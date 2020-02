T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“PAGAR A AGRICULTORES EN ABONOS, ES UNA INJUSTICIA”

LO QUE realmente me parece una contumaz injusticia, es que el Gobierno Federal, a los campesinos, “les estén jugando el dedo en la boca”, al pagarles en abonos, los incentivos que les adeuda este nuevo Gobierno de la República, cuyo detalle, es lo que ha venido generado una muy marcada inconformidad e indignación entre las gentes del campo, las que por obra y gracia del mal llamado régimen de “La Cuarta Transformación”, “están sufriendo los embates” de capricho y cerrazón, instrumentados criminalmente por la Secretaria de Agricultura del país, problema que a mi juicio, debe remediarse cuanto antes, para que, no se siga afectando más aún a las familias del campo mexicano.

SOBRE este escabroso tema, quiero decirles que me pareció muy equilibrado y sensato, lo expuesto ayer por el Secretario General de Gobierno de Tamaulipas César Verástegui Ostos, al Dr. Felipe Garza Narváez, delegado de la Secretaria de Gobernación, respecto a la justa inquietud de las familias del agro, las que, al no percibir a tiempo los apoyos de la Federación, se están viendo en situaciones meramente difíciles o complicadas, por tener encima, la necesidad de realizar la preparación y siembra de la tierra, para el siguiente ciclo agrícola y al no llegarles de manera oportuna los recursos, “no están en condiciones de poder trabajar sus parcelas”

RECORDEMOS que Tamaulipas, es un estado con amplio prestigio en la producción de granos, porque esta entidad, año con año ha venido, aportando más de 2 millones de toneladas de granos básicos, para las más elementales necesidades alimentarias del país. Sin embargo, al Gobierno Federal, esto, parece no importarle en lo más mínimo, porque lejos de atender, con atingencia y perseverancia e interés este agudo problema, la Secretaria de Agricultura, le ha venido dando larga a los pagos que les tienen retenidos a los agricultores y campesinos y por ello, repito y reitero que, este proceder “es una lamentable injusticia” que las familias del campo, no merecen.

SIN EMBARGO, hay la plena confianza de que el Dr. Felipe Garza Narváez, quien es un tamaulipeco que, conoce a fondo el tema agrícola, seguramente, expondrá allá en México, con clara amplitud, este problema que, desgraciadamente, “han venido arrastrando” los campesinos y agricultores de nuestra entidad, todo porque, la Secretaria de Agricultura, no ha obrado en un marco de sensatez, para que se cubran a la brevedad posible, los incentivos retenidos, para que los campesinos y pequeños propietarios, no sigan padeciendo este grave malestar, generado por el Gobierno de la Cuarta Transformación.

EN LA CHARLA sostenida entre Verástegui Ostos y Garza Narváez, el Secretario de Gobierno de Tamaulipas, dijo haber convocado a los productores agrícolas, “a no seguir bloqueando carreteras”, porque eso afecta a terceros y con esta clase de acciones, no se resuelven los problemas y por ello, pidió al representante del Gobierno Federal, su intervención para que, esa Instancia, en un marco de justicia, “les paguen los incentivos que les deben”, aludiendo Verástegui que, lo lamentable es que hasta hoy, el Gobierno Federal, no les ha cubierto a los productores, los referidos apoyos al campo.

HAY QUE señalar que a muchos agricultores, la Federación, ya les ha cubierto los apoyos reclamados. Sin embargo, a otros muchos más, los pagos, “les están llegando cuenta gotas” y con este inoperante sistema de pago, más que ayudar afecta a quienes con marcado interés, hacen producir la tierra, para que el estado de Tamaulipas, siga figurando en los primeros planos a nivel nacional, en la producción de sorgo, maíz, frijol, hortalizas y demás productos del campo.

POR ELLO, quiero decirles que, en este grave esquema agrícola, debe entenderse que, “los productores y campesinos, “necesitan urgentemente los recursos”, para realizar los pagos del diesel, operadores y de todo lo que corresponde a la siembra de las parcelas y por ello, me parece injusto que, el Gobierno de la República, “mal llamado de la cuarta transformación”, no haga conciencia, a pesar de saber que en el campo, se requieren en plan oportuno, los apoyos que ofrece la federación, para que México, siga siendo un país que se distinga, por este motivo, en los mercados internacionales.

