EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

PAN ‘pelea’ a AMLO dinero del agro

La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, presentó una Iniciativa para exhortar al Delegado del Gobierno Federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, para que a través de las instancias correspondientes, intervenga para que se otorgue al Estado, los recursos destinados a los programas presupuestales de apoyo al campo mexicano.

Ello, ya que fueron recortados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2019, así como para que se disminuyan sustancialmente los trámites y requisitos necesarios para acceder a dichos programas.

La Diputada ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, manifestó que el Sector Agropecuario se vio gravemente afectado, a consecuencia de una acción unilateral del Gobierno Federal en turno.

“Se ha propiciado que los productores del campo tamaulipeco, enfrenten una situación económica difícil y tengan que acudir, en lo individual, a la concertación de créditos bancarios e hipotecarios con relación a los cuales tienen que pagar posteriormente intereses muy altos, que lejos de ayudarlos a recuperarse y sacar adelante su producción, les causa un considerable perjuicio económico”, señaló.

Resaltó que han presenciado manifestaciones en distintas partes del País, ahora toca el turno a las y los campesinos de la entidad, y es que en estos últimos días, les han pedido ser el conducto para que el Gobierno Federal recapacite, ante la ya agotada paciencia de estos por la falta de insumos y apoyos, que solo provocan atraso en el tan lastimado campo tamaulipeco.

“Exigen la liquidación del 100 por ciento de sus recursos, el impuesto objetivo del total de las toneladas producidas, apoyo del 40 por ciento del seguro agrícola, un 75 por ciento de las coberturas para la siembra, así como apoyo para diésel y la reactivación del programa de Bienestar al 100 por ciento del padrón productivo”, destacó la legisladora.

El Diputado JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOSA, propuso reformar la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado, para fortalecer los derechos de las personas con esta condición, mediante el acceso a tratamientos, medicamentos y tecnologías de calidad, que les sean administrados oportunamente.

“Así como para ampliar las facultades de las autoridades para apoyar entre otras políticas, estrategias y acciones en la materia y promover el desarrollo, implementación y acceso de las personas con la condición del espectro autista a las más modernas tecnologías que les permita el ejercicio y disfrute de sus derechos fundamentales y plena integración a la sociedad”, expresó ante la máxima tribuna.

En otro tema, deje decirle que cuando el ex jefe de prensa del Congreso local aplica el fuerte epíteto de “gandallas y vividores”, a ciertos políticos cuyos partidos los colocan en sitios privilegiados de sus listas plurinominales a diputados locales, él sabe de lo que está hablando.

En efecto, el también ex jefe de prensa del sector Salud en los tiempos RODOLFO TORRE -nada que ver con el sátrapa de su hermano EGIDIO-, JOSÉ LUIS CASTILLO, hace para usted, amable lector, un análisis de los “hombres y su circunstancia” premiados con la lotería interna de sus partidos para formar parte de la próxima Legislatura, “sin sudar la camiseta” -como dicen los versados en el tema-, en cuyo texto afirma, categórico:

“(En) las listas de los aspirantes a las diputaciones locales no hubo sorpresas, más sí, muchos sorprendidos, las lista de pluris de esos que obtienen una “beca” de diputado por tres años, resultan ser los mismos de siempre, los gandallas y vividores del presupuesto”.

Él sabe por qué lo dice.

En su muy aguda columna CORRESPONDENCIA, JOSÉ LUIS hace un balance de las carreras políticas de los favorecidos por sus partidos como “candidatos pluris” -como él los llama- y da su lista, apresurándose a tildar a:

“YAHLEEL ABDALA y TINO SÁENZ del PRI; ALEJANDRO CENICEROS del PT; no se diga a JESÚS GONZÁLEZ MACÍAS, dueño del Partido Verde en Tamaulipas; CARMEN LILIA CANTÚROSAS VILLARREAL, por MORENA, hermana del ex alcalde panista de Laredo CARLOS CANTÚ; sin dejar atrás al perredista JUAN MANUEL RODRÍGUEZ NIETO, igual que FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, de Acción Nacional y por qué no, hasta JOSÉ ANTONIO LEAL DORIA, que deja su lugar de competir por mayoría relativa; a la veces priista, después perredista y ahora de MORENA, NORA HILDA DE LOS REYES”.

Como le digo: por haber estado donde estuvo, JOSÉ LUIS sabe de lo que habla.

Y añade, convencido:

“Habría que decirlo, el total de las listas de candidatos plurinominales, dependen de los números que cada uno de los partidos políticos alcancen en la votación el día de la jornada electoral, aunque eso es otra cosa, lo que sí hay que destacar es que hay casos en que los nombres y las figuras políticas son los mismos de siempre, que no tienen llenadera y no dejan espacios a nuevas generaciones o a políticos que por años están formados en la fila de la democracia y creo que así como vamos, en esa se van a quedar”.

