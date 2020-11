EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

PAN-PRI, ¿se ‘cayó’?

Si Nuevo León es referente político para replicar en Tamaulipas las alianzas que se dieron allá rumbo a los comicios del 2021, quizá no resulte muy alentador saber que allá “se cayó” el proyecto de coalición PAN-PRI, que se proponía impedir que Morena se haga del poder estatal.

Y las condiciones políticas de Nuevo León y Tamaulipas no difieren mucho, a partir de que las dos entidades forman parte de la Alianza Federalista de Gobernadores, aunque mientras los vecinos tienen un mandatario independiente, los tamaulipecos tenemos uno emanado del Partido Acción Nacional.

Pero las dos entidades libran una enconada lucha contra el gobierno de la Cuarta Transformación; es decir, contra el ejercicio del presidente LÓPEZ OBRADOR, de Morena.

Luego entonces –rumbo al 2021–, PRI y PAN en Nuevo León deberían ir, en teoría, en el mismo barco.

Pero…

Hasta donde sabemos, Acción Nacional fue quien canceló allá el proyecto de alianza con el PRI, pese a los esfuerzos del presidente nacional priista ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, por concretar la coalición PRI-PAN-PRD.

“Hemos tenido buenas pláticas, hay disposición, hay diálogo, todos queremos concretar esta coalición”, declaró el jueves MORENO CÁRDENAS.

Y añadiría:

“Creo que todavía hay un buen tiempo antes de que lleguemos a las 12 de la noche de mañana –viernes–, para que tengamos, espero, buenas noticias”, dijo.

Sin embargo, durante la noche del jueves el PAN descartó la coalición con el PRI y aprobó unirse al PRD.

La alianza entre el PAN y el PRD incluye a 50 municipios de la entidad, es decir, todos menos Cadereyta.

Ante el revés, el PRI anunció que buscará una alianza con otro u otros partidos.

MORENA-PT-PVEM-PANAL

Por el contrario, los diálogos en Nuevo León entre los liderazgos de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Nueva Alianza, fructificaron favorablemente, aunque la percepción ciudadana es en el sentido de que Morena se alió “con el chiquitiada”.

Es decir, con partidos que no le sumarán muchos votos.

Tras una mesa de negociación entre las diversas fuerzas políticas se acordó llevar a cabo una alianza parcial tanto en las diputaciones federales de mayoría relativa como en los municipios. Es decir, la coalición se dará en 13 distritos de los 26 existentes, mientras que en los ayuntamientos se dará en 26 de 51.

En cuanto a la gubernatura, será Morena quien designe a él o la candidata.

PAN-PRI-PRD, “ALIANZA

NATURAL” EN TAMAULIPAS

Aquí en Tamaulipas, previo a que el Consejo Político estatal del PRI autorizara a EDGAR MELHEM SALINAS a entablar diálogos con otras fuerzas políticas para explorar posibles alianzas, el propio dirigente priista tamaulipeco había anticipado:

“La alianza que suscriba el PRI en Nuevo León, será un factor importante para Tamaulipas, por nuestra vecindad”.

Pese a este antecedente y aunque EDGAR no se aventuró a “anticipar vísperas”, círculos de información política bien documentados consideran que la coalición PAN-PRI-PRD, “es un hecho”, dado el clima de confrontación que mantienen PRI y PAN con el gobierno de la 4T, particularmente por los recortes presupuestales.

Aunque no han trascendido las causas específicas que indujeron al PAN de Nuevo León a cancelar los diálogos de coalición con el PRI, en Tamaulipas se percibe que azules y tricolores se necesitan para enfrentar juntos a Morena, habida cuenta de que así suman fuerza y posibilidad de salir airosos.

… Aunque el PRI tiene la opción de hacer alianza con Morena y con el PAN, pero la posibilidad de que Morena se coaligue con el PRI es remota dado la intensa lucha anticorrupción del gobierno de la 4T y de cuyo fenómeno el Presidente LÓPEZ OBRADOR acusa al PRI.

… Y al PAN.

¿Por qué se disociaron en Nuevo León PRI y PAN?

Es un tema que verá de cerca el priismo tamaulipeco antes de sentarse a dialogar con los panistas, pero es un hecho que toda coalición presenta “pros” y “contras”, particularmente en el momento de negociar candidaturas, pues unos y otros analizarán sus propios capitales políticos y su presencia social, para plantear sus exigencias.