VERÁSTEGUI Ostos, en otra parte del diálogo con el Dr. Felipe Garza Narváez, dijo que, los productores agrícolas, tienen el apoyo del Gobierno de Tamaulipas, apuntando que, “nosotros resolvemos todo lo que esté a nuestro alcance”, pero lo que compete cubrir al Gobierno Federal, en eso, al momento de ya, debe tenerse una respuesta clara, para que los beneficios ofrecidos a través de los programas agrícolas federales, se hagan llegar cuanto antes y se resuelvan los problemas que aun vienen padeciendo injustamente, las familias del campo tamaulipeco.

PARA CONCLUIR, es esencial remarcar que, “los problemas políticos, partidistas e ideológicos”, deben hacerse a un lado. Porque los agricultores y campesinos, no tienen por qué sufrir o padecer este tipo de situaciones que los agravian, razón por la que el Gobierno de la República, quiera o no, tendrá que entender, razonar y por supuesto comprender que, “la ropa sucia se lava en casa”. Porque la gente del campo, no debe ser víctima de injusticias, como es el caso que hoy nos ocupa.

“OSEGUERA, PRESENTARÁ A ALEJANDRA GUZMÁN, EN CARNAVAL TAM-2020”

LA CIUDAD PETROLERA, Madero, Tamaulipas, se ha venido consolidando, como referente nacional con acciones de fomento al turismo y alegría para las familias de esta pujante comunidad de la zona conurbada del sur del Estado, gracias a que, con marcado ahínco, el Gobierno del alcalde Adrián Oseguera Kernión, para el 23 de febrero, estará presentando aquí, a la cotizada artista de corte internacional Alejandra Guzmán, para de esta forma “Cerrar con Broche de oro”, el Carnaval-Tamaualipas-2020, cuyo evento estará desarrollándose en la Playa Miramar.

CON ESTA clase de acciones, el Presidente Municipal Adrián Oseguera, viene a consolidar a ciudad Madero, como primordial punto de diversión para las familias de todos los estratos sociales, porque su sano propósito es generar mayor atractivo turístico, por tener en puerta el inminente periodo vacacional de semana mayor y por ello, la presentación de Alejandra Guzmán, en esta jurisdicción municipal, vendrá a tributar alegría y convivialidad entre las familias del pueblo que con certeza, dirige el jefe de la comuna maderense.

EL OBJETIVO del Presidente Municipal Oseguera Kernión, “es hace sonar más fuerte el nombre de ciudad Madero”, y por ello, hace extensiva la invitación a las familias de su querido pueblo, para que el 23 de febrero, se hagan partícipes, en el gran carnaval conurbado, en donde también participan con marcado entusiasmo los municipios de Tampico que preside el alcalde Jesús Nader y el de Altamira que dirige Alma Laura Amparan, con cuyo evento se fortalecerán más aun los lazos de armonía y cordialidad entre los pueblos de la zona sur de Tamaulipas.

EL EDIL DE MADERO dijo que, con el respaldo del Gobierno del Estado, el Carnaval Tam 2020, será uno de los mejores carnavales de México, donde se contará con la participación de más de 80 comparsas y una bolsa de premios de 1.5 millones de pesos, apuntando que en el sur de Tamaulipas, tenemos muchísimo talento y por ello, “se verá reflejada la alianza” de los pueblos en donde las doctrinas y colores partidistas, son punto y aparte.

CABE MENCIONAR finalmente que el programa de actividades empezará el 20 de febrero con la coronación de los reyes, a las 21 horas en plaza Gobernadores; el día 21 iniciará el recorrido de comparsas en Altamira, el sábado 22 continuará en la laguna del Carpintero y concluirá el 23 de febrero en Playa Miramar, cerrando con la presentación de Alejandra Guzmán en su Tour 2020, a las 23 horas, en plaza Gobernadores.

SEGURIDAD Y CERTIDUMBRE IMPULSAN CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA DE TAMPICO; CHUCHO NADER

AL ASISTIR a la inauguración del nuevo Centro de Artes y Deportes de la Escuela Americana de Tampico (ATS) el Presidente Municipal Chucho Nader reconoció el liderazgo educativo de este plantel y aseguró que complejos de este tipo contribuyen a la formación integral de los alumnos y al posicionamiento de la institución como una de las mejores a nivel nacional e internacional.