Agudo, sin duda, JOSÉ LUIS da su última estocada:

“En el caso de JUAN MANUEL RODRÍGUEZ NIETO, de ALEJANDRO CENICEROS y hasta del Partido Verde Ecologista, de JESÚS GONZÁLEZ, existen algunas dudas de su llegada, por lo que corresponde a la votación y más si esta se repartiera entre los tres principales partidos en esta contienda electoral, PRI, PAN y MORENA, pero por lo pronto de nueva cuenta, estos personajes son los mismos de siempre ya tienen su vela prendida y se pasaron de gandallas anotándose en los primeros lugares de las listas plurinominales”.

Por haber estado donde estuvo, insisto, JOSÉ LUIS conoce vida, obra y milagros de los personajes a quienes somete a la meticulosa disección de su pluma… por eso, sabe de lo que eswtá hablando.

Nosotros añadiríamos que a la lista de esos “gandallas y vividores”, como los califica JOSÉ LUIS, habría que sumar a toda un regimiento de ujieres, limpiabotas, choferes, chalanes, queridas y no pocos “sanchos”, que también gravitarán sobre el presupuesto público.

Es decir, sobre los impuestos que usted y yo pagamos religiosamente al estado.

¿Es justo?

Vuelvo a Reynosa parea compartirle que a nombre del Gobierno Municipal y representando a la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, ante más de 400 personas, el Médico EDUARDO BLADINIERES CÁMARA, encabezó la Audiencia Pública en la escuela primaria Francisco Nicodemo, de la colonia La Cañada.

El Doctor EDUARDO BLADINIERES, Titular de SEDESOL y representante de la Alcaldesa, dio a conocer que la actual administración se ha caracterizado por su apoyo incondicional y firme a las familias, para que sus hijos puedan concluir sus estudios y por ello creó el programa de Becas más ambicioso en la ciudad, con 100 millones de pesos.

La colonia La Cañada fue beneficiada con 23 obras integrales por más de 27 millones de pesos en el año 2018 y en el 2019 programan invertir otros 10 millones; a nombre del DIF, que preside el Lic. CARLOS LUIS PEÑA GARZA, fueron entregadas 250 despensas, y por parte del Gobierno de Reynosa 30 arbolitos, y 10 balones para los estudiantes.

La alumna de segundo año, ASHLEY JUÁREZ LEAL, dio la bienvenida, dirigida a la Alcaldesa, “Usted podrá apreciar la alegría y regocijo de todos mis compañeros y compañeras al saber que usted, como gestora en nuestro municipio, hace llegar múltiples beneficios a las diversas escuelas de Reynosa”, mensaje con el que ganó múltiples aplausos.

“A nombre de mis compañeras y compañeros que diariamente acudimos a las aulas con el deseo ferviente de recibir una educación inclusiva y de calidad de todas nuestras maestras y maestros, reciba usted la cordial bienvenida” dijo Ashley Juárez y pidió que la Alcaldesa MAKI ORTIZ “siga apoyando la educación de la niñez reynosense con amor y sensibilidad”.

Antes de que se me pase, deje compartirle que los alcaldes de Matamoros, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y de Río Bravo, CARLOS RAFAEL ULIVARRI LÓPEZ, se reunieron este miércoles para tomar acuerdos que beneficien a los dos municipios, “sin colores de partidos y buscando solo el interés de crecer y desarrollarnos como ciudad y como región”, coincidieron los mandatarios.

El Presidente Municipal de Matamoros dio la bienvenida a su homólogo de Río Bravo, con quien comparte el interés de construir una agenda con proyectos conjuntos que beneficien a la población de ambos municipios.

Vamos a ir conjugando esfuerzos para poder regionalizar de alguna manera proyectos a futuro; en ese sentido vamos a invitar también a los alcaldes de Valle Hermoso y de San Fernando para establecer los acuerdos que incluirá la agenda que nos permitirá trabajar como región, explicó LÓPEZ HERNÁNDEZ.

Por su parte el Presidente Municipal de Río Bravo, CARLOS RAFAEL ULIVARRI LÓPEZ se refirió a que son temas similares los que se comparten con Matamoros y Valle Hermoso, como por ejemplo, la seguridad, el río Bravo, entre otros, “y en esta reunión lo que buscamos es integrar a los cuatro municipios como región para beneficio de las personas que viven en cada uno de ellos”.

Consideró que entre los asuntos que se podrían tratar como región destacan, pesca, agricultura e infraestructura, entre muchos otros, “unidos podemos lograr muchas cosas, podemos conjugar esfuerzos y trabajar de la mano porque solos los Alcaldes no podemos”.

El Alcalde de Matamoros puntualizó que se busca regionalizar, “para poder crecer y desarrollarnos mucho mejor; las economías se mueven por mercados y el mercado es la gente, en esa manera que nos podamos integrar, san Fernando, Matamoros, Rio Bravo y Valle Hermoso”.

Un paréntesis para mencionar que con el objeto de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación de Tamaulipas convoca a obtener la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Podrán participar todas las adolescentes de cualquier estado civil que sean madres o se encuentren en estado de embarazo, y que deseen iniciar, reincorporarse, permanecer y/o concluir la educación básica (primaria y secundaria) y la alfabetización; que estudien en el sistema escolarizado, no escolarizado o mixto.

