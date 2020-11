RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

PAN—MEXICO LIBRE—PRI y PRD EN ALIANZA EN OTROS ESTADOS.

FILTROS SANITARIOS EN PUENTES INTERNACIONALES LAS 24 HORAS.

El presidente del comité ejecutivo del PAN, MARKO CORTES, ha iniciado platicas con avances con el partido México Libre de MARGARITA ZAVALA y FELIPE CALDERON, que después de haberles negado el registro como partido el INE, irá en los comicios del 2021 en alianza junto con el PR y PRD en 150 distritos y cinco gubernaturas.

MARKO CORTES, ha mantenido dos reuniones con MARGARITA ZAVALA, con el objetivo de concretar alianzas electorales para diputados federales con los mejores sean o no militantes panistas.

De esta manera México Libre se incorpora de lleno a las negociones que ya mantenía el PAN con el PRD y con el PRI para alcanzar acuerdos para conformar alianzas electorales para diputaciones federales y locales, gubernaturas y presidencias municipales en 2021.

Respecto a las negociaciones de alianzas para gubernaturas que se están dando estado por estado, preciso hasta el momento se concreto alianza “si por San Luis Potosí” entre el PAN—PRI-PRD, mientras en Sonora el candidato común de los tres partidos será el ex priista ERNESTO GANDARA.

Se mantienen pláticas avanzadas entre los tres partidos para la gubernatura de Michoacán con un candidato ciudadano y también en Baja California Sur.

Las alianzas del PAN con otros partidos y la organización México Libre deberá ser autorizado por el consejo nacional del Partido, el cual tienen previsto reunirse el 5 y 6 de diciembre.

El PRI Tamaulipas tiene esperanzas que para esas fechas se pueda dar la alianza con el PAN y PRD y en caso que no se realice entonces el tricolor tendrá que ir en solitario con sus candidatos y de acuerdo a los nombres que ha estado filtrando su dirigente EDGAR MELMEN, la caballada está muy flaca.

En otro orden de ideas, para evitar que aumenten los casos contagios de COVID 19 en la entidad, se van a desplegar operativos sanitarios en los cruces internacionales para frenar viajes innecesarios de residentes fronterizos a territorio estatales que pudiera originar un rebrote.

GLORIA MOLINA, secretaria de salud explica que la medida se aplicara en los puertos fronterizos de Matamoros, Reynosa, Rio Bravo, Miguel Alemán, y Nuevo Laredo, donde participan elementos del COEPRIS, Transito local, policía estatal, entre otras dependencias.

Los filtros sanitarios estarán operando las 24 horas mediante tres turnos para frenar una muralla de los visitantes del lado americano para evitar que se incrementen los contagios del virus de coronavirus.

Las fiestas pueden y deben esperar, la vida y salud no, señalo la titular de salud a dar a conocer las restricciones que se aplican a partir de esta fecha en la frontera.

Cambio de tema, Rosario Robles ex titular de Sedesol y Sedatu federal en la administración de PEÑA NIETO, va acogerá a criterio de oportunidad o testigo protegido y hablara después de más de un año de permanecer en prisión y va contra el ex secretario de Haciendo LUIS VIDEGARAY, hombre poderoso y aportara elementos testimoniales y como quien giro instrucciones para canalizar recursos públicos a las campañas electorales del 2012, 2015 y la presidencial del 2018 cuando fue abanderado de PRI JOSE ANTONIO MEADE.

ROSARIO, comenzara el rosario de desviaciones económicas que se hizo por el entonces poderoso funcionario federal LUIS VIDEGARAY CASSO.

Con ello el gobierno federal de la 4 t acepto que la ex titular se acogiera al programa criterio de oportunidad y tener todas las pruebas necesarias para cuanto funcionarios federales participaron en la multimillonaria desviaciones de fondos federales y con ellos tengan la seguridad que lo podran usar por el momento contra el ex secretario de Haciendo y por lo pronto queda exonerado el ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, pero no duda que mas adelante le pueda salir responsabilidad y entones tendrá la oportunidad el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, dar el tiro de gracia al priismo.

En otro tema, quien comenzó a hacer amarres para su proyecto político como aspirante a candidato a la presidencia municipal de Reynosa es el líder todavía del congreso del estado GERARO PEÑA FLORES, quien está en el congreso cuando hay sesión y el resto se lo pasa en Reynosa en visita a territorio regalando despensas y platicando con las gentes con el fin de que lo conozcan pues muchas gentes no lo conocen y esto puede se causar que muerda el polvo si llega como candidato a esta ciudad.

Pero, el caso que GERARDO PEÑA FLORES, acudió con el desprestigiado dirigente sindical de maquiladoras diputado del pan ALBERTO “CUOTAS” LARA, y tuvieron una reunión con delegados sindicales del sindicato de maquiladoras y como es natural los delegados ante la presión de BETO CUOTAS, se comprometieron a trabajar en el proyecto de FLORES PEÑA, de apoyarlo una vez que sea candidato.

El aun líder del congreso no debe confiarse de los obreros que dirigente el diputado ALBERTO CUOTAS, pues no crea que es muy querido por los obreros y estos pueden votar en contra el pan para cobrarse la explotación que por años han sufrido del sedicente y desprestigiado dirigente.

Por otro lado, los aspirantes a candidatos por MORENA de las candidaturas que estarán en juego como diputados locales, alcaldías, y d diputaciones federales, están en espera la voz de arranque su dirigente nacional MARIO DELGADO, para estar listos en caso que cual quiera sea llamado a participar como candidato.

Quienes pueden aparecer en la tómbola de morena son, ARMANDO ZERTUCHE, HUMBERTO PRIETO, MARCELO OLAN y CLAUDIA HERNANDEZ, con el respaldo del delegado JOSE RAMON GOMEZ JR.

También tiene esperanzas la diputada federal NOHEMI HERNANDEZ, desertora del PAN hora morenista quien ha ultima hora se animo alzar la mano como candidata la presidencia municipal con muy pocas esperanzas pues le falta mucha trayectoria política.

Cambio de orientación temática, la alcaldesa MAKI ORTIZ, comunica que a partir del lunes 23 en Reynosa, los restaurantes y servicios de preparación de alimentos, tianguis, puestos fijos y semi fijos, comercio al por menor, depósitos, salones de eventos, y albercas entre otros, fueron modificados en su horario de servicio y capacidad.

El cambio en las medidas de restricción por la fase 2 de la contingencia sanitaria tiene la finalidad de proteger a la población ante el aumento de los casos de COVID 19.