ACOMPAÑADO por su esposa, Aída Féres de Nader, Presidenta del Sistema DIF Tampico, el Jefe de la comuna sostuvo que la ATS es una institución que se ha distinguido por su excelencia académica y por educar alumnos comprometidos con el desarrollo de su comunidad.

“MI RECONOCIMIENTO al Consejo Directivo de la Escuela Americana de Tampico, presidido por Robert Fleishman por esta magna obra que, sin duda, será esencial en la formación de los alumnos, sobretodo en el área de las artes y en la práctica de las diferentes disciplinas deportivas como el basquetbol, volibol y gimnasia, entre otras”, expresó.

CHUCHO NADER subrayó que inversiones de este tipo reflejan la confianza que existe por parte de la iniciativa privada para seguir creciendo y consolidándose en el municipio; así como la certidumbre que se transmite a la ciudadanía cuando se construye un entorno de paz, seguridad, orden y limpieza.

“EN EL GOBIERNO municipal estamos trabajando para fortalecer un clima de confianza que genere mayor inversión, desarrollo y bienestar; por ello hemos ampliado nuestras acciones de orden y limpieza en todo el municipio y seguimos avanzando en la construcción de una ciudad con mayor dinamismo, progreso y competitividad”, señaló.

EL MANDATARIO agregó que para el presente año se vislumbra un panorama favorable para el crecimiento económico del municipio, pues, dijo, existe el interés de varios grupos empresariales por desarrollar sus proyectos de inversión en esta ciudad.

“LA PROMOCIÓN que estamos haciendo de nuestro municipio en diversos foros regionales y nacionales; y la transformación que se ha logrado construir con el apoyo del Gobierno del Estado y la participación de la ciudadanía, han despertado el interés de empresarios e inversionistas por formar parte de la nueva etapa de desarrollo que se vive Tampico, por lo que estamos seguros que 2020 será muy positivo para nuestra ciudad”, puntualizó

RECONOCE RIVAS A EMPLEADOS DE COMAPA QUE TERMINAN PREPA

EL PRESIDENTE municipal Enrique Rivas entregó reconocimientos a 7 trabajadores sindicalizados de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), quienes culminaron su preparatoria, destacando su esfuerzo por ser cada día mejor y ejemplo para sus familias, la COMAPA y el municipio

LOS GRADUADOS son Osvaldo Santoyo Pacheco, Carlos Michel Baldenegro Montes, Claudia Patricia Cárdenas Macías, María Guadalupe Gómez Torres, Viridiana Porras Torres, Octavio Pacheco Alfaro y Alberto Espinoza Valdez.

RIVAS CUÉLLAR recibió a las y los egresados en las oficinas de la Presidencia Municipal y les expresó su reconocimiento por concluir de manera satisfactoria su educación media superior y los exhortó a continuar preparándose académicamente.

“MI RECONOCIMIENTO para ustedes que se esmeran por ser cada día mejor, tener mayores herramientas y ser ejemplo para sus familias, para la COMAPA y el Municipio. No es fácil cargar dos responsabilidades, de por sí el tener un trabajo, adicionado a los hogares, la familia y querer superarse, eso los hace no ordinarios, sino extraordinarios, los felicito y reconozco su el trabajo”.

ESTA ES LA PRIMERA vez que se entregan certificados de preparatoria a personal de la COMAPA a través del Centro de Enlace Nuevo Laredo, Institución encargada de impartir las clases.

LAS Y LOS trabajadores iniciaron las clases el 8 de julio de 2019 y las concluyeron el 3 de septiembre.

EN LA ENTREGA de certificados estuvieron, Héctor Juventino García Flores, encargado del Despacho de la COMAPA; Jesús Ernesto Mauricio Montemayor, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la COMAPA; Gustavo Adolfo Mondragón Bolado, Gerente Comercial de COMAPA; Edgar Benavides Ramos, Gerente Técnico; Iris Fabiola Cedillo Escamilla, Gerente Financiero; Ana Irene Lozano González, Coordinadora de Recursos Humanos y los maestros que impartieron las clases: Iván Israel Rodríguez de Anda y Lizbeth Castillo Rodríguez.

