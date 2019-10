EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

PAN: “4T atenta contra tamaulipecos”

Desde Tamaulipas, la dirigencia estatal del PAN exigió al gobierno federal respeto a la autonomía a los 43 municipios y a los recursos y programas federales que por ley corresponden a los habitantes de cada municipio.

En un comunicado, puntualizó:

“La disminución y cancelación de programas y fondos de la federación que corresponden a cada municipio, tal y como se contempla en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 es totalmente insensible con las administraciones municipales; y ser insensible con cada municipio es atentar contra los habitantes de cada municipio”, definió la dirigencia estatal del PAN, al refrendar su apoyo a la exigencia de los alcaldes tamaulipecos.

“Tamaulipas apoya y seguirá apoyando las demandas legítimas y totalmente sustentadas de los alcaldes del estado elevadas al gobierno federal”, refrendó Acción Nacional en un comunicado oficial distribuido en la entidad.

“Que quede claro -puntualizó- es responsable todo alcalde que se da a la tarea de defender los recursos públicos federales que corresponden a cada uno de los programas y fondos de su municipio”.

Y precisó:

“Cada alcalde de Tamaulipas llegó porque la ciudadanía confió en él y la mejor forma de corresponder a esa confianza es defendiendo la autonomía municipal y los recursos federales que le corresponden a cada municipio”.

Acotó:

“Por eso, ahí estará el PAN firme para apoyarlos”.

“En Acción Nacional le aportamos y le aportaremos al federalismo: porque eso significa municipios fuertes en Tamaulipas”, agregó.

“Por eso, hoy brindamos nuestro total respaldo a las voces de los alcaldes de Tamaulipas, que se han elevado a la federación demandando justicia presupuestal en cada uno de los municipios de nuestro estado”.

Por asociación temática, deje presumirle que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reconoció al Gobierno de Tamaulipas, por sus Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas y Municipios 2019.

El premio fue recibido este miércoles por el representante del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, RÓMULO GARZA MARTÍNEZ, encargado del despacho de la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría Finanzas del Gobierno del Estado, MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA de manos del Secretario Técnico de CONEVAL, JOSÉ NABOR CRUZ MARCELO.

La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas fue reconocida por la iniciativa denominada “Desarrollo de Normatividad Estatal y Capacidad Institucional, para incorporar el enfoque a resultados en Tamaulipas, seleccionada en la categoría de Mejora de la Regulación del Desarrollo Social”.

La iniciativa refleja uno de los temas prioritarios del Gobierno del Estado, sobre la cual, la Secretaría de Finanzas ha coordinado diversas acciones de fortalecimiento institucional, a través de normatividad, capacitación, asistencia técnica y mejoras en planeación, programación y monitoreo de los recursos financieros del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Durante la convocatoria 2017, la Secretaría de Bienestar Social, fue galardonada por lograr el mayor avance en normar los elementos de monitoreo y evaluación de la política social estatal.

La iniciativa del Gobierno de Tamaulipas fue seleccionada entre más de 80 propuestas que recibió el organismo público descentralizado.

El proyecto destacó por sus avances en la institucionalización y fortalecimiento de los instrumentos de monitoreo y evaluación de la política y de las acciones de desarrollo social.

En Reynosa, entre tanto, el Gobierno Municipal que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, efectuó una Brigada Integral Médica y Preventiva, en la escuela primaria Mexicanos Ilustres, del fraccionamiento Villas de Diamante, donde personal del Ayuntamiento proporcionó diversos servicios para las familias de los conjuntos habitacionales del sur-oriente de la ciudad.

La jornada municipal, ‘Mi Doctor’ realizada a través de la Secretaría de Desarrollo Social, fue apoyada con una plática de concientización sobre la autoexploración para una detección temprana del cáncer de mama, dada por personal de la Unidad Médica Municipal, a las mujeres que asistieron a hacer consultas de salud, la mañana de este jueves 24 de octubre.

“Cuando veamos o detectemos algo diferente, algo que no estaba en nuestro cuerpo, hay que acudir al médico, no quedarnos nada más con la plática de la amiga o familiar, acudan al médico, no se queden con la duda, detectar a tiempo el cáncer para tener un tratamiento temprano”, explicó la Dra. ABIGAIL YÁÑEZ GONZÁLEZ, acompañada por el Doctor TOMÁS ORTEGA BANDA, Director de Salud y Grupos Vulnerables del Ayuntamiento.

