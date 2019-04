T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

OTRO FRACASO MÁS DEL “J.R.”, PORQUE “NO PUEDE CON EL PAQUETE”

UNA VEZ MÁS, queda claro que José Ramón Gómez Leal, “el J.R.” Delegado en Tamaulipas del Gobierno Federal, es una nulidad, (haciendo quedar mal al Presidente) ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, porque simple y llanamente, “no puede con el paquete”, debido a que no ha logrado “ninguna solución” al problema de los agricultores y campesinos que, en un marco de justicia, “reclaman razonables ajustes” al pago de sus cosechas, precios accesibles en los insumos y demás beneficios, por lo que, los hombres del campo, al ver sin éxito sus planteamientos, se ha lanzado “a la calle” a consumar bloqueos de carreteras y puentes internacionales.

ESTE AGUDO problema que padecen los hombres del campo, es el indicador tangible de que el representante de AMLO en Tamaulipas, “es un funcionario improductivo”, porque si analizamos de manera profunda, este tan sonado caso, llegamos a la conclusión de que, José Ramón, por su ineficiencia, solo ha venido haciendo el ridículo, porque “los acuerdos sostenidos por éste, con los productores agrícolas” han sido toda una gama de falacias, porque “el J.R.”, a traído a base de mentiras a quienes “confiaron en la real cuarta transformación”, implementada por el gobernante mexicano.

HAY QUE HACER hincapié para señalar que, los Diputados Federales del PES Héctor Joel Villegas “El Calabazo” de Río Bravo, Armando Zertuche Zuani de Reynosa, Olga Juliana Elizondo Guerra también de Reynosa y Adriana Lozano de Matamoros, “se la han pasado sin saber que hacer”, y aunque “El Calabazo” aduce “no haber votado” en favor del el recorte presupuestal, en los hechos, “si votó en contra” de sus compañeros del campo, comprobándose que estos legisladores federales, como ya lo hemos señalado aquí, son ineptos e improductivos, porque, evidentemente, “nada de beneficios han traído para sus representados”. Pues los hechos, es lo que marcan.

LO INCONGRUENTE del caso, es que si el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que “pugnaría por “la Cuarta Transformación”, y hoy que ya es gobierno, “no apoya a los campesinos” como esto lo merecen, entonces no se sabe cuál es la razón por la que, el nuevo Gobierno Federal, se mofa y adula diciendo “luchar por el bienestar de los hombres del agro tamaulipeco”, pero eso, a mi juicio, no es más que una tangible falacia del mandatario mexicano y de los Diputados Federales, los que más que servir, “le han venido haciendo mucho daño a las familias” que se dedican a la producción de granos alimenticios.

AYER LOS agricultores y campesinos, optaron por lanzarse en un marco de justicia, en son de protesta por la carretera Reynosa-Río Bravo, “bloqueando” alrededor del medio día el puente internacional “Nuevo Amanecer” Reynosa-Pharr, Texas, causando pérdidas millonarias a las empresas de la maquila, porque sus mercancías no pudieron ser internadas en tiempo y forma al territorio americano, apuntándose que en caso de que no haya solución a este lamentable problema, las muestras de inconformidad e indignación de los productores agrícolas, seguirán generándose en esta zona norte de Tamaulipas, a donde aducen “no se sabe”, para cuando llegue aquí, la mal llamando “cuarta transformación”.

Y LO PEOR del tema, es que por la falta de capacidad y real liderazgo del Delegado del Gobierno Federal en Tamaulipas JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, éste, no ha encontrado la solución al problema que enfrentan los agricultores y campesinos, pero también me parece incongruente que, los Diputados Federales, “no tengan la menor idea”, para que AMLO, naturalmente, se convenza de “ya no hacerle más daño” a los campesinos, los que aseguran que, en este nuevo Gobierno Federal, “se está peor que nunca”, porque en esencia, este ES UN GOBIERNO DE PESADILLA”.

SIN EMBARGO, los agricultores, se han visto frustrados en su intento de ser escuchados por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el que “para nada ha venido a la frontera”, y al que, los hombres del campo, le hacen la cordial la invitación para que venga y se percate de como en realidad están las cosas del campo y dé respuestas claras a los problemas que, los agricultores vienen reclamando, como antes dije, “en un marco de justicia”.

REZA EL REFRÁN que “el que persevera alcanza” y por ello, los productores del campo tamaulipeco, aducen no cesar en su propósito de verse favorecidos, pero en caso de que no haya la menor solución a este lío de los agricultores, el perjuicio a la producción de granos con pagos oportunos de las cosechas, será “EL GOLPE MORTAL AL CAMPO TAMAULIPECO”.

POR ELLO, finalmente, les diré que en esta nada grata situación, tiene que pensar y analizar de manera profunda el caso el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el que, “en campaña anunciaba muchos beneficios”, pero hoy en la realidad, “su sistema de gobernar está siendo todo lo contrario” y peor teniendo a ineficientes colaborares como el Delegado Federal JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “El JR” y los Diputados Federales que, “para nada bueno han demostrado servir”, pero en fin veremos que habrá de suceder, porque el tema es delicado y por consiguiente, veremos que hará sobre este conflicto, al que el Ejecutivo Federal, sigue mostrando enorme indiferencia.

