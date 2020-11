Tendencias

Oscar Contreras

Oseguera se reúne con Monreal

Al reunirse Adrián Oseguera Kernion con el senador Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Senadores, se despejan todos los rumores, sospechas e intrigas que había alrededor de su reelección.

Y es que muchos oportunistas vieron que Oseguera Kernion está demostrando con hechos y resultados palpables, lo que no se había logrado en otra administración municipal y creen que esto muy fácil.

Sin embargo, lo conseguido por el alcalde maderenses es por su vocación por el servicio público, su interés por ver al municipio en mejores condiciones y especialmente, porque desea que los maderenses tengan una mejor seguridad, educación, infraestructura urbana y programas y acciones que los beneficien.

De tal manera que el senador Monreal al conocer lo conseguido por Oseguera en Madero nunca dudó en reconocerlo y apoyarlo para que sea reelecto en el cargo, ya que es de los pocos morenistas que saben gobernar y hacer bien el trabajo en el gobierno.

Es decir, Adrián Oseguera Kernion será apoyado para reelegirse, ya que a MORENA le garantiza la continuidad, el buen trabajo en el municipio y por supuesto el mantener un gobierno transparente, honesto y en contacto permanente con los ciudadanos.

Se informó que también algunos legisladores y aspirantes como Carmen Lilia Canturosas, Américo Villarreal Guerra, Guadalupe Covarrubias, Erasmo González Robledo, Eduardo Gattas, Luis Lauro Reyes, Adrián Cruz Martínez y el acalde de Matamoros, Mario “La Borrega” López se reunieron con el senador Monreal.

Dicen que acordaron trabajar “en unidad y por la unidad” para que MORENA gane las elecciones del 2021 y sentar las bases para que la 4T y los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador se consoliden en el estado.

¿What? y más ¿What? porque no sabemos de qué proyectos hablarán, acaso será el de seguir recortándole a Tamaulipas el presupuesto federal, el de no apoyar el campo, la seguridad, obras de infraestructura y seguir dejando sin medicinas a los niños y enfermos de cáncer, ¿serán estos los proyectos que quieren apoyar?

El que se reconozca el trabajo de Adrián Oseguera en Ciudad Madero no implica que se tenga que hacerlo con los legisladores de MORENA, ya que se ha visto como traicionaron a Tamaulipas al aprobar el presupuesto 2021 de AMLO y nunca nadie de los legisladores morenistas levantaron la voz para defender al estado y pusieron en peligro el progreso de los tamaulipecos.

¿Y aún creen que los electores les darán su voto?

Pues no sabemos cómo van a explicar todos esos recortes que le hicieron al estado, qué mensaje van a traer para convencer a los tamaulipecos, porque tienen que recordar que AMLO no saldrá en la boleta y en la pasada elección él lo hizo ganar y ahora sí será muy difícil que ganen aunque los ayude desde La Mañanera.

En fin, dicen que Rodolfo “El Chilango” González Valderrama estuvo presente en la reunión pero no lo hemos visto en ninguna de las fotos que los legisladores y aspirantes de MORENA se tomaron con el senador Ricardo Monreal y lo entendemos, ya que es muy seguro que no lo hizo para no quemarse y así de esta manera los tamaulipecos no lo pueden relacionar a ellos, quienes realmente están muy señalados por trabajo contra Tamaulipas en la cámara baja.

Así que El Chilango hizo bien, porque de esta manera se mantiene ajeno a lo que les suceda a sus compañeros de partido, quienes por mantenerse sometidos a López Obrador traicionaron a Tamaulipas y ni siquiera se dieron cuenta que el futuro del estado lo retrasaron más de una década. ¿Qué les parece?

De salida. Los diputados federales de Morena, PT y PES de Tamaulipas, recibirán 2 millones 318 mil pesos como pago de aguinaldo haciendo a un lado la austeridad Republicana que tanto habla su presidente López Obrador.

¿Dónde quedó su coherencia?

Con esto nos damos cuenta que los senadores y diputados de MORENA y sus aliados son puro cuento, una vil farsa y esperamos que esto se conozca, para que los mexicanos los conozcan realmente como los vulgares ambiciosos. Ni más ni menos.