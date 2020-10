AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Otra visita presidencial incómoda

“Hay mucha pasión”; AMLO en Nuevo Laredo

Gobernador insiste en reclamar recursos

Rodolfo Chaverri, líder estatal de la juventud territorial

“Voy a ser breve porque hay mucha pasión, se movilizaron mucho aquí en Nuevo Laredo y tenemos que cuidar lo de la pandemia, que no haya contagio, de modo que entre menos tardemos juntos, es por ahora mejor, evitar contagios y mantener la sana distancia”, así inició su discurso el presidente AMLO este domingo al realizar una gira de trabajo por Nuevo Laredo, en donde encabezó el evento de acciones de mejoramiento Urbano, siendo acompañado por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano ROMÁN MEYER FALCÓN y alcalde OSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

Y es que antes del arribo del Presidente AMLO hubo una serie de manifestaciones, una multitud de personas concentradas que portaban pancartas exigiendo su intervención para castigar a supuestos militares asesinos, así como a elementos de la Marina, acusados de la desaparición de personas en la Región de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

También hicieron acto de presencia integrantes del famoso FRENAAA, quienes gritaban “fuera López Obrador” en diversas ocasiones.

Otros manifestantes que portaban pancartas del movimiento denominado- Mexicanos por la 4T, así como simpatizantes y fanáticos de AMLOVERS, manifestaron su apoyo al Presidente.

Otros, se concentraron para darle la bienvenida y respaldar al gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, en tanto que en el territorio del Módulo Deportivo de la colonia Francisco Villa (lugar del evento presidencial)- el Delegado Federal JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “JR”, conversaba con los manifestantes, asegurándoles que no sería posible acercársele al Presidente, ni tampoco tomarse las fotos y selfies del recuerdo por el asunto de la pandemia del Coronavirus, argumentando que no era necesario la concentración de personas en dicho evento.

Después arribaron las camionetas negras, ahí venía AMLO, quien no portaba cubrebocas. Las multitudes se juntaron, unos a favor de LÓPEZ OBRADOR, otros a favor de GARCÍA CABEZA DE VACA, quienes se lanzaban todo tipo de insultos.

Servidores de la Nación y elementos de seguridad disfrazados de empleados del gobierno federal reforzaban las vallas metálicas que fueron instaladas a unos metros del lugar del evento y con una muy lejana sana distancia para que las multitudes no se acercaran.

Ya en el evento, ROMÁN MEYER FALCÓN daba la explicación técnica de los proyectos de obras deportivas y educativas realizadas tanto en Nuevo Laredo, como en Reynosa y Matamoros.

Explicó que en el caso de Nuevo Laredo, una de las principales demandas de los padres de familia ha sido lo relacionado al tema de seguridad en los planteles educativos, por lo que muchas acciones realizadas tienen que ver con la construcción de bardas con altura de 2 metros aproximadamente, así como áreas techadas, áreas de recreación y nuevos módulos.

En su intervención el Presidente LÓPEZ OBRADOR López Obrador expresó que son públicas las diferencias con el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, pero aseguró, procurará tener buenas relaciones en cuanto a tareas públicas, porque se debe de poner por delante el interés general.

“Vamos a seguir trabajando en Tamaulipas es público y notorio, es de dominio público que tenemos diferencias con el gobierno del estado pero independientemente de estas diferencias tenemos que poner por delante el interés general, el interés del pueblo y el interés de la nación, nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo de Tamaulipas y procurando mantener buenas relaciones en lo que corresponde a las tareas públicas con los gobiernos municipales de Tamaulipas y con el gobierno del estado, me dio mucho gusto estar aquí, siempre vamos a tener en cuenta al pueblo de Tamaulipas, que viva Tamaulipas, Viva México, Viva México”, concluyó el presidente LÓPEZ OBRADOR.

DEL ARCHIVERO…

En su intervención en la gira del presidente AMLO por Nuevo Laredo, el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA dejó en claro su postura en cuanto a la relación institucional con el Gobierno Federal.

