DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

PABLO GUERRA GARATE, VICEPRESIDENTE DE CONCANACO, EN EL TEMA DE TELECOMUNICACIONES.

LA SALUD, LA CONTAMINACION Y LA INSEGURIDAD, SE HAN CONVERTIDO EN ELEMENTOS PARA LA ELIMINACION DE LA HUMANIDAD.

TRABAJA GERARDO ALDAPE EN CONJUNTO CON POLICÍA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN VALLE HERMOSO.

Aunque los dos matan, el tema de la salud es mucho más complejo, que el de seguridad y es que desde el cambio del Seguro Popular por el INSABI y ahora con el Coronavirus, lo cierto es que no hay para donde hacerse. Si usted no está en riesgo de morir saque una cita al IMSS la cual puede tardar una semana pero si es lo contrario entonces vaya a urgencias que lo mismo da y ahora hay algo que vale la pena resaltar, la culpa no la tiene la gente del servicio médico administrativo etc., el problema es la gran cantidad de derechohabientes que son parte ya de esta asistencia por ser empleado de alguna empresa etc.

Se imagina usted, ahora que toda la población sea derechohabiente o no y que puede acudir a este centro hospitalario para atenderse de acuerdo a las nuevas políticas públicas en el tema de salud, seguramente la atención será mucha más tardada y obviamente los medicamentos se escasearan más.

Que caso tendría entonces que los empresarios ofrezcan el seguro médico a sus empleados, si ya de por si las cuotas no las pagan, y los pagos a Infonavit también están por debajo de los salarios que les pagan a fin de ahorrarse este tipo de egresos, pero también impuestos.

Lo cierto es que mi PEJECITO tiene razón es una maraña de corrupción que no permite que el trabajador goza del sudor de su trabajo pero tampoco vemos que nuestro presidente ofrezca mejores alternativas y lo que hace también es enmarañar más los temas en cada una de las áreas.

Sin lugar a dudas la población siempre está en riesgo en el área de salud, una epidemia que se convierta en una pandemia como en otros tiempos acabaría con una gran parte de la población que por cierto ya no cabe en el planeta tierra, será este el punto final de entrampar esta área (salud) tan importante en el mundo.

Los países se han peleado con bombas nucleares en donde han acabado con naciones enteras pero también existen pandemias donde han muerto muchos humanos, aún quedan secuelas de lo grave que esto es, pero también observamos que el planeta se acaba gracias a la contaminación en diversos aspectos y aún hay incrédulos como DONAL TRUMP, que se oponen a medidas de conservación ya que el posee negocios de armamento que puede vender y para ello se requiere desatar una guerra en la cual provea insumos.

Ante esta situación que también es tan grave como la salud y la seguridad en otro lado del mundo se llevan a cabo platicas en donde la única persona y mujer que se le ha puesto sin temor alguno al tú por tú al presidente de uno de los países más poderososo del mundo como lo es Estados Unidos, es la pequeña activista GRETA THUNBERG.

En respuesta a la propuesta de la pequeña activista que ha sido reconocida mundialmente por su ímpetu de salvar al mundo por el efecto contaminante, lo anterior durante el Foro Económico Mundial en DAVOS, el presidente TRUMP arremetió contra el catastrofismo climático , y aunque no la menciono dio contra a la propuesta de la pequeña.

Pareciera que los líderes mundiales se oponen a una de los principales derechos que tiene el hombre y que es a la salud la cual se conjuga de acuerdo al ambiente en el que se desarrolla y todo indica que hoy el hombre tiene peores condiciones para poder nacer crecer y desarrollarse en ambientes sanos, con falta de salud, de un ambiente bueno y sobre todo seguro.

En el tema de seguridad en México AMLO dice, los narcos también son humanos y los humanos que mueren por culpa de ellos que son!

El fuego no se apaga con el fuego”, así ha defendido en el discurso el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, su estrategia para confrontar a la delincuencia organizada en México.

Desde la campaña presidencial aseguró que enfrentaría la creciente violencia de los cárteles del narcotráfico atacando las causas que generan el fenómeno, sin embargo su apuesta más fuerte por la seguridad pública ha sido la formación de la Guardia.

Así que si quiere contar con alguien, por lo menos los líderes de los países pobres ricos y demás solamente, piensan en su ego menos en ayudar a las naciones.

La salud, la contaminación y la inseguridad, se han convertido en daños colaterales para eliminar a la humanidad.

El empresario matamorenses, JOSE PABLO GUERRRA GARATE, fue nombrado a un puesto importante a nivel nacional convirtiéndose en Vicepresidente de la Concanaco/Servitur, en Telecomunicaciones y Tecnología.

Fue el presidente Nacional de CONCANACO/SERVYTUR Arquitecto JOSE MANUEL LOPEZ CAMPOS, quien le tomó la protesta estatutaria de Ley ante la presencia del Consejo Directivo de la máxima cúpula empresarial de México y los 254 Presidentes de las Cámaras de Comercio del País.

PABLO GUERRA GARATE, agradeció la distinción de ser tomado en cuenta para ocupar la importante cartera y se comprometió a fortalecer las relaciones de CONCANACO y los empresarios que este organismo agrupa con el Gobierno Federal en especial con la SCT y los organismos de innovación y tecnología de México.

Con la finalidad de brindar seguridad y bienestar a la ciudadanía Vallehermosense, el Presidente Municipal de Valle Hermoso, Lic. GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, encabezó la reunión, donde personal de la Policía Estatal presentó el Programa de Proximidad y Prevención del Delito en su modalidad “Prevenir, una Tarea de Todos”.

Fue en la Sala de cabildo del Palacio Municipal, donde el alcalde, acompañado de su esposa, Mtra. LINDA GODOY, Presidenta del Sistema DIF Municipal, además de sus Síndicos y Regidores del Honorable Cabildo, así como las direcciones de Protección Civil, Educación, Tránsito y Vialidad, Cruz Roja y Sistema DIF, estuvieron presentes en la exposición del Oficial de Proximidad perteneciente a la corporación de Seguridad del Estado.

El Objetivo es trabajar coordinadamente todas las dependencias en promover la cultura de la prevención en todos los niveles educativos de la ciudad. “Trabajaremos incansablemente para prevenir que los niños y jóvenes cometan delitos del fuero común y generar las condiciones para un desarrollo correcto de la niñez de nuestro Valle Hermoso” comento el edil.

