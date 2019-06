PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Otra renuncia al PRI, dardo a campaña de Alito

< PRI no gobierna ni a 100 mil en Tamaulipas

< FGCV encabeza protocolos de rescate en Reynosa

< Díaz Durán, otra vez el pleito con Yeidckol

1.- Salvo una contingencia de última hora, este miércoles “Alito” Alejandro Moreno Cárdenas arrancará su campaña rumbo a la Presidencia nacional del PRI en alguna ciudad importante de Coahuila, la decisión estaba entre Torreón y Saltillo, hay varias razones por las que esa entidad será pieza importante durante la contienda y posteriormente ya en la cúpula Tricolor.

El prietito en el arroz fue la renuncia del exgobernador coahuilense Rogelio Montemayor Seguy al partido, quien dijo seguir los pasos de José Narro Robles, a quien consideró como la única esperanza de reconstrucción del Revolucionario Institucional.

La renuncia de Montemayor es un dardo en el corazón del motor de arranque en la campaña de Alejandro Moreno Cárdenas.

Ambos acontecimientos (inicio de campaña y renuncia al PRI) impactan en el priismo coahuilense, es una rayita más al tigre y no se puede considerar como simple coincidencia, hubo una clara intensión de aguarle la fiesta al candidato “puntero” por llamarlo de alguna manera. Montemayor proviene del circulo salinista y en el caso de la gubernatura formó parte de los gobernadores que ascenderían con Luis Donaldo Colosio.

Al margen de este incidente de renuncia, hay otros vínculos entre Alejandro Moreno y Coahuila, además de llevar como compañera en la Secretaría General a la ex primera dama de esa entidad, Carolina Viggiano Austria (esposa de Rubén Moreira), por las mismas razones de vínculos, el coordinador de la campaña de “Alito” es Eduardo Olmos Castro, quien pidió licencia por tres meses en su titularidad de Presidente del Comité Municipal en Torreón.

Pero existe otro vínculo, el coahuilense (Olmos) fue compañero en la Cámara Baja del candidato campechano, de tal manera que en este proyecto será accionista mayoritario el primer priista de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Otra aspirante a presidir el CEN Tricolor, Ivonne Ortega Pacheco, declaró en entrevista concedida a El Heraldo de México que el expresidente Enrique Peña Nieto, en acuerdo con el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, “buscan que el PRI sea un satélite de Morena”.

Vía twitter la ex gobernadora de Yucatán dijo que: “Las matracas y el acarreo ya no te hacen ganar elecciones. Los verdaderos militantes están en las colonias ya no creen en estas simulaciones”

Y es que ese tipo de “músculo” mostrado por Moreno en su registro da de que hablar, para muchos es una forma de manifestar que “Alito” tiene un respaldo del que carecen los otros contendientes. Así lo afirma Doña Ivonne.

La cuestión es que no empieza bien el proceso interno del Revolucionario Institucional.

2.- Mientras tanto, en tierras tamaulipecas el contador Roberto González Barba elaboró una nueva carta abierta, con sentido realista y hasta dramático, en la cual describió la situación que vive el PRI, esta vez se dirige a la Presidenta del CEN, Claudia Ruiz Massieu a quien pide la renovación del Comité Directivo Estatal de Tamaulipas en este momento, aunque pluraliza y se refiere a los 32 CDE´s del país. Sus argumentos son muy precisos, cita que están a 20 meses para prepararse para dar la batalla electoral.

Le menciona la pobreza de presencia en el poder que observa el PRI en Tamaulipas, le recuerda que sólo tendrán 3 diputados locales en la próxima legislatura, gobiernan 6 municipios que no representan más de 100 mil habitantes, no tienen senadores y sólo una diputada federal. Y sobre todo resalta la importancia de ponerse a trabajar en la reconstrucción del partido ya, para que les alcance el tiempo.

Los argumentos de González Barba son dramáticos, pero no es difícil anticipar que difícilmente habrá una respuesta positiva, porque existen reglas de urbanidad política y Ruiz Massieu seguramente no quiere tomarse atribuciones que le competen a su sucesor, aunque sería muy fácil acordarlo con “Alito” contracción de Alejandrito, Moreno Cárdenas, pues hay que guardar las apariencias.

A González Barba le asiste la razón y seguramente muchos priistas tamaulipecos estarán de acuerdo con él, pero los tiempos del PRI y sus rituales son imponderables.

3.- Los protocolos del Gobierno del Estado y Dif Tamaulipas para emergencias funcionaron oportunamente en apoyo de las familias damnificadas de Reynosa. Más de 50 colonias de esa ciudad sufrieron los embates de lluvias diluvianas que inundaron las calles hasta en un metro o más de altura, según los sectores. El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se apersonó para supervisar y conocer de manera directa las circunstancias que vivieron los habitantes de ese punto fronterizo y poner manos a la obra.

Un tráiler del DIF Tamaulipas y otras unidades arribaron repletos de enseres y productos químicos de limpieza, así como despensa, pañales para bebés y adultos mayores, colchonetas, papel sanitario, despensas, agua embotellada y todo lo necesario para atender las necesidades básicas de la población afectada.

La coordinación de las secretarías de Obras Públicas, Administración, de Desarrollo y Protección Civil del Estado actuaron de manera inmediata con más de 70 unidades y equipo para el desagüe de los sectores inundados, camiones, retroexcavadoras, pipas con agua, generadores de luz y bombas entre otros armaron una estrategia para restablecer las condiciones a la mayor brevedad.

Los damnificados fueron instalados en albergues, se les proporcionó atención médica y lo necesario para restablecer su salud.

Camionadas de lodo fueron retiradas para hacer transitables las calles. Reynosa de por si presentaba vías muy destrozadas, con baches enormes que ahora deben de estar mucho peor, este es uno de los temas que los reynosenses han venido reclamando a la alcaldesa Maki Ortiz desde hace tiempo, veremos que respuesta se tiene ahora.

4.- El pleito Yeidckol Polevnsky-Alejandro Rojas Díaz Durán parece no tener fin, ahora es el senador suplente el que solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que sancione a la Presidenta nacional del partido, debido a la renta de un avión privado durante el periodo de campaña electoral, mismo que utilizó para cubrir dos días de actividades en Tamaulipas, pero va más allá al pedir la apertura de un juicio y de investigaciones que estarían a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) de la que es titular Alejandro Gertz Manero.

Un problema político que quiere llevarlo a la judicialización (ahora sería fiscalización penal), en virtud de que Polevnsky dio cono justificación la contratación del servicio aéreo, cuyo costo ascendió los 450 mil pesos, el haber recibido amenazas de muerte. Alejandro Rojas presiona para que su adversaria política denuncie ante la autoridad competente, Ministerio Público (ahora Ministerio Fiscal, porque de no hacerlo, “es fomentar la cultura de la no denuncia y está enviando un claro mensaje de desconfianza a la FGR”.

Rojas Díaz Durán lanza cuestionamientos: ¿De qué número le llamaron? ¿Qué días la amenazaron? ¿Tiene registro de las llamadas? ¿Por qué no reportó al INE la renta del avión privado en plena campaña? Y la arrincona con una acusación, “si no comprueba estos datos ante el Ministerio Público, los cuales deben ser considerados como delito, significa que mintió y habrá falseado los hechos, y eso ante la autoridad es un delito”.

Total que vuelve a reavivarse el pleito entre ambos personajes, Alejandro Rojas está amparado y con esa calidad sigue ejerciendo sus derechos como militante de Morena, porque Usted recordará que fue expulsado por tres años, lo cual le hace lo que el viento a Juárez.