[email protected]

PADRES DE NIÑOS CON CANCER VAN A DEMANDAR AL PTE AMLO

Rubén Dueñas

Seguramente después de pensarla mucho por temor a las consecuencias o represalias, finalmente los padres de los niños con cáncer se decidieron a interponer una denuncia penal en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y de igual forma en contra Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud y Juan Antonio Ferrer del INSABI, por la falta de medicamentos y omisión en la atención médica, así como por el robo de más de 34 mil piezas de fármacos que estaban almacenadas en una bodega de la SEDENA.

“Esperamos que ésta denuncia sin precedentes pueda dejar una marca a la sociedad para que abra los ojos y se den cuenta que no es una cuestión de un partido político, ser de izquierda o de derecha, nosotros como se nos ha dicho, NO SOMOS PAGADOS, ACARREADOS, NO INVENTAMOS NIÑOS CON CANCER, mi hijo es legalmente ciego gracias al desabasto”.

Vamos a actuar legalmente para que se haga valer el derecho de mi hijo, dijo Luis Fernando, padre de Gael; “lo que no quiero es que lo que le pasó a mi hijo le pase a otros niños, ya que mi hijo perdió la vista como consecuencia del cáncer que padece y la falta de medicamentos”.

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sombra del Monumento a la Revolución, los papás de los niños con cáncer adelantaron que crearán una iniciativa para reformar el artículo Cuarto de la Constitución en el que se garantice la protección a los menores que sean diagnosticados con cáncer, no solo con los medicamentos, sino apoyos económicos y educativos.

Dejando ver su malestar y enojo por las deficiencias del gobierno del presidente López Obrador, aseguraron que buscan que las fuerzas políticas “no nos importa de que color”, respondan para que ésta reforma constitucional y leyes secundarias se aprueben antes de que se acabe ésta Legislatura, hacer una ley a favor de los niños con cáncer”, dijo Israel Rivas.

Precisó que para poder presentar la iniciativa ante el Congreso de la Unión se requieren un millón 200 mil firmas.

“Apelamos a todas las autoridades a que se sumen para recabar firmas y sea una realidad proteger de manera integral a todos nuestros hijos y los que vienen, porque siete mil niños se diagnostican cada año, para proteger a familias desde un punto de vista integral que trata transversalmente el tema.

De buena fuente nos enteramos que México presentará un estudio diagnóstico elaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el tráfico de armas hacia nuestro país, a quien resulte ganador en la elección para presidente de Estados Unidos, porque ese país “reclama, pero no coopera”, dijo ayer al mediodía el jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard, durante el acto donde la Asociación Nacional de Locutores de México le hizo entrega del Micrófono de Oro por su aportación a la paz pública y social de la nación.

Destacó Medina que del 100 por ciento de las armas ilegalmente a México, vienen de los Estados Unidos, de las cuales el 70% son de manufactura estadounidense y entran el 41 por ciento por el estado de Texas, el 19 por Arizona y el 15 por California. Pero el 30 por ciento restante, aunque son marcas de manufactura alemana, austriaca, belga, rumana e italiana, también son fabricadas en EEUU.

El destacado comentarista y columnista Sergio Sarmiento, con más de 30 años en su haber de andar metido en éstas lídes de la política, frente a gobiernos de diferentes partidos y proyectos políticos, desmiente al Presidente Andrés Manuel López Obrador el que asegura ser el más atacado por periodistas y medios de información en los últimos 100 años.

Sarmiento asegura que López Obrador como presidente de México es el más sensible y el más reacio a aceptar la crítica, porque Luis Estrada de la firma Spin que hizo el mismo ejercicio para el segundo año del gobierno de Enrique Peña Nieto, con periódicos del 24 de septiembre, en el que López Obrador tuvo 66% de opiniones negativas y Peña Nieto resultó con el 73 por ciento.

“La información que tenemos en éste momento no señala que él sea el presidente más atacado, lo que si indica es que es el presidente de la república más sensible a la crítica, el más reacio a aceptar la crítica”, remarcó.

Deseándole su pronta recuperación, damos a conocer que el propio rector de la UAT, Ing. José Andrés Suárez Fernández, dio a conocer ayer miércoles por la tarde que tras realizarse la prueba dio positivo al COVID-19.

Con la sencillez que le caracteriza el señor rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas precisó que presenta síntomas leves y se encuentra estable, por lo que permanecerá en aislamiento domiciliario, tal como lo marcan los protocolos de Salud.

Suárez Fernández aseguró que estará cumpliendo con los cuidados médicos vigilando en todo momento la evolución de su salud y como todo un buen guerrero de la educación superior dijo que desde el confinamiento estará dando cumplimiento también a los asuntos de la Rectoría de la que es titular.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) por medio de sesiones Web Conference, inició los trabajos para la Acreditación de los Programas Educativos en Línea ante el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación CEPPE-COPAES.

En un esfuerzo institucional y en cumplimiento con el Eje Estratégico 5 referente a “Programas de estudios pertinentes y de calidad” del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 de la UAT, se busca acreeditar la Licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje (LETA) Modalidad en Línea, que inició sus operaciones desde el año 2014.

Al respecto personal de la Secretaría Académica de la Universidad, a través de la Dirección de Evaluación y Acreditación, Dirección de Educación a Distancia y personal de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, donde está adscrito éste programa educativo ; se preparan previo a la visita del comité acreditador.

Cabe señalar que el CEPPE es un organismo a labores de acreditación avalado por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES)

Estamos a escasos 20 días de que se lleven a cabo en Estados Unidos las elecciones presidenciales. El segundo debate entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden se canceló, ya que ninguno de los dos estuvo de acuerdo en hacerlo de manera virtual. El tercero y último debate esta previsto para el día 22 de octubre, jueves por cierto. Trump tiene los candados para ganar, pero también puede perder por su forma de ser.

E-mail [email protected]

[email protected]