Es en esa fase donde se complica el diálogo.

UN PAN FORTALECIDO

Aquí en Tamaulipas, por ser el partido en el poder y disponer de 31 de 43 Ayuntamientos, y 21 de 22 diputados de mayoría relativa, el Partido Acción Nacional tiene todas las posibilidades de enfrentar solo, y ganar, la mayor cantidad de espacios en la próxima elección, dado que tiene actuando en territorio su estructura de operación política, pese a que desde el centro, Morena trata de minarlo para ganar la mayoría en el Congreso local y arrebatarle la gubernatura al PAN el 2022.

Pero los panistas no están tullidos, particularmente con el aguerrido activismo de los presidentes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y GERARDO PEÑA FLORES, al margen de los magníficos gobiernos locales que están dándole brillo al PAN en Reynosa, con MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ; Nuevo Laredo, con ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR y Tampico, con JESÚS NADER, quienes tienen su propio proyecto y seguramente adicionarán votos a los candidatos panistas el 2021.

Sin embargo y pese a toda esa carga de posibilidades favorables del PAN en Tamaulipas, tenemos entendido que los líderes factual y formal del PAN tienen ánimo para sentarse a dialogar con el PRI para una eventual alianza.

MÉXICO LIBRE, VA

La sorpresa de fin de semana la dio al matrimonio del ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y su esposa, MARGARITA ZAVALA, al anunciar que su proyecto ‘”México Libre” sí participará en los comicios del 2021, si bien No-Como-Partido-Político [porque el INE les negó el registro], sí como asociación política, postulando candidatos propios y formando alianzas con partidos para contender.

Esa circunstancia potencia otras expectativas para el PAN.

No solo porque el gobierno del Estado, el Congreso local y un 85 por ciento de los municipios son de esa filiación ideológica, sino porque los principales actores de la política tamaulipeca tuvieron una relación directa con el gobierno de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.

El propio Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA hizo carrera política casi paralela a la de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, quien durante su gobierno invitó a FRANCISCO a dirigir la Comisión para la Tenencia de la Tierra cuando concluyó su periodo como alcalde de Reynosa, el 2007, en cuya responsabilidad todo su equipo tuvo puestos y a cuyo término lo sucedió el hoy presidente del Poder Legislativo, GERARDO PEÑA FLORES; en Comunicación de la CORETT estuvo su hoy Coordinador de Comunicación Social, FRANCISCO GARCÍA JUÁREZ y como su particular, quien lo ha acompañado siempre en esa tarea, ROBERTO ROUX, en tanto que MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL ONGAY, hoy secretario de Trabajo, fue su asistente.

Desde el mismo gobierno de FELIPE CALDERÓN, CABEZA DE VACA deja la CORETT para ser candidato a la LXII legislatura del Senado de la república, llevando como compañera de fórmula a la hoy Alcaldesa de Reynosa, Dra. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, de donde solicita licencia, el 2015, para aceptar la candidatura del PAN a gobernador, que gana con una votación histórica el 2016.

La influyente y súper posicionada Alcaldesa MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, quien el 28 de septiembre del 2012, en las postrimerías del gobierno de CALDERÓN, fue nombrada Presidenta de la Comisión Nacional de Salud, es otro personaje del PAN de amplia identificación con el matrimonio CALDERÓN-ZAVALA.

Del 1 de diciembre de 2006 a1 16 de diciembre de 2011, es decir durante todo el gobierno de FELIPE CALDERÓN, MAKI se desempeñó como Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, de la Secretaría de Salud Federal, al tiempo que funge como Integrante del Consejo del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Consejo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Previo a su integración de lleno al calderonismo, MAKI ya se había desempeñado como Diputada Federal de la LIX , en el período 2003-2006.

En el mismo gobierno de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, la hoy directora del DIF-Tamaulipas, OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, esposa de ‘PACO’ GARCÍA JUÁREZ y quien cultiva una estrecha y añeja amistad con el matrimonio GARCÍA CABEZA DE VACA- GÓMEZ LEAL, se desempeñó como titular de ProVíctima, una dependencia creada para auxiliar a las víctimas de la violencia de la lucha contra la delincuencia organizada.

OMEHEIRA, ampliamente identificada con el cabecismo, fue impulsada por GARCÍA CABEZA DE VACA como candidata del PAN a diputada federal el 2006, quien ganó la elección a su adversaria del PRI, LUPITA FLORES de SUÁREZ.