El Gobierno de Reynosa también instaló un módulo para atender afiliaciones al Seguro Popular y ofreció cortes de pelo, orientación nutricional, detección de glucosa, presión alta, atención dental y aportación de despensas para adultos mayores y familias de escasos recursos económicos, entre otros servicios que promueve la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ para beneficio de la población que más lo necesita, y que lleva cerca de sus hogares por medio de ‘Mi Doctor’ la Brigada Integral Médica y Preventiva.

De Río Bravo reportan que con el objetivo de promover un intercambio cultural, turístico y económico, se llevó a cabo la firma de convenio para el hermanamiento de las ciudades de Río Bravo, Tamaulipas y Mission, Texas.

El La ceremonia, que tuvo lugar en la Villa de Nuevo Progreso, fue encabezada por el Presidente Municipal de Río Bravo, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ y el Mayor de Mission, ARMANDO O’CAÑA, quienes firmaron el convenio de hermandad entre ambas ciudades.

Acompañaron también como testigos de honor y refrendando el compromiso de hacer región entre los municipios de ambos lados de la frontera, los alcaldes y mayores de San Fernando, Valle Hermoso, Burgos, Camargo, Hidalgo y Progreso.

Los Alcaldes y Mayores presentes acordaron trabajar de la mano reforzando los lazos que unen estas comunidades e impulsar el turismo así como el desarrollo cultural y económico en ambos lados de la frontera.

En Matamoros, entre tanto, en el marco de la celebración del LXXIV Aniversario de las Naciones Unidas, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ saludó a cientos de niños de la primaria “Adalberto J. Argüelles”, a quienes les reiteró su compromiso de seguir trabajando por un mejor Matamoros para ellos y para las futuras generaciones.

Portando la bandera de las naciones unidas y carteles con los diversos valores, entre ellos, el compañerismo, la lealtad y la honestidad, los niños desfilaron desde su escuela ubicada en la calle 8 y Laguna Jasso hasta llegar a la Plaza Principal, en donde se reunieron con el Presidente Municipal.

La directora de la institución, GLORIA CRUZ MURILLO acompañó al Alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ a saludar a cientos de niños, quienes con gran emoción y gritos de júbilo lo saludaban y abrazaban.

Ahí, el alumno ÁNGEL CORTINAS, del Tercer Grado dirigió un breve mensaje en el que destacó que sus maestros han enseñado a los niños sobre la importancia de conducir su vida con valores y los motivan a ser mejores cada día.

Por su parte el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ también se dirigió a los alumnos de la citada institución a quienes les dijo “todos ustedes portan un estandarte que representa un valor, pero ustedes están aprendiendo lo que representa cada uno de ellos y los principios que dan fortaleza a una nación”.

Mientras que en Tampico, este municipio será sede de la próxima Convención Nacional de Delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en la que más de 1,200 representantes de este organismo se dará cita para tratar asuntos inherentes al desarrollo del sector industrial.

Lo anterior lo dio a conocer el Presidente Municipal CHUCHO NADER, al señalar que a través de este tipo de convenciones, la ciudad se continúa consolidando como uno de los destinos más importantes para la celebración de encuentros de carácter nacional e internacional.

Precisó que la elección de Tampico como sede para la reunión anual de la CANACINTRA, considerada como el foro industrial más importante del año, se debió en gran medida a la extraordinaria oferta de servicios turísticos, capacidad hotelera, ubicación estratégica, y logística, así como las condiciones de seguridad que ofrece la ciudad y el Estado.

“Gracias a la gestión y a la promoción del gobernador del estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA fuimos la ciudad seleccionada por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación para llevar a cabo, el próximo año, su convención nacional. Con ello Tampico se sigue consolidando como un destino importante para el desarrollo del turismo de convenciones”, dijo.

CHUCHO NADER explicó que la citada convención tendrá lugar durante el mes de octubre de 2020 y será detonante para el sector turístico de la zona conurbada.

Un parenthesis para compartirle que la Auditoría Superior Estado (ASE), en el marco de los eventos que se realizan en octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama, efectuó una conferencia donde se tocaron temas que contribuyen al bienestar de las personas, al destacar la importancia de externar situaciones pasadas o presentes de la vida, que si no se liberan, suelen generar conflictos emocionales y hasta físicos.

La conferencia “Mi verdad me libera”, llevada a cabo este jueves, estuvo a cargo del Dr. RAÚL CARRILLO GARCÍA, Director del Instituto Mexicano de Psicología, sede en Ciudad Victoria, dirigida al personal de la ASE y del Congreso.

