AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

PAN- MORENA, la batalla por Tamaulipas

La eficacia de los liderazgos y políticos azules

Todos a salir a votar el próximo domingo

La UAT y la UEMSTIS; alianza académica

Ciertamente, a nivel local, el PAN sufrió derrotas importantes en las elecciones federales pasadas. Los azules fueron derrotados de manera sorpresiva por ex priistas postulados por MORENA como candidatos a senadores y a diputados federales. Les ayudó mucho en ese entonces el efecto AMLO. No es la primera vez que el PAN pierde elecciones de Distritos federales claves. Sin embargo, este partido ha demostrado su capacidad para reaccionar a éstas. Tras la derrotas pasadas, el PAN supo recurrir a políticos pragmáticos y a la fuerza electoral de sus alcaldes y líderes políticos para irse abriendo camino hacia la próxima elección del 2 de junio, en la que se habrá de renovar el Congreso Local.

Actualmente, en Tamaulipas, el PAN tiene el control de la gubernatura, el Congreso local y la mayoría de las alcaldías. No quieren perder territorios conquistados desde el 2016.

De entrada, se seleccionó a los mejores candidatos para competir por las diputaciones locales que estarán en juego este próximo domingo, quienes además de basar sus respectivas campañas con la presentación de propuestas claras tuvieron más simpatía que sus adversarios y generaron una mayor expectativa de eficacia como partido gobernante.

En suma, las encuestas y sondeos que se dieron a conocer en días pasados, pronostican un posible triunfo del PAN en 18 de 22 distritos. 2 serían para el PRI y 2 más para MORENA.

Sin embargo, hay que esperar a los resultados de la encuesta real que será este próximo domingo 2 de junio, donde todo puede suceder.

Lo cierto, es que para MORENA, el partido de AMLO es su primera prueba electoral luego de que el año pasado el político tabasqueño logró su sueño realidad y convertirse de nuestro México lindo y querido.

Personajes allegados al presidente como es el caso del Senador, RICARDO MONREAL ÁVILA tiene interés en que MORENA gané la mayoría del Congreso en Tamaulipas.

Pero en días pasados, circuló un video en el cual da el espaldarazo a JAVIER VILLARREAL TERÁN, candidato externo de MORENA a la diputación local por el Distrito 17 Mante- González, pero se olvidó de pedir el apoyo para el resto de los candidatos.

En el Mante, como en algunas otras cabeceras de distritos locales, se confabulaban diversos liderazgos políticos, tanto ex priístas, como ex perredistas, y ex panistas interesados en hacer ganar a los candidatos de MORENA y tratar de sacar a los panistas que tienen la mayoría de los distritos locales.

Aquí, en Tamaulipas, el partido del Presidente se juega la primera elección en la que no se enfrenta a uno de los partidos de siempre como lo fue el PRI, pero parece que, para obtener la victoria, están dispuestos a actuar como en el antiguo régimen, como los de siempre, como lo que son; auténticos PRIMORES.

Y es que saben que solamente ganando la mayoría del Congreso local tienen posibilidades de disputar la gubernatura y las alcaldías en futuras elecciones.

Un factor que juega contra quien era la fuerza hegemonía en el estado, el PRI, es la crisis interna que atraviesa a nivel nacional, y que incluso se ha visto reflejada en la falta de competitividad.

Pero ya faltan escasos días para conocer finalmente si el PAN logra reafirmar su control absoluto en el Congreso local, si MORENA da la sorpresa y crece como lo desean desde la capital del país y si el PRI cuando menos logra ganar dos o tres distritos, porque no de ser así, será su tumba política. Por lo pronto, se supone que la batalla electoral es entre azules y guindas. Veremos y diremos.

DEL ARCHIVERO…

Estamos a escasos días de la elección local, donde se habrá de renovar el Congreso Local. El cierre de las campañas políticas ya se dio, y este día comienza la “veda electoral”, es decir, la que realmente se considera periodo de reflexión que concluirá hasta el cierre de las casillas el próximo domingo 2 de junio.

En estos momentos, muchos electores tendrán decidido por quién van a votar, otros tantos aún estarán pensando a quién favorecer al ejercer su derecho democrático, pero, sin duda, lo más deseado y necesario es que nadie se abstenga de hacerlo. Es muy importante ir a las urnas.

Los ciudadanos interesados en que la entidad siga adelante y avanzando deberán dejar de lado todas las dudas y tener en mente que los tiempos que hoy se viven son de libertades, de luchas del pueblo en defensa de los valores, de la dignidad y de las enormes ganas de seguir adelante en todos los aspectos.

Si realmente preocupa la estabilidad de nuestro estado, la seguridad, el desarrollo económico y el futuro, es nuestra obligación elegir a los candidatos en quienes confiemos el Congreso local para que decidan e implementen políticas que permitan seguir adelante en buenos términos.

¿Por qué debemos ir a votar? Porque no todos los candidatos son lo mismo. Existen personajes con sobrada capacidad, visión y honestidad que nos pueden aportar mejores oportunidades de bienestar en todos los sentidos. Usted mi estimado lector ya los conoce y los tiene bien ubicados. Sin duda, votando damos el mejor ejemplo a las nuevas generaciones.

Luego no podremos quejarnos como pasa ahora con lo que tenemos como país. Que quede claro: una decisión electoral acertada traerá progreso y bienestar. Una decisión equivocada (y la peor de todas es no votar) podría empeorar las cosas. Ustedes tienen la última palabra.

En otros asuntos, le comentamos que aunque han sido respetuosos del tema electoral, los alcaldes de Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS; GUILLERMO VERLAGE BERRY, de González, y NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ, de Xicoténcatl- han estado cumpliendo compromisos en colonias y comunidades rurales en cuanto a no descuidar el buen funcionamiento de los servicios básicos, con el agregado de la realización de algunas importantes acciones que mejoran los aspectos de esas respectivas ciudades.

Aquí, en el Mante, actualmente se realizan acciones de jardinería y plantación de arbustos sobre algunos tramos del el Boulevard Enrique Cárdenas González, donde anteriormente se había trabajado con la instalación de nuevo sistema de alumbrado público.

Lo anterior con el objetivo de mejorar la visibilidad de conductores y facilitar el trabajo de visión de cámaras de seguridad que opera el C4.

Una vez que concluya el proceso electoral, estos tres trabajadores alcaldes seguirán trabajando con importantes acciones que tienen que ver con el bienestar y desarrollo de sus respectivos municipios.

Ya por último, y en temas educativos, tenemos que este día, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS) establecieron un convenio de colaboración que fortalecerá los vínculos entre los 26 planteles de la máxima casa de estudios y los 30 centros de bachillerato tecnológico en el estado. En ceremonia realizada en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman” del Centro Universitario Sur (CUS), el convenio fue firmado por el Secretario General de la UAT, EDUARDO ARVIZU SÁNCHEZ, en representación del Rector, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ; y por el Director General de la UEMSTIS, RAFAEL SÁNCHES ANDRADE.

El documento establece las bases y mecanismos generales de coordinación para colaborar en la promoción y desarrollo de proyectos de investigación, docencia y vinculación de interés mutuo.

Entre otras acciones del convenio, se busca fortalecer la capacitación docente a través de Grados, Diplomados y Talleres, además de intercambiar información académica

lerma2002@hotmail.com

lermavillegas2002@gmail.com