Dado este antecedente histórico, resultaría extraño que entre el PAN cabecista y México Libre de FELIPE CALDERÓN y MARGARITA ZAVALA, no se dé un reencuentro después de tanto tiempo, máxime que ahora es CALDERÓN quien requiere oxígeno para sobrevivir a los embates sistemáticos de la Cuarta Transformación de LÓPEZ OBRADOR.

Es decir: Tamaulipas debe prepararse para presenciar una alianza PAN-México Libre.

Máxime que CdeV es un político que conoce con amplitud el significado de la palabra gratitud.

Y cultiva amistades largas.

MAYORÍA OPOSITORA

México Libre se suma al 2021 “para contribuir a la formación de una mayoría opositora en el Congreso de la Unión, con abanderados propios”.

En un comunicado, definió:

“Lo anterior, como resultado del proceso interno de deliberación, análisis y propuesta que se llevó a cabo para determinar, en consulta con los afiliados, la ruta que seguirá la organización una vez que le fue negado arbitrariamente el registro por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Los resolutivos avalados por la Comisión Ejecutiva Nacional, autorizan a la dirigencia continuar diálogos con los diversos partidos de oposición con miras a la construcción de posibles alianzas político-electorales que permitan construir un contrapeso efectivo al poder presidencial en el Congreso de la Unión.

También para participar en las elecciones de gobernador, diputados locales y presidentes municipales en las entidades donde se realicen dichos comicios.

De manera paralela, postulará de forma independiente a aquellos ciudadanos y militantes que por su trayectoria, ética, liderazgo, propuestas y compromiso social, compartan los ideales de la organización y sean un referente en sus comunidades.

Después de esa declaración de apertura, casi, casi, casi es un hecho que el PAN Tamaulipas entrará en diálogos con el calderonismo, para ver cómo se acomodan las fichas y genere resultados favorables para las dos fuerzas, pues tanto FELIPE CALDERÓN como MARGARITA ZAVALA tienen amigos en Tamaulipas.

MAKI PROMUEVE EMPLEO A

LA PUERTA DE SOLICITANTES

A propósito de Reynosa, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Empleo y Productividad, lleva a las colonias módulos de información y de contratación laboral de la industria maquiladora, empresas comerciales y de servicios, para facilitar a los solicitantes, a la puerta de sus domicilios, el acceso a un trabajo con las prestaciones de Ley.

El Secretario Técnico del Ayuntamiento, Lic. HUGO RAMÍREZ TREVIÑO, aseguró que el Municipio cuenta con una plataforma que reúne a las empresas que tienen vacantes, con las personas que las necesitan, «este esfuerzo es para acercar a todas las colonias las plazas laborales en maquiladoras, en la Policía Estatal y otras fuentes de empleo».

RAMÍREZ TREVIÑO dijo que este esfuerzo del Gobierno que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, busca elevar la ocupación laboral luego de haber recuperado el 99% de los empleos perdidos durante el inicio y avance de la pandemia por COVID-19.

La Presidente Municipal detalló que «hay empleo para la gente que tiene certificado de educación primaria, secundaria, preparatoria y carrera profesional, hay para todos, y hay de todo tipo de empleo». Los módulos de reclutamiento ‘Empleo en Tu Colonia’ acompañan cada viernes el programa «Rescatando Tu Barrio».

RINDE REYNOSA MERECIDO

HOMENAJE A PEPE RAMOS

Por supuesto que no podemos pasar por alto el muy merecido homenaje al Maestro PEPE RAMOS, el cual fue encabezado por la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, representando al Ayuntamiento de Reynosa, con la develación de una placa en un aula del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, por sus 62 años de exitosa y ejemplar trayectoria artística musical.

«El Maestro PEPE RAMOS sembró una semilla en este Instituto y en otras partes de la ciudad, donde pudo educar con la música, la mejor herramienta contra la violencia; un ciudadano ejemplar, orgullo reynosense, de Tamaulipas y de México, con una capacidad musical impresionante», declaró la Alcaldesa de Reynosa para hacer la develación ante la presencia de la familia del Compositor.

El reconocimiento público del Gobierno Municipal fue realizado este viernes 20 de noviembre en las instalaciones del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, IRCA, donde el filarmónico fue Maestro fundador y contribuyó con su amplia experiencia y sabiduría a la formación de nuevos valores reynosenses del arte musical.

