA, tenía programada para esta semana una visita a la zona conurbada, pero algunos compromisos de último momento le impidieron que estuviera presente y mejor decidió llamar a cuentas al alcalde maderense.

Y es que Adrián Oseguera Kernion, presidente municipal de Ciudad Madero, es el responsable político de la zona conurbada -Altamira, Tampico y Ciudad Madero- y en el centro del país desconocen cómo y de qué manera apoya a los candidatos de MORENA en este proceso electoral.

Sin embargo, la vox populi asegura que Oseguera al único candidato que apoya es Azael Portillo Alejo, quien renunció al Verde Ecologista por tener muchas diferencias con el concesionario de ese partido político, Jesús “El Gordinflón” González Macías y mejor se fue al Partido del Trabajo para ser candidato a la diputación local en estas elecciones.

De tal manera que el alcalde de Madero sin ser un político de grandes alcances, actúa de manera estratégica, ya que al apoyar a Portillo Alejo refuerza su relación con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento (SUTSHA), debido a que Azael es hijo del eterno dirigente de este sindicato municipal.

Así que MORENA nacional no podrá hacerle algún señalamiento a Oseguera Kernion, porque si apoya al candidato del Partido del Trabajo en Madero, está apoyando también a uno de los aliados más leales que tiene esta organización política en todo el país.

Por lo pronto, se sabe que la diputada Dolores Padierna estará esta semana en el sur de Tamaulipas acompañando a los candidatos morenistas y en especial a la candidata Bertha Sánchez, quien tiene como adversarios en su distrito al panista Joaquín Hernández Correa; Miguel Rodríguez del Verde Ecologista; Mayra Ojeda del PRI y al reciente petista, Azael Portillo Alejo, el aliado del alcalde maderense.

Sin duda que a Dolores Padierna no le causará ninguna sorpresa la posición del alcalde de Madero, porque se sabe que a su esposo, René Bejarano, el famoso “Señor de la Ligas”, no lo apoya a mantener la oficina que tiene su organización en este municipio, porque forman parte de otra corriente dentro de MORENA.

Así que es bueno que los personajes nacionales de MORENA se den una vuelta por los municipios de Tamaulipas y comprueben que aquí la mayoría de los tamaulipecos no apoyan a los morenistas, porque AMLO redujo el presupuesto que le corresponde al estado y no ha cumplido con la gente de la frontera en bajar la gasolina, el IVA para todos y no ha resuelto los problemas laborales en Matamoros. Así de simple.

En otros asuntos, si a usted le debe alguno de los candidatos del PRI a la diputación local les informamos que el PRI de Tamaulipas reunirá a todos sus candidatos este martes 23 de abril para hacerles la entrega de sus chequeras con las que pagarán el costo de sus campañas políticas.

Se sabe que los responsables de las finanzas de los candidatos serán los encargados de llevar puntualmente los gastos que realicen, y deberán tomar medidas para evitar el despilfarro de estos recursos, porque están siendo muy fiscalizados por las autoridades electorales a nivel nacional y estatal.

De tal manera, que si los candidatos quieren utilizar este dinero para pagar sus gastos personales o los de su familia, pues se equivocan, porque están etiquetados y no deberán desviarlos para asuntos de índole particular.

Así que si usted quiere cobrarle a alguno de los candidatos priistas alguna factura o pago de sus servicios, les avisamos que lo hagan pronto, ya traen dinero y más vale que los vean de inmediato, porque es seguro que así como les llegó el dinero así se les va a ir… ¿Verdad?

Apunte final. Tiene mucha razón Nora de los Reyes cuando asegura que Victoria no necesita un mejoral sino una cirugía mayor. Por eso el indicado para realizar esta operación es Arturo Soto Alemán (ASA) quien será como diputado local, el mejor gestor que Victoria pueda tener en estos momentos.

Soto Alemán tiene el apoyo del PAN, del gobierno estatal y sabe muy bien qué puertas tocar en la Ciudad de México, gracias a la experiencia que tiene al haber trabajado en el nivel central.

Así que la morenista Nora de los Reyes no debe preocuparse tanto, porque en el PAN se tiene la gente que Victoria necesita para solucionar sus problemas. Así de simple.

