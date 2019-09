Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

PAN celebra, celebra PAN

Con buenos resultados electorales en Tamaulipas, el PAN llega a los 80 años de su fundación, por ello, habrá de festejarlo en grande este sábado.

El presidente del comité estatal de este partido, Francisco Elizondo Salazar, ha invitado a militantes, simpatizantes, dirigentes de la estructura, Legisladores y funcionarios estatales y municipales, para que se apersonen en el Polyforum de esta capital, para convivir, hacer un repaso de la realidad actual del PAN y pensar ya en el tipo de tarea que deben llevar a cabo para mantener las posiciones políticas logradas del 2016 para acá.

Fue ene este año, cuando en las urnas, le dieron la lección de su vida a los priístas, ya que, les desplazaron de la administración estatal y de los gobiernos municipales de casi toda la entidad.

Por cierto, para hablar de que el festejo será en grande, hay que incorporar música, comida, discursos y espectáculos, porque el taño del éxito electoral alcanzado lo amerita.

Es más, hay quienes creen que mal haría Elizondo Salazar en no pensar un festejo con toda la mano, si en las elecciones locales de este año confirmaron la preferencia de los tamaulipecos para su causa y cuyo impacto no tiene precedente en el país, ya que, ganaron 21 de las 22 diputaciones de mayoría que se disputaron frente de los candidatos del partido Regeneración Nacional, que es, el partido del presidente de la República, don Andrés López Obrador.

En la fiesta del PAN, todo mundo tendrá cabida, puesto que, militantes y simpatizantes, directivos y operativos de las acciones partidarias, podrán invitar a sus familias y conocidos, según lo hizo saber el propio dirigente del partido.

Fue en la época en la que, la dirigencia del PAN estaba en manos del ingeniero César Verástegui Ostos, cuando se logró el triunfo más importante de Tamaulipas, la gubernatura de la entidad, ya que, con ese echo se alcanzó la alternancia tan deseada por los partidos que le competían al PRI, aunque siempre fue el PAN, que más cerca estuvo de lograrlo y lo consiguió en el 2016.

El exdirigente del PAN, es ahora secretario General de Gobierno y por tanto, el responsable de la política interior de la entidad y el segundo en la estructura del Poder y, desde que ganó, las elecciones, el comité estatal se quedó en manos del matamorense y exdiputado local, Francisco Elizondo, quien lleva dos elecciones locales ganadas al hilo, la de ayuntamiento el año pasado y la de diputados en junio pasado.

Hacia el interior del PAN, se habla de que en este 80 aniversario de la fundación, hay mucho que festejar, porque tienen en sus manos la gubernatura, 31 de los 43 municipios y 22 de las 36 diputaciones del Congreso del Estado, para la Legislatura venidera y que toma posesión de sus curules el lunes por la mañana, para comenzar a trabajar el primero de octubre como lo previenen las Leyes de Tamaulipas.

Este último anuncio fue hecho por el único diputado plurinominal que tiene el PAN, Gerardo Peña Flores, quien será el responsable de llevar la presidencia de la Junta de Coordinación Política, en la que despacha hasta el lunes, el diputado nuevoladerense, Glafiro Salinas Mendiola.

Más de un millón 600 mil votos, es el capital electoral que tiene el PAN en la entidad si se considera que, la gubernatura la ganó con más de 721 mil sufragios en la elección del 2016, más de medio millón de votos en las elecciones municipales del año pasado y 427 mil de la elección legislativa de este año, frente a una votación que, literal es más del doble que la obtenida por el PRI, su más cercano competidor.

Desde luego estos últimos, es decir, los de junio pasado, valen oro, porque representaron el triunfo indiscutible frente al nuevo partido político, Regeneración Nacional, que traía como meta obtener la mayoría en le Congreso del Estado, para convertirse en cuña del actual gobierno de la entidad, cosa que no lograron ni de chiste y sólo se conformarán con poner como coordinadora de la bancada del partido del presidente de la República a la hija de Carlos Enrique Cantú Rosas, Carmen Lilia Cantú Villarreal, quién, en calidad de hermana del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Villarreal, pretenderá obstaculizar el funcionamiento del Congreso del Estado.

El vicecoordinador será el diputado electo por Reynosa, Rigoberto Ramos Ordóñez, quien, se supone será el brazo operativo de la bancada, ya que ella, dedicará más tiempo al glamour y la fantasía política.

Dicen en el PAN que todos los caminos conducirán el sábado al Polyforum de Victoria y que llegarán representantes y dirigentes de todos los municipios de la entidad, hagan ganado las elecciones municipales y distritales o no, porque, en principio de cuentas, aquello que es de resaltar es que, la alternancia llegó a Tamaulipas para durarán un buen tiempo, según lo ha dicho el presidente del comité estatal, Francisco Elizondo Salazar.

Por la cercanía de fechas, en el festejo del sábado, también de pondrá en la mesa de los éxitos, el III Informe de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo, Francisco García Cabeza de Vaca, que fue presentado este miércoles los Diputados del Congreso de Tamaulipas, en una sesión pública, solemne y extraordinaria que se llevó a cabo en el recinto legislativo.

Hay municipios como Matamoros y Madero, que no están en manos del PAN, pero si tienen grupos activos relevantes para la causa panista, que tienen que hacer un esfuerzo al doble, ya que, los gobiernos de ellos emanaron del partido Regeneración Nacional, aunque, no por ello la dirigencia municipal está en la fila de los castigados, al contrario, allí es donde tiene que trabajarse más a fin de revertir los resultados adversos, cosa que casi lograron en la elección de este año, ya que, de tres distritos locales que tiene Matamoros, se perdió uno, por cierto, el único que no fue ganado por el PAN en junio pasado.

La gente de Matamoros y de Madero, tiene que celebrar también en grande, porque son parte del llamado fenómeno panista del 2016 y están abiertas la puertas del Polyforum de Victoria para este sábado en la celebración de los 80 años de la fundación del PAN.

Se supone que estará el dirigente nacional, Mako Cortés, con los panistas de Tamaulipas.