Se contó con la presencia del Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO; la Contralora de la ASE, NORMA CORDERO GONZÁLEZ; la Directora de Capacitación del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, LUZ MARÍA LUNA SAEB; así como titulares y responsables de las diferentes áreas de este Poder Legislativo.

A propósito de diputados, la reynosense OLGA GARZA RODRÍGUEZ se reunion a almorzar ayer con diaristas y conductors de programas de radio, para agradecer la difusion de su trabajo en la LXIV legislatura.

OLGA tuvo muy Buena asistencia, pues entre otros, la acompañaron en su almuerzo el columnist politico ALBERTO GUERRA SALAZAR, así como PACO ROJAS, JAIME AGUIRRE, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ, SANDRA L. TOIVAR y LUIS ALONSO VÁZQUEZ, entre otros.

La diputada priista habló de las propuestas elevadas a la legislature a nombre de la bancada de su partido, el PRI, particularmente en la defense de la mujer.

OLGA mostrtó ser una excelente anfitriona, pues aunque aclaró que se trataba de convivir, no de una rueda de prensa en forma, respondió oportunamente a las preguntas de los compalñeros.

En otro tema, con el propósito de mejorar la calidad de vida de tamaulipecos que sufren de algún grado de sordera, el Sistema DIF Tamaulipas en coordinación con la fundación Latin American Hearing AID, INC., hizo entrega de 300 aparatos auditivos.

Con esta donación se logró beneficiar a 248 personas de los municipios de Antiguo Morelos, Casas, Llera, Miquihuana, San Carlos, Ciudad Victoria, Xicoténcatl, González, Güemez, Jiménez y Soto La Marina.

Las personas que recibieron este apoyo realizaron su petición y cumplieron con los requisitos de la campaña permanente de entrega de aparatos auditivos que promueve el DIF Tamaulipas, que así ha dado cumplimiento a sus peticiones mejorando su calidad de vida.

El Sistema DIF Tamaulipas cuenta también con otras campañas permanentes, como entrega de prótesis de mama, cirugía reconstructiva de seno, aparatos auditivos, cirugías de cataratas, implantes cocleares, aparatos auditivos, entre otros.

Antes de que se me pase, le comparto que representantes del magisterio tamaulipeco entregaron la relatoría del IV Foro Educativo Regional de la Sección 30 del SNTE al Prof. JOSÉ LUIS BRIONES BRISEÑO, representante del Maestro ALFONSO CEPEDA SALAS, Secretario General del SNTE, en los diálogos permanentes en su segunda etapa en la ciudad de Monterrey.

Encabezados por el profesor JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, Secretario General de la Sección 30 del SNTE, se hizo entrega del documento el cual engloba las 524 ponencias, recepcionadas a través de 244 expositores, de una asistencia total de 2,264 asistentes en los 15 foros regionales que se realizaron en el estado.

Cabe señalar que en los foros que se realizaron en las diferentes regiones, participaron, académicos, docentes, investigadores, padres de familia y estudiantes de las escuelas normales de la entidad, las cuales serán integradas a la propuesta pedagógica de la nueva escuela mexicana.

En la etapa regional participaron las secciones 21 y 50 de Nuevo León, 5 de Coahuila, 38 de ese mismo estado, 34 y 58 de Zacatecas además de la 30 de Tamaulipas y cuyo propósito es abrir un espacio a la reflexión y análisis permanente para la construcción de una propuesta, en torno a la acción pedagógica de los docentes en el marco de la agenda educativa, y de las estrategias nacionales que establece la reforma al artículo 3º Constitucional.

Por último, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ inauguró la Cuarta Sesión de la XII Cátedra Nacional de Contabilidad y Administración “Agustín Reyes Ponce” del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), cuyos trabajos tienen como sede a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Comercio y Administración-Victoria (FCAV).

En su calidad de Vicepresidente del CUMEX, cargo en el que recientemente fue electo por el consejo de rectores de este organismo nacional, el Rector de la UAT dio la bienvenida a los más de 60 ponentes de las universidades afiliadas al consorcio, en un evento que tiene entre sus objetivos, consolidar las redes de colaboración e investigación.

“Es un privilegio recibirlos y tocar estos temas que son de sumo interés para esta red de colaboración universitaria y para el desarrollo de las carreras de contabilidad y administración que se imparten en sus universidades y en la UAT”, expresó.

Refrendó el compromiso de las más de 30 instituciones que integran el CUMEX, para fortalecer la buena calidad de la educación superior del país, al compartir la función de generar conocimiento, formar profesionistas útiles a la sociedad, buenos ciudadanos, técnicos, artistas y científicos.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.