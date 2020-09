PAN DE TAMAULIPAS: ¡ARRANCAN!

HIPÓDROMO POLÍTICO

El PAN de Tamaulipas arranca consulta ciudadana por toda la entidad: Cachorro.

Presupuesto del 2021 “poco realista”: Carlos Urzua.

Hoy cumple años el Gobernador de Tamaulipas.

“Los mexicanos enfrentamos grandes retos: ayer la lucha fue contra la esclavitud y hoy es contra el Covid-19”: Servando López Moreno.

Rojas Díaz Durán ni pinta: Arias Consultores.

Este jueves, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas, Luis “Cachorro” Cantú Galván se reunió con los medios de comunicación en la sede del Comité Directivo Estatal del partido en la capital de Tamaulipas, a quienes les informó que este viernes, 18 de septiembre, darán inició los 500 Foros de Consulta que ese instituto político habrá de realizar a lo largo y ancho de Tamaulipas, de cara a la elección del próximo año, en donde estarán en juego los 43 ayuntamientos del estado, 36 diputaciones locales y 9 diputaciones federales. El objetivo de los foros será tener la opinión ciudadana para elaborar la plataforma electoral 2021-2024.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, quien estuvo acompañado por la Secretaria General del Partido, Mariela López Sosa, informó que a partir de mañana viernes estará visitando, junto a los secretarios del partido, los municipios del estado y en el transcurso de dos meses, se realizarán los 500 foros de consulta para dialogar con la sociedad tamaulipeca. El primero de estos foros se llevará a cabo en la capital de Tamaulipas.

La dinámica de los foros será dialogar en mesas de trabajo para obtener la aportación de ideas y la propuesta de soluciones sobre temas de importancia para la ciudadanía, basados en seis ejes primordiales: buen gobierno municipal, municipio eficiente, gestión económica municipal, municipio abierto y fomento y promoción al desarrollo integral de la familia.

El “Cachorro” dijo que la principal finalidad de estos foros es escuchar al ciudadano, y aseguró que en la celebración de estos foros se acatarán estrictamente las medidas sanitarias emitidas por las autoridades sanitarias en el estado, como el respeto a la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas y el frecuente lavado de manos con gel antibacterial, entre otras.

Al hablar sobre las elecciones por venir en el 2021, Cantú Galván dijo que el PAN repetirá los resultados de las últimas elecciones locales, al tiempo de descartar temer un avance electoral de MORENA en Tamaulipas: “nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo y no estamos volteando a ver a los otros partidos”, remató Cachorro.

Y en el escenario Tamaulipas, las encuestas indican que el PAN logrará, en las elecciones del próximo año, un importante triunfo electoral, basado en muchos factores, entre ellos, el buen trabajo que ha realizado al frente del partido blanquiazul, Luis René Cantú Galván, “Cachorro”, quien ha logrado incrementar en niveles muy importante la afiliación de jóvenes al partido, gracias a la nueva estructura y a la estrategia para llegar y convencer a más tamaulipecos.

1. Imagínese Usted que si el extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Urzúa, consideró «poco realistas» los contenidos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y la iniciativa de Ley de Ingresos del gobierno federal, que podemos pensar los simples mortales como usted o yo.

Y es que, en un análisis presentado en su colaboración, que escribe para el periódico El Universal, titulada «Un presupuesto sin sustento alguno (I)», Urzúa hace mención de “incongruencias”, tales como los pronósticos gubernamentales acerca de la contracción que sufrirá la economía mexicana al cierre del 2021 y el crecimiento que la economía tendrá en el 2021.

De acuerdo a sus propios documentos, el gobierno federal estima que la economía se contraerá 8% en este 2020, aunque el rango esperado por analistas y expertos en la materia es otro. Ante ello, Urzúa consideró que «puede ser que el gobierno haya querido cambiar la norma para hablar de medianas y no de medias, o puede ser que a alguien se le ocurrió en el último momento que la caída estimada no debería ser menor a -8%».

El extitular de las finanzas nacionales habla en su escrito sobre los ingresos que el gobierno federal espera recaudar el próximo año por la extracción del petróleo, a lo que Urzúa destacó: «el número que es ilógico es el pronóstico de la producción: 1.86 millones de barriles diarios, casi doscientos mil barriles más de lo que se extrajo en promedio durante la primera mitad de este año».

El caso es que la Cámara de los Diputados tendrá hasta el 15 de noviembre próximo para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 y a más tardar el 20 de octubre, esa cámara deberá enviar la iniciativa de Ley de Ingresos a la Cámara de Senadores. Y ante este difícil escenario, Urzúa apuntó que «uno pensaría que en las próximas semanas los legisladores habrán de sudar la gota gorda para cumplir».

Por lo pronto parece que al presupuesto “de la esperanza” se le ve muy optimista desde la oficina principal de Palacio Nacional, porque no concibo que decreciendo un 8% en este 2020 el país vaya a crecer el próximo 2021 un 4.6%. Eso no es posible. Me encantaría que eso sucediera, pero la lógica de la ciencia económica opera diferente. El maestro Carlos Urzua también lo sabe y por eso se atreve a escribir lo que escribe. Ojalá y no, pero el escenario económico para el próximo año podría colapsar, a pesar de los buenos deseos de YSQ.

