CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Paga para que le mienten la madre…

Finalmente, no estaban muertos, andaban (tal vez andan) de parranda.

La frase está que ni mandada hacer para los regidores patrocinados por Morena en Ciudad Victoria a los cuales, a punto de cumplir dos años en el cargo, de haber cobrado ya casi un millón 200 mil pesos por piocha, apenas se les va conociendo la voz y todavía les tiembla mucho, lo hacen sin conocimiento de causa o tal vez sin convicción de hacerlo.

Es el caso de la regidora María del Rosario Rodríguez, regidora de Morena en Victoria, que se convirtió en estrella durante cinco minutos por declarar que el alcalde Xicoténcatl González Uresti paga para que le mienten la madre en las rede sociales.

Su frase es acertada toda vez que está dentro de un contexto de presunto saqueo, o lo que ella misma califica, un robo al erario si es que se trata de una realidad el que desde la presidencia municipal, con dinero de los victorenses, se paguen hasta 160 mil pesos a una empresa que no hace otra cosa que transmitir vía Facebook la sesión de cabildo o por lo menos esos son los montos de algunas facturas que se han exhibido.

“Nosotros como Morena no hemos checado esos montos, pero no creo que eso tenga mucho costo (la transmisión vía feis), si se está pagando eso pues sería un verdadero robo porque solo está pagando para que le mienten la madre”, dijo en una entrevista a diversos medios de la capital del Estado.

Y si, tiene mucha razón la regidora, las sesiones de Cabildo de Victoria que se transmiten vía Facebook se han convertido en el lugar de desahogo de los victorenses que no tienen agua, se hartan de los baches, de que no pase el camión de la basura o que nadie les reponga la lámpara del alumbrado público y por eso aprovechan para lanzarle toda serie de improperios a quien ha resultado ser el peor alcalde de toda la historia.

Para desgracia de los victorenses es todo lo que se puede decir previo al informe del alcalde que ya salió a publicitar sus spot donde nos ve muy diferentes, bien felices y llenos de obra, en dichos spots, por cierto sale con una cara de borracho o de crudo que no puede con ella, afirma que ya resolvió o está por resolver todos los problemas de Victoria, hasta el del agua.

La mala administración de Xico, hay que decirlo, le ha traído muchas cosas buenas a Victoria, por primera vez se ha escuchado la voz de una regidora de Morena y, para fortuna nuestra, el pueblo está más participativo que nunca.

Vaya pues, no hay mal que por bien no venga y esa parece ser la situación de la capital cuya gente se prepara desde hace mucho para elegir nuevas autoridades municipales, ojalá las lecciones de los últimos trienios, y en especial esta administración, nos lleven a reflexionar que no podemos seguir equivocándonos, que debemos olvidarnos más de odiar para entrar en un proceso de tener lo que queremos, lo que merecemos como alcalde.

No, no se trata de partidos políticos al final todos son buenos ya que los malos son algunos o algunas de sus dirigencias, se trata de políticos, de buscar a la mujer o al hombre que con su historia demuestren que pueden con el paquete, que con su trabajo nos puedan dar una mínima garantía de que van a actuar de buena fe.

Así es, se trata de buscar al o la mejor de entre todos los candidatos que nos presentes los partidos, incluso las militancias de los mismos obligar a que se elijan los mejores aspirantes a cargos de elección popular para que no se queden dos años callados como los regidores de Morena en la capital o para que no roben dos años seguidos como se presume que lo han hecho los que conforman la pandilla del 17.

Y si, como dijo la regidora, todo parece indicar que el alcalde se gasta el presupuesto para que le mienten la madre y eso tiene una sola razón, no se nota ni un solo centavo de este en beneficio de los victorenses, ni un cordón nuevo existe…

PARA QUE VEA QUE CUANDO UN ALCALDE QUIERE SE PUEDE… En tan sólo dos días que el gobierno municipal abrió las inscripciones a Talleres de Oficio, se llenó el cupo de cada uno de estos, por lo que la Secretaría de Bienestar Social busca crear más grupos para satisfacer la demanda de la ciudadanía interesada en aprender una ocupación.

La titular de la dependencia, Iliana Medina García, mencionó que tenían previsto un cupo de 400 personas y hasta este martes se habían registrado 392.

“Estamos en el proceso de abrir nuevos grupos, por lo que pedimos a la ciudadanía un poco de paciencia, ya que se saturó el registro y hay problemas para inscribirse porque se rebasó la cantidad prevista, se están haciendo modificaciones en el sistema y en los grupos”, indicó.

Explicó que están en pláticas con los maestros para ver qué capacidad tienen de abrir nuevos grupos, así como agregar otros talleres que se puedan impartir en línea y no requieran equipo o herramientas que el alumno o alumna no pueda adquirir.

Agregó que aún hay cupo para talleres de Maquillaje, Uñas y Carpintería en nivel avanzado.

“En estos niveles es necesario que el suscrito muestre el certificado previo para poder registrarse, ya que en estos cursos ven técnicas más avanzadas”, refirió.

Recordó que el registro es en línea en la página web de gobierno www.nld.gob.mx y la papelería requerida es CURP, comprobante de domicilio, credencial de elector, último grado de estudios y en caso de ser nivel avanzado el certificado del curso anterior, esta documentación se enviará al correo [email protected]

Las clases iniciarán este lunes 7 de septiembre para avanzados, y para nuevo grupos será el 14.

Por último, Iliana Medina comentó que ante esta pandemia, el presidente municipal Enrique Rivas está preocupado por la difícil situación económica que viven muchas familias, por ello la importancia de dar las herramientas para que las y los neolaredenses puedan llevar un ingreso a sus hogares a través del autoempleo.