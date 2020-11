[email protected]

PADRES DE NIÑOS CON CANCER PIDEN AYUDA A JOE BIDEN

Rubén Dueñas

Es vergonzoso y lamentable que ante el desabasto de medicamentos oncológicos, lo que ha pausado los tratamientos y quimioterapias de los niños con cáncer, los padres de familia en su desesperación hayan acordado pedir ayuda el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para que colabore con el gobierno federal de México a solucionar la problemática que pone en grave riesgo la vida de decenas de niños en Oaxaca y el resto del país.

Según nuestras antenas el desabasto de medicamentos oncológicos ha sido un reclamo a lo largo de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que los padres de los niños con cáncer que se movilizarán en la Ciudad de México, se trasladarían ayer viernes a la Embajada de Estados Unidos para formalizar la solicitud de apoyo del virtual presidente electo, Joe Biden.

Ante el desabasto de medicamentos oncológicos, los padres de niños con cáncer que reciben atención médica en el área de Oncología del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, en protesta ayer viernes hicieron un bloqueo intermitente en la carretera federal 175, a la altura del crucero que da acceso al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca. Lamentaron que en plena pandemia por el COVID-19 el hospital enfrente desabasto en los medicamentos que forman parte del tratamiento contra diferentes tipos de cáncer que ahí se atienden.

Alrededor de 137 padres de familia, respaldados por el Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer, aseguran que las claves que mandan “muchas veces no alcanzan o no son las que ocupamos y para más de 300 niños solo llegan 20 dósis (…) nos engañan con que ya viene el medicamento, pero simplemente no hay”, acusaron.

Con pancartas, lonas y cartulinas en sus manos, con mensajes como “No al abandono del Hospital de la Niñez”; “El cáncer no espera” y “Mi hijo tiene derecho a vivir”, los manifestantes apuntaron que la protesta es para llamar la atención de los gobiernos federal y estatal, para expresarles de ésta manera la urgencia de que los niños con cáncer puedan retomar sus tratamientos.

Por cierto el demócrata Joe Biden solidificó su triunfo en las elecciones de Estados Unidos al ganar finalmente 306 votos contra 232 del presidente republicano que busca su reelección, Donald Trump, lo que informaro ayer viernes medios estadounidenses.

Trascendió que ayer viernes el presidente Donald Trump estuvo cerca de admitir que perdió las elecciones del 3 de noviembre ante Joe Biden, pero, pero, pero se detuvo y se limitó a señalar : “el tiempo lo dirá”.

Durante un diálogo presencial y vía online sostenido con el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, los sectores productivos y de la sociedad tamaulipeca respaldaron la necesidad de justicia presupuestal para Tamaulipas.

El encuentro tuvo por objeto informar sobre la defensa que realiza el Gobierno de Tamaulipas y la Alianza Federativa, de los recursos que corresponden por Derecho a los estados y municipios más productivos, a fín de encontrar su respaldo y que cuenten con los instrumentos y herramientas necesarias para unirse a éste esfuerzo.

“Esta lucha que damos hoy en favor de nuestro estado no será en favor de un Gobierno ó un Gobernador, será en favor de las próximas generaciones. Unidos sacaremos adelante a nuestro estado. “¡Tamaulipas merece más !”, sostuvo el gobernador Cabeza de Vaca.

En el diálogo participaron representantes de los sectores pesquero, rural, transportista, empresarial, obrero, académico, religioso y de la sociedad civil organizada. Tres mil representantes más lo hicieron a través de la plataforma de comunicaciones Zoom y miles de ciudadanos interesados en el tema que dieron seguimiento a través de las cuentas oficiales del gobierno de Tamaulipas.

Por su parte el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lamentó la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año, porque asegura recorta 9 mil 200 millones de pesos a Jalisco; aunque hasta ahora no ha explicado a detalle donde se dan esas reducciones y precisó que esto afectará rubros como salud, infraestructura y seguridad.

“Nosotros lo que queremos es dejar muy claro que no podemos seguir permitiendo que un ejercicio abusivo, con cerrazón, como se demostró en éstos últimos días, la Federación le quite a Jalisco lo que es de Jalisco, eso no vamos a permitirlo. Llegó el momento de cerrar filas, de volver a hacer un esfuerzo y de ésta reflexión un ejercicio ciudadano, no un proceso de gobierno, mucho menos un proceso de partidos, este es un tema de la gente y se que el consejo que se vaya a formar, lo va a hacer muy bien”, remarcó el mandatario estatal de Jalisco.

Oriunda de Matamoros, la tamaulipeca Cassandra Michell Vélez Arriaga ganó el jueves el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas “Youth World Cup Online”, competencia en la que la matamorense se impuso a diez de las competidoras más importantes del mundo en la categoría -49 kilogramos Sub-17.

Cassandra Michell fue parte de la Selección Mexicana que desde el 10 de noviembre empezó a competir en las diferentes divisiones ante atletas de Colombia, Turquía y Venezuela, entre otros países. Felicidades campeona.

En el marco de la celebración del Día Universal del Niño y la Aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, que se conmemora cada 20 de noviembre, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) invita al Segundo Concurso de Dibujo Infantil: “Ponle color a tus derechos”.

A través de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAT (DDU), se informó que el concurso está dirigido a la niñez de los Centros de Desarrollo Infantil del centro y sur del estado, así como del Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes (CEINA).

El certamen está dirigido a niños de entre 3 y 12 años de edad, quienes podrán participar en tres categorías según la convocatoria, que explica, que cada participante podrá inscribir un solo dibujo.

Según los propósitos de la actividad se privilegia la difusión de la práctica del dibujo, al considerarla una herramienta pedagógica y una forma artística de transmitir valores. Y vamos por más.