Pidió la intervención del presidente para solucionar “definitivamente” el conflicto por el agua. “Vamos a luchar por nuestra tierra, vamos a luchar por nuestra gente, por eso pedimos su intervención señor presidente, su intervención para poder resolver un conflicto del agua definitivamente, no solo el que tenemos ahorita”.

Pero también el mandatario tamaulipeco fijo su postura en el tema que tiene que ver con los recursos federales que reclama su estado.

“No vamos a pedir nada que por ley o por derecho le corresponda al pueblo de Tamaulipas” dijo el gobernador del estado al solicitar al Presidente reciprocidad en la distribución de los recursos por parte de la Federación luego de ser la segunda entidad del país que más recursos aporta vía impuestos al Gobierno Federal.

Recursos que se demandan para que los aplique directamente la Federación en obras de infraestructura en beneficio para el estado.

“Que no me agarren de pretexto los diputados, que no digan que yo quiero el dinero para aplicarlos en temas políticos, no, lo que queremos es que el recurso regrese a Tamaulipas vía gobierno federal para modernizar nuestros cruces fronterizos, para nuestras aduanas, para nuestros puertos, para apoyar a nuestros agricultores y ganaderos, para apoyar proyectos carreteros, la carretera costera es uno de los compromisos que habíamos hecho y que se requiere en el sur del estado para apoyar a la Comisión Nacional del Agua con sus proyectos que se requieren para Tamaulipas. No estamos pidiendo que llegue el recurso al gobierno estatal, pero que sí beneficie a las y los tamaulipecos”, recalcó.

“pónganse en nuestro zapatos”, le dijo el gobernador al presidente AMLO en referencia a cuando el tabasqueño fue Jefe de Gobierno en 2002 y presentó una controversia constitucional para exigir los recursos que le correspondía a la ciudad de México.

Fiel a su costumbre, el mandatario mexicano escuchó las demandas del gobernador tamaulipeco, pero no hubo respuesta por parte del político tabasqueño.

Pero bueno, fue una visita presidencial un tanto incómoda, donde a pesar de todos los pesares se dieron importantes obras y beneficios en temas de deportes y educación para la gente de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En otro tema, si no hay cambio de última hora, este lunes al mediodía en la sede del PRI en el Mante se habrá de efectuar la toma de protesta de RODOLFO CARRILLO CHAVERRI como dirigente estatal de la Juventud Territorial en Tamaulipas

RODOLFO CHAVERRI ocupaba en el CDM del PRI la presidencia de la Fundación Colosio, aún no se sabe quién ocupará esa cartera.

Lo cierto es que el inquieto joven CHAVERRI, un apasionado de la política tricolor a la mexicana a partir de este lunes asume una importante responsabilidad en una cartera del CDE del PRI.

El evento será encabezado por el dirigente estatal de dicho partido político EDGAR MELHEM SALINAS, quien será acompañado por MAYRA ROCIO OJEDA CHÁVEZ, secretaria general del CDE y ARTURO NUÑEZ RUIZ, dirigente del MT, entre otras destacadas personalidades de la política local, regional y estatal.

Por cierto, en el evento habrá un saludo virtual por parte de JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA, dirigente nacional del Movimiento Territorial del PRI, quien respalda tanto a CHAVERRI como a NUÑEZ RUIZ.

Poco antes del evento de la toma de protesta, RODOLFO CARRILLO CHAVERRI encabezará en la sede del PRI en Mante una campaña de desinfección de vehículos de manera gratuita para las personas interesadas en un horario de 10:30 horas de la mañana a 11:30 horas.

De tal modo, que RODOLFO CHAVERRI inicia su nueva etapa como dirige estatal de la Juventud territorial por la puerta grande, con el pie derecho, en su casa y con su gente.

Ya son varios los mantenses que ocupan importantes carteras en el CDE del PRI. Bien por todos ellos.