Por lo pronto y para abrir boca, Tamaulipas es una de las entidades de México que fueron excluidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, “por el momento no viene nada” reconoció la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno Estatal Cecilia del Alto, no obstante, a que ya existía un compromiso hecho por el Gobierno Federal ante la Conferencia Nacional de Gobernadores para aportar recursos para terminar la carretera costera de Tamaulipas. Y eso, conste, es para empezar. Ahora habrá que esperar el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas. ¿Les quitarán recursos? Hagan sus apuestas.

2. Y antes de comentarle información sobre el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, permítame una indiscreción pública: hoy 17 de septiembre, el mandatario tamaulipeco está festejándose, está de manteles largos, así que, si tiene forma, felicítelo porque hoy el Gobernador cumple un año más de vida. Y lo puede hacer a través de sus redes sociales que el mandatario tamaulipeco tiene abiertas para recibir los mensajes de los ciudadanos.

Entrando en materia, le comento que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca propondrá, junto con los gobernadores de la Alianza Federalista están trabajando un proyecto alterno de Presupuesto de Egresos Federal, que entregue suficientes recursos a los Estados. El tema habrá de discutirse la semana próxima en una reunión de diez gobernadores que buscan ampliar la llamada Bolsa Participante, tras la reducción que les dio el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 a los presupuestos estatales. Y con base en que Tamaulipas es el segundo Estado que más impuestos aporta a la Federación, es lógico que se exija reciprocidad en las participaciones que aterrizan en Tamaulipas para el estado y los municipios.

Esta propuesta de los Gobernadores Federalistas será entregada al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a fin de que el gobierno federal ceda a las peticiones de los mandatarios estatales y no se les afecte en lo que a los dineros se refiere.

3. En Miguel Alemán, en la frontera chica de Tamaulipas, el presidente municipal, Servando López Moreno, encabezó la ceremonia conmemorativa al 210 Aniversario de la Independencia de México. Al encabezar los honores a los símbolos patrios, el alcalde expresó que hoy, como ayer, los mexicanos “enfrentamos grandes retos: ayer la lucha fue contra la esclavitud y hoy es contra el Covid-19. En su discurso, López Moreno recordó a quienes, lamentablemente, han perdido la vida a consecuencia de esa terrible enfermedad y convocó a todos a enfrentar, con valentía, la batalla contra el Covid-19.

El evento fue sólo una concentración cívica al pie de la Presidencia Municipal y no hubo el tradicional desfile conmemorativo a causa de la pandemia.

4. Alejandro Rojas Díaz Durán, mejor conocido como el “Perrito Pantorrillero”, senador suplente de Ricardo Monreal y aspirante a la dirigencia nacional de MORENA va en caída libre en sus aspiraciones políticas. No habrá de llegar a ningún lado. No va a hacer nada, salvo su premiesazo de consolación: una diputación federal.

Y no va a hacer nada, porque Roja Díaz Durán tiene la lengua larga y la cola sucia y para entrarle a hablar de moralidad, uno debe ser coherente entre el decir y el hacer y Díaz Durán tiene su historia que no es muy buena que digamos. Y la política cobra las facturas. Rojas Díaz Durán ha traicionado a todos los proyectos en donde ha participado, a todos, y además es muy bocón. Cobardemente, desde las redes sociales, agrede e insulta a todos, desde gobernadores para abajo, incluyendo a periodistas que tenemos la buena suerte de no pensar como este “soquete de la política”.

Y todo esto se lo comento por una encuesta que hizo pública este día Arias Consultores, para saber a quienes preferirían los morenistas como su dirigente. Y los resultados son, verdaderamente sorprendentes:

Adelante en las mediciones, va Gibrán Ramírez, un hombre muy culto, si, pero poco conocido, quizás algunos puntos es que es colaborador en algunos medios de comunicación nacionales, y habla de política, pero nada como para haber logrado el 26.7% alcanzado. Muy de cerca, pisándole los talones, está el inteligente, talentoso y experimentado, Porfirio Muñoz Ledo, a quien su edad le complica estar metido de lleno en la grilla, y a quien Andrés Manuel López Obrador no ha querido escuchar, porque de haberlo hecho la historia para México sería otra. Porfirio tiene un 25.4% de preferencias de acuerdo con la medición.

En tercera posición se ubica Mario Delgado Carrillo, el coordinador de los diputados morenistas en San Lázaro, y quien alcanza 22.4%. En cuarta posición se ubica Yeidckol Polevnsky ex dirigente interina del partido, con 18.8%. Y finalmente, en el sótano, hasta el suelo, está el “Perrito Pantorrillero”, con 6.7% de las preferencias, lo que permite ver que este señor Rojas Díaz Durán no es nadie ni le sirve para nada a nadie y menos al partido al que quiere dirigir.

Y entonces, lo único que le queda, lo único a lo que está jugando este “personaje”, el pantorrillero Díaz Durán, es a eso, a “ganar espectacularidad en las redes sociales” buscando que no lo dejen fuera de la ubre presupuestal, vía una diputación federal de partido. Y por eso tanta hociconeada, tanta ofensa, tanto insulto, cuando me gustaría ver que si es tan fajador como presume, vaya con cualquiera de quienes insulta y ofende un día si y otro también, a ver si como habla ronca. Pero me voy a quedar con las ganas de verlo porque el que es cobarde y hablador, es cobarde y hablador.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico [email protected]. Y también estamos en twitter @MXCarlosCortes.

