Dialogando

Otro Olvera a Gobernador

Por Roberto Olvera Pérez

Los Olvera son importantes y eso nos enorgullece, pues en la “mañanera” del pasado lunes 9 de noviembre se llevó todos los reflectores el colega periodista Marco Antonio Olvera, quien es hijo de Daniel Olvera, migrante deportado en los años 60s después de luchar por la libertad de los trabajadores migrantes que buscaban el sueño americano, en su honor se construyó la famosa placita Olvera que también tiene su kiosco en el Centro de los Ángeles California.

Este valiente hijo de migrantes le propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador, la celebración del día del migrante el próximo 18 de diciembre, a lo que el mandatario accedió y seguramente habrá de convertirse en realidad un homenaje general y único en honor de los migrantes mexicanos, donde insisten: WE ARE NOT IMMIGRANTS (MEXICO 1830), WE ARE NATIVES AF THIS LAND.

Por ello, insisto, nos enorgullece decirles que un pariente nuestro se destapó hace días como el candidato del partido MORENA en Nuevo León, Rafael Zarazúa Olvera, será seguramente el abanderado de ese instituto político en el vecino Estado para competir por la gubernatura el primer domingo de junio del 2021.

El pariente es un abogado, empresario de 47 años, hijo del ex senador Rubén Zarazúa Rocha, por cierto bien conocido en Tamaulipas, pues fue el delegado del ISSSTE en nuestro Estado en la década de los 90´S.

Dentro de su curriculum ha sido Secretario de Obras Públicas del municipio de Monterrey en tres ocasiones, y tendrá que jugarla fuerte a los candidatos del PRI. Por lo tanto, ya se ven 2 gallos; uno de ellos el ex Secretario de Economía IIdefonso Guajardo Villarreal y el otro del PAN, el senador Víctor Fuentes Solís. Uno más del Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda y los que se anoten en el transcurso de los días.

Dijo que ya lo hablo con su familia, con sus amigos y que tomaron esa decisión y en los próximos días le entregaran su carta de intención al CEN de MORENA y va acatar lo que diga el partido.

Otra noticia de última hora. El INE acaba de sacar una nueva regla que tendrá que observarse en el 2021. De los 15 gobernadores que jugaran, cada partido tendrá que nombrar 8 candidatos hombres y 7 mujeres, la paridad de género es ley, por lo que tendrá todo que partirse a la mitad. También el acuerdo que se tuvo en dicho organismo electoral, abarcará además las presidencias municipales, diputaciones locales y federales.

Por cierto, debemos de recordar que el Presidente López Obrador en plena campaña, allá por noviembre de 2012 realizó un mitin en la ya clásica placita Olvera, en los Ángeles California, en la que estuvieron junto con él varios amigos cercanos de partidos de izquierda, entre ellos el orgullosamente tamaulipeco, actual Secretario General de “Ruta 5”, la estrategia ciudadana, el Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez; el ex diputado federal del PRD, José Jácques y Medina, así como Pepe Sandoval, líder Comunitario en San José, California, mirelista de corazón, entre otros, por lo que esto podrá repetirse seguramente este próximo 18 de diciembre, donde seguramente estará otra vez por ahí el mandatario y por supuesto también andaremos si nos invitan.

NOTAS CORTAS

1.- Así va la pandemia en la entidad. Durante la jornada de este pasado sábado 21 de noviembre, Tamaulipas confirmó 181 nuevos contagios de COVID-19 y 5 fallecimientos, informó la Secretaria de Salud, Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa, quien reiteró su llamado a quedarse en casa y utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos. Con los pacientes confirmados, la cifra oficial al ese día es de 34,841 positivos acumulados, de los cuales 30,202 se han recuperado y 2,951 han fallecido. “En nuestras manos tenemos la oportunidad de evitar rebrotes y más fallecimientos siguiendo las medidas preventivas” añadió.

Se informó que los nuevos casos se presentaron en los siguientes municipios: Tampico, Madero, Altamira, González, El Mante, Xicoténcatl, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Guerrero, Miguel Alemán, Reynosa, Rio Bravo, Matamoros, Valle Hermoso, Soto la Marina y Jiménez. Molina Gamboa insistió en lavarse las manos frecuentemente, entre 10 y 20 veces por día, toser o estornudar en el ángulo interno del brazo, no saludar de mano, abrazo o beso, desinfectar áreas y objetos de uso común, mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles y evitar fiestas o reuniones sociales ya que se han convertido en una de las principales formas de contagio.

2.- La Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), llevó a cabo la V Generación de entrega “DOCTORADO HONORIS CAUSA” en la Ciudad de de Querétaro, Querétaro, el pasado viernes 20 de noviembre y se hizo en el marco del día de la Revolución Mexicana. Esto fue como parte de las actividades extracurriculares que realiza año tras año esta prestigiada institución educativa. Del tema abundaremos más adelante.

3.- El COVID-19 no respeta a nadie y mucho menos a los compañeros de la prensa, pues ya habido muchos contagiados y otros se nos han adelantado en el camino. Así que cuídense mucho colegas y hay que acatar las indicaciones del sector salud. La salud es primero.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.