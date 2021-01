RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

PAN ARRANCA SU PROCESO DE SOLICITUD DE REGISTRO PARA POSTULAR CANDIDATOS.

MORENA NO A EMITIDO CONVOCATORIA EN TAMAULIPAS, NADA PARA NADIE.

El comité Directivo Estatal del PAN arranca su proceso de solicitud de registro el cual inicio desde ayer a las 17 horas bajo estricticas medidas de seguridad sanitaria y alejada de cualquiera inercia mediática.

El acceso a la sede del PAN será exclusivamente para quienes soliciten su registro en calidad de aspirantes, tanto a las alcaldías, como diputaciones locales.

Se conoció por medio de la vocería del partido azul que la primera en acudir será la diputada, IVETTE BERMEA, buscando ser candidata por la alcaldía de Matamoros.

Otro de los que también buscara su registro es, JAVIER GRIMALDO, por el municipio de Güemes, asi como MARIA OLGA HERNANDEZ AVALOS, que contendrá por la alcaldía de Villa de Casa.

En los días subsecuentes irán desfilando otros aspirantes para el registro ya que ahora se hará por turnos y no aglomerados como se hacía antes por motivo de la pandemia.

No se ha sabe cuando le tocara a los municipios grandes como Reynosa, Laredo, Tampico, Victoria, Madero y otros, que aun cuando ya se han filtrado nombres puede haber reacomodos a última hora para ser registrados.

En Reynosa es donde aun se seguirá con el estira de afloja de los nombres entre ellos, GERARDO FLORES PEÑA, JESUS MARIA MORENO CHUMA y CARLOS GARZA ORTIZ.

El gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, realizo un viaje a Reynosa con motivo de inaugurar el flamante edificio del centro de Salud y entregar escrituras a una colonia, pero la realidad fue para destrabar la candidatura de quien podrá ser el candidato a la presidencia municipal de los nombres mencionados líneas arriba.

Es cuestión de horas en conocerse y una vez que se llegue a un acuerdo con la alcaldesa MAKI ORTIZ, se conocerá quien será el abanderado como candidato a la presidencia municipal.

En cuanto a los candidatos a diputados locales ya se conoció que habrá reelección en los distritos 6 FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS y 7 ALBERTO “CUOTAS” LARA.

En el 4º distrito esta por conocerse y en el 5º va MIRNA CANTU FLORES, funcionaria de bienestar social en Reynosa que sustituye a JUANA SANCHEZ JIMENEZ.

Trascendió que en 4º distrito quien podrá ser el candidato es HUGO RAMIREZ TREVIÑO, actual secretario técnico de Ayuntamiento.

En otro orden ideas, por el lado de MORENA, hasta el momento no ha emitido la convocatoria para postular candidatos por lo que no hay nada para nadie de la larga lista de aspirantes que buscan la candidatura para la presidencia municipal.

Quien trata de sorprender es el diputado huachicolero RIGOBERTO RAMOS ORDOÑES, como quien tiene las preferencias electorales que el mismo ha mandado a hacer y además presume que ya cuenta con el apoyo ARSENIO ORTEGA, representante del PT en Tamaulipas para que sea el candidato lo que viene a ser una vil mentira ya que mientras no hay convocatoria no puede haber candidatos.

Aparte la decisión deber ser tomada por el partido de MORENA y PT, que van en coalición para las presidencias municipales en Tamaulipas.

Es tanta la desesperación del diputado de morena para ser candidato a la alcaldía que confesó a sus seguidores que podría cambiar de partido y irse de candidato por el PRD, lo cual es de dudarse.

En otro tema, por parte del PRI que aun cuando su caballada está demasiado flaca quien se apuntara como precandidato por el noveno distrito es JONAHAN ZORRILLO, que vendrá ser una cara nueva y se sabe le pondrá muchas ganas.

Por el noveno distrito se registra DINORA GUERRA, quien fue presidenta de la Cruz Roja.

En cuanto al distrito 7 para diputado local va PACHIN CARRANZA, de los nuevos valores que sustituyen a los dinosaurios de antes y a pesar de lo difícil le pondrá muchas ganas.

Por cierto el LIC ROMULO FLORES, quien estuvo como asesor jurídico del PRI en tiempos de PEPE ELIAS LEAL, va como candidato a la presidencia municipal de BURGOS, Tamaulipas por el partido MORENA PT.

ROMULO, es oriundo de esa ciudad cuyo padre es ganadero en esa región.

Cambio de tema, el aspirante a candidato a la presidencia municipal por el partido MC, SILVESTRES RODRIGUEZ MARIN, que no es todavía, sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar pero el va por las prerrogativas del partido no por votos, apareció el peine.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.

