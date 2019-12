T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

PAISANOS, EXTORSIONADOS POR ADUANALES, TRÁNSITOS, FEDERALES DE CAMINOS, AGNTES DE MIGRACIÓN Y NO HAY QUIEN LOS FRENE…!

SI ALGO DE conciencia tienen los Inspectores Aduanales, así como del Instituto Nacional de Migración, Policías Federales y Estatales, Agentes de Tránsito, del Ejército Mexicano, incluyendo a los de la Marina Armada de México, pero principalmente A LOS POLICÍAS FEDERALES DE CAMINOS, los EXHORTAMOS a que, “EVITEN EXTORSIONAR A LOS PAISANOS, los que con mucho entusiasmo, cariño y amor, vienen desde distintas partes del norte de los Estados Unidos, a visitar a sus familias cada fin de año, y pasar con ellas “LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.

ESTE EXHORTO, lo hacemos, a los oficiales, inspectores y agentes de las distintas corporaciones, para que, comprendan o sea, “se pongan en la mano en el corazón” y eviten la endemoniada crueldad, a las que están acostumbrados en estas fechas, para que, “no despojen a nuestros queridos paisanos” del dinero que traen y que se ganan a base del esfuerzo de su trabajo, todo el año, porque ese dinero que, funcionarios venales, “con una serie de engaños” le quitan a nuestros compatriotas, “les hará mucha falta a los familiares que vienen a visitar.

SE QUE desde noviembre, cuando “los paisanos” empezaron a arribar a las fronteras de México, acudiendo a las aduanas para tramitar sus permisos, ahí es, donde empiezan “las extorsiones” y no se diga de los agentes de tránsito, los que todo este mes, “SE LA HAN PASADO DE CACERÍA”, parando paisanos por cualquier simple infracción, argumentándoles que, “de llevarlos a la delegación vial”, LAS MULTAS SERÁN MAYORES, pidiéndoles muchos de estos cínicos agentes viales cantidades que oscilan entre los 200, 500 y hasta mil dólares y los muy ingratos, con marcada osadía, “platican lo de las jugosas extorsiones”.

LO MALO es que este cáncer, generado por oficiales de tránsito en los pueblos fronterizos, jamás se acabará, porque simplemente “es un fabuloso negocio” que, es encabezado por los agentes que andan en campo y por los jefes viales que, se atrincheran en las oficinas, “para coordinar el negocios y las ganancias”. Esto, naturalmente, es muy lamentable, pero ES UN MAL IMPARABLE, porque desgraciadamente, “en México tenemos la cultura de la tranza y del abuso”. Y lo peor es que, no hay oficiales superiores que, OBREN POR REMEDIAR ESTE MALIGNO CÁNCER, debido a que eso, por nada del mundo les convendría y por esta razón, “se toleran todo ese tipo de atropellos”, contra nuestros queridos paisanos.

LOS POLICÍAS FEDERALES, conocidos como “los de Caminos”, son otra gama de “contumaces extorsionadores” en las carreteras federales, porque estos, SE FACULTAN, para endilgarles cualquier clase de infracción a los paisanos, a cuyas víctimas, “los atemorizan con un interminable ROSARIO DE AMENAZAS”, como el hacerles ver que van a excesos de velocidad (aunque no lo vayan), diciéndoles también que les hace falta una placa, porque “si llevan una de cartón, esa para ellos no vale”, así como por no traer una luz Y LO MÁS REDITUABLE para estos “malandrines siete suelas”, ES LA EXTORSIÓN por llevar, según ellos, PRODUCTOS DE CONTRABANDO a la importación, usurpando funciones de aduanales.

LO CIERTO es que, los sufridos paisanos, todos los años, se enfrentan a toda esta gama de atrocidades consumadas por corruptos funcionarios aduanales, de tránsito, de Policías de Caminos, de militares, marinos, sin olvidar a los terribles y abusivos agentes del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, porque estos, están ultra-mega-bárbaros, porque fíjense bien “COBRAN 500 DÓLARES” por persona americana que, “no lleve permiso”, cuando se dirigen al interior de la República, en lugar de orientarlos, regresándolos a tramitar tales permisos. Eso me consta, porque “en los kilómetros 30 hacia Monterrey y en el Km. 26 a San Fernando, se la Pasan consumando “este tipo de redituables abusos”.

Y SI ANTES “en las hoy ex garitas” había aduanales bandidos, porque estos, “no cantan mal las rancheras”, en eso de las extorsiones a los paisanos y a todo quien pase por los puentes internacionales, ahora en esos “ex centros tácticos de revisión aduanal”, SE APOSTAN patrulleros de caminos y agentes de Migración, para juntos extorsionar a las innumerables víctimas que, a diario pasan por esos lugares y lo peor es que, “no hay quien frene estos abusos que, están a la orden del día. ¿Cómo la ven?.

PARA CONCLUIR, se informa que los últimos días del fin de semana pasada, previo a hoy 24 de diciembre, se calcula que más de 20 mil paisanos con sus respectivas familias y turistas, han ingresado por la frontera de Tamaulipas con motivo de la temporada vacacional decembrina.

POR LOS Municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, ciudades vecinas con Texas, son los puertos fronterizos que registraron la mayor afluencia de ingreso de los connacionales radicados en Estados Unidos y turistas de invierno que visitan México en estas fechas navideñas.

TAN SOLO POR Nuevo Laredo en 4 días hasta la mañana de este domingo, se tramitaron casi 12 mil permisos de importación temporal de vehículos de igual número de paisanos que viajan con un promedio de 3 a 4 integrantes de sus familias.

DE ACUERDO al reporte en la aduana fronteriza proporcionado al Instituto Tamaulipeco para el Migrante, en los últimos 3 días se extendieron un promedio de 160 permisos de vehículos por hora, sólo en este puerto fronterizo.

Por hoy es todo y hasta mañana.