Y ayer en la zona conurbada del sur tamaulipeco, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZAS DE VACA visitó sectores de los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico en las que se realizan acciones del Programa “Unidos Por Tamaulipas”.

Son más de 200 colonias de esos municipios en las que el gobierno estatal en coordinación con las administraciones municipales, realizarán acciones de bacheo , pavimentación, limpieza en calles y avenidas, alumbrado público y aplicación de pintura en las casas, entre otros servicios.

A propósito, en Tampico, cientos de residentes de la colonia “Niños héroes” en la zona norte, fueron beneficiados a través del programa “Martes Ciudadano” encabezado por el Presidente municipal CHUCHO NADER quien, en compañía de síndicos y regidores, atendió personalmente a los vecinos de este sector.

Desde muy temprano los diferentes módulos de atención fueron instalados sobre la calle Lázaro Cárdenas entre Tancol y Cerro del Bernal de la citada colonia, donde personal de servicios públicos, salud, atención ciudadana, protección civil, bienestar social, tránsito y vialidad, obras públicas, educación, panteones, seguro popular, ingresos y COMAPA, entre otras, brindaron atención y servicio a toda la ciudadanía.

CHUCHO NADER expresó que a través de estas jornadas se refrenda su compromiso de encabezar un gobierno cercano a la ciudadanía, que escuche y atienda las principales demandas de la sociedad.

“Nos comprometimos con todos los tampiqueños de ser un gobierno de puertas abiertas, sensible y cercano a los ciudadanos y eso estamos haciendo desde el primero de octubre de 2018, porque para poder avanzar, necesitamos escuchar y trabajar de la mano con todos los tampiqueños”, expuso.

Durante la jornada, la Secretaria de Atención Ciudadana, ROCÍO BERENICE CANO HERNÁNDEZ, la directora operativa de Protección Animal, América Sandoval Morales y la Regidora Presidente de la comisión de protección animal, CRISTINA FRANCO ALDAPE anunciaron el inicio de una campaña de conciencia social y cultura vial orientada a proteger a los animales en situación de calle.

De otro lado, deje decirle que FERNANDO OLIVERA ROCHA, secretario de Turismo de Tamaulipas, agradeció a nombre del gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al titular del Poder Ejecutivo en Aguascalientes, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, por ser verdaderamente un aliado para Tamaulipas, durante la presentación oficial de la Feria Nacional de San Marcos 2019, a realizarse en Aguascalientes del 20 de abril al 12 de mayo.

“Hoy sin duda nos podremos presentar de todas las formas posibles, de todos los sectores económicos, sociales, culturales y artísticos posibles, en esta la gran Feria de San Marcos y podrán ver 8 millones de personas al maravilloso estado de Tamaulipas. Tenemos el deseo de presentar a todos el esplendor que posee Tamaulipas”, señaló durante su mensaje.

Destacó el trabajo conjunto que realizan 7 dependencias dentro del estado de Tamaulipas para garantizar la exitosa participación en la Feria Nacional de San Marcos 2019. Nombrando a las secretarías de Turismo, Desarrollo Económico, Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, la Comisión de Energía, la Comisión de Caza y Pesca Deportiva y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

En otro tema, el Pleno del Congreso, aprobó reformas a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado y sus Municipios, estableciendo un mecanismo que responsabiliza a los titulares de las Dependencias contratantes, para que vigilen el cumplimiento de los actos jurídicos inherentes a los procesos de adquisición, con el objeto de que los servidores públicos que participen en la desviación de recursos respondan por sus conductas.

La Ley en mención, tiene como objeto regular las operaciones que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como los Ayuntamientos, relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones de mercancías, materias primas y otros bienes muebles e inmuebles; enajenaciones de bienes; arrendamiento de bienes; contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles y arrendamientos financieros.

El Presidente del Congreso del Estado, Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, destacó que esta representación social, en suma con los mecanismos del combate a la corrupción, determinan loable la garantía del manejo responsable de los recursos públicos, mediante una normatividad eficaz, sobre todo preventiva.

Por último, con la finalidad de dar seguimiento a las propuestas para mejorar el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se llevó a cabo en la capital victorense la Cuarta Reunión Ordinaria del Colegio de Directores.

La sesión que tuvo como sede a la Facultad de Enfermería de Victoria (FEV), fue presidida por el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, con la asistencia de los directores de las 26 dependencias educativas de la UAT (Unidades Académicas, Facultades y Escuelas) que integran el cuerpo académico consultivo universitario.

En cumplimiento a la agenda de trabajo, los directores representativos de los planteles de las zonas norte, centro y sur del estado, expusieron una serie de propuestas relacionadas a programas de enseñanza de idioma inglés.

También se expusieron propuestas por parte de la Directora de Servicio Social, CYNTHIA PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ; y por la Titular de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, MARÍA TAIDÉ GARZA GUERRA, con temas de sus respectivas áreas.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.