En el Homenaje al recientemente fallecido PEPE RAMOS participaron su viuda VIOLETA MARTÍNEZ, sus hijas PERLA PATRICIA y ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ y sus nietos, además el Director del IRCA, Lic. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA.

DRENAJE, PRIORIDAD PARA

MARIO LÓPEZ EN MATAMOROS

Mientras que en Matamoros, el Presidente Municipal afirmó que dentro de los proyectos de obra pública que se realizarán el próximo año, se incluirá la continuación de los trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario y pavimentación de la calle Fidencio Trejo, en el tramo de la avenida Roberto Guerra hasta la Solidaridad.

Lo anterior lo mencionó a los medios de comunicación al supervisar los trabajos que se realizan en la primera etapa de la obra que incluye el tramo de la avenida Roberto Guerra a la avenida Cantinflas con inversión aproximada a los 8 millones de pesos.

La calle Fidencio Trejo es un acceso que tiene una importante movilidad vehicular, sin embargo presentaba problemas graves en los colectores, en las redes de drenaje sanitario domiciliario, presentaba varios caídos, afloramiento de aguas negras, entre otras críticas situaciones.

Por ese motivo el Gobierno de Matamoros en coordinación con la Junta de Aguas y Drenaje realiza los trabajos de reparación del drenaje, en donde el municipio adquirió el material y la paramunicipal aporta la mano de obra.

En los tramos en donde las instalaciones del drenaje ya fue rehabilitado, el Gobierno de Matamoros avanza con la pavimentación, trabajos a realizar en una superficie de 452 metros lineales por 11 metros de ancho.

ENRIQUE RIVAS Y SU

GOBIERNO HUMANISTA

En Nuevo Laredo, entre tanto, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR reiteró que su gobierno es sensible, humanista y escucha a las y los neolaredenses, pues su compromiso es atender a la ciudadanía de manera directa y sin laberintos burocráticos, con programas como ‘Miércoles Ciudadano’, al que pueden acceder a través del módulo del Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC).

RIVAS CUÉLLAR destacó que este programa, que se ha modificado de manera virtual, permite al gobierno mantener un enfoque humanista y por lo tanto cercanía con la gente de diversos sectores.

«Por la pandemia no es posible recibirlos en la oficina, tuvimos que hacer varios cambios en nuestros hábitos y en la forma de hacer gobierno, pero la crisis sanitaria no es pretexto para no atender a la gente, y a través de estas videollamadas estamos dando respuesta al ciudadano», enfatizó el alcalde.

Para participar en ‘Miércoles Ciudadano’, RIVAS CUÉLLAR invitó a la comunidad a realizar su solicitud a través del CIAC, donde se registran los datos del ciudadano así como la petición y se agenda su turno.

EN GESTORÍA, EL DIPUTADO

GERARDO PEÑA NO DESCANSA

Vuelvo al Congreso local para compartirle que el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado GERARDO PEÑA FLORES, matizó su lema “¡No hay tiempo que perder!”, al dejar en claro que el trabajo de gestión se realiza sin descanso, por lo que la entrega de apoyos en distintos sectores de Reynosa no ha parado.

Este jueves y viernes, ha realizado constantes recorridos por las colonias de la ciudad fronteriza, entregando productos de la canasta básica y manteniendo cercanía con sus representados.

En este contacto directo con los reynosenses, ha recibido muestras de agradecimiento por la instalación de lámparas, las cuales han sido de gran beneficio para el alumbrado de sectores que así lo han solicitado.

PEÑA FLORES, también ha llevado el mensaje inevitable a la población, de atender las recomendaciones del sector salud en Tamaulipas, sobre el uso de cubrebocas, evitar salir de casa, mantener sana distancia y lavar constantemente nuestras manos, pues estas medidas contribuyen en el bienestar de todos.

Con estas acciones, el legislador panista deja de manifiesto su compromiso de cumplirle a Reynosa, “Sin descanso y siempre cerca de ti”, palabras reiteradas en sus visitas a los colonos.

DAN DE ALTA A LA DIP.

GUILLERMINA REYES

A propósito del Congreso este viernes fue dada del alta la diputada GUILLERMINA MEDINA REYES, quien desde el pasado 11 de noviembre se encontraba internada en un hospital de la capital del Estado.

Su restablecimiento ha sido favorable, bajo la supervisión de los médicos especialistas y la atención de sus familiares inmediatos.

En cuanto los médicos consideren prudente, la diputada GUILLