            < Otra vez, la amenaza de Monreal a Tamaulipas

1.- El miércoles circulo en redes un video donde la comandante Nestora Salgado García, hoy investida de senadora, fue figura central en una conferencia de prensa que no logró despertar el interés de los periodistas que cubren la fuente del Senado de la República, el tema era la historia ocurrida el pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo donde fallecieron ocho presuntos integrantes de una organización delictiva, suceso que fue señalado como una ejecución extrajudicial y que para el caso la Procuraduría de Tamaulipas ya designó un fiscal especial.

Como parte de la guerra mediática que se viene librando desde la Cd. de México, llegaron al extremo de montar un escenario poniendo al frente como actora principal a la senadora Nestora Salgado García, ex comandante de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero, persona ligada a secuestros y delincuencia organizada, que ciertos o no, la mantuvieron en la cárcel en algún momento. Parece que el Presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal Ávila no encontró un senador con mayor peso moral para apuntalar el movimiento y la designó a ella con todas sus desventajas y consecuencias.

La cuestión es que el video subido a Face Book, en el cual aparece al lado de Nestora Salgado la senadora Covarrubias originaria de Cd. Madero, quien tuvo una participación menor, apenas perceptible. En la segunda fila (todos de pie) Américo Villarreal Anaya quien no abrió la boca para nada, y hasta parece que respiró aliviado cuando concluyó la conferencia de prensa.

En ese escenario la comandanta Nestora, como la llaman sus compañeros del Senado, que es originaria de Guerrero no de Tamaulipas, fue la que leyó (con mucha dificultad por cierto) un largo documento, que se advierte le fue preparado seguramente por un abogado ahí presente, lo suponemos por la terminología y porque figuró como testigo de hechos ocurridos en Nuevo Laredo.

Los más interesados en este caso debieron ser los senadores tamaulipecos por lo que atañe a su estado y a sus representados de ese punto fronterizo y también ellos serían los obligados a estar más informados, pero no fue lo que reflejaron. Por eso tuvieron que utilizar a un elemento del temple de la Comandanta Salgado, cuya audacia y compromiso con la 4ª T que le abrió la puerta y grande, para regresar de su exilio al país, la obliga a protagonizar la más osada de las actuaciones. Y la senadora Lupita Covarrubias que nunca sabe ni donde está parada, no costó trabajo engancharla en algo de lo que ignora todo.

2.- Paralelamente, el escenario nacional se complica entre morenistas y panistas del Senado de la República, dado que los segundos piden declarar la desaparición de poderes en el estado de Veracruz.

Al respecto la respuesta del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal pidió cordura al Partido Acción Nacional y advirtió que “si insisten en la desaparición de Poderes en Veracruz, la bancada de morenistas impulsará una acción similar para Tamaulipas, Chihuahua y otros estados gobernados por el PAN donde la inseguridad es grave”.

Con esto tenemos más claridad sobre los hechos actuales y futuros que pueden sobrevenir cuando una de las partes defienden a su estado (Veracruz), y en la otra el avasallamiento del mayoriteo amenaza con utilizar su aplastante masa de votos para frenar los reclamos contra una forma de gobierno, que no ha dado resultados, y en medio está Tamaulipas y las aspiraciones presidenciales de Monreal, que lo llevarán a actuar de acuerdo a sus intereses futuristas y no precisamente como figura objetiva en la que concurre la representación de las diferentes corrientes políticas que coordina.

Sobre este desacuerdo surgido en el Senado, el gobernador García Cabeza de Vaca afirmó que “el Estado no será rehén de nadie, ni moneda de cambio de nada, ni para nadie”. La declaración del mandatario tuvo lugar en Tampico al asistir a un aniversario más del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas.

3.- Definitivamente será el próximo miércoles 25 de septiembre a las 12 horas cuando el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca rinda su III Informe de Gobierno y el primero que se celebre dentro del marco del Gobierno de la 4ª Transformación. En la clase política de Tamaulipas hay expectación por conocer quién será el representante personal del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el viejo sistema político, el nivel de importancia de este representante tenía un mensaje, a mayor jerarquía mayor afecto o reconocimiento al mandatario estatal. Pero esos protocolos hoy pueden desaparecer en base a criterios de austeridad, que es la principal arista que induce a los actos emitidos desde Palacio Nacional.

De todos modos cada partido tiene su propio lenguaje político y la fortaleza del gobernador tamaulipeco se verá reflejada en la presencia de sus homólogos del PAN y de otros institutos políticos, incluso pudiera haber presencia de congresistas de Estados Unidos o diplomáticos del país vecino con los que ha cultivado buena relación.

Por lo pronto la Diputación Permanente del Congreso del Estado confirmó la fecha y hora ya mencionada para celebrar la sesión extraordinaria y solemne de acuerdo a los protocolos para la ocasión.

4.- En otro tema le comento que Gerardo Peña Flores, ahora confirmado como diputado local electo y casi seguro Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, afirma que las acciones del Gobierno del Estado para la reconstrucción del tejido social han tenido buenos resultados, así lo exteriorizó al reunirse con integrantes de diversas organizaciones religiosas y comunidades de fe, que buscan fomentar el bienestar de las familias, intercambió impresiones, recogió propuestas que contribuirán en el trabajo legislativo a la toma de decisiones siempre en busca del bienestar social.

Expresó que la participación de estas organizaciones religiosas en acercamientos con los ciudadanos es positiva, no para efectos de doctrina, sino para la trasmisión de principios.

Hay coincidencias en términos de derechos humanos y en aras de la armonía social que viene trabajo desde hace tres años el Gobierno de Tamaulipas, desde el Gobernador García Cabeza de Vaca, la Secretaría de Bienestar, el DIF Tamaulipas y de manera trasversal toda la administración estatal, acciones estas de las que se darán confianza en el ya muy próximo III Informe de Gobierno.

Peña Flores hizo referencia a los espacios públicos recuperados a lo largo y ancho del estado, y que han sido regresados a la sociedad con infraestructura, donde pueden ir a practicar actividades deportivas o de entrenamiento físico, pero además logran acceso a ideas que tienen que ver con el respeto a las personas, prácticas abandonadas durante años en un rompimiento social y que hoy se les trasmite como parte de su reinserción en la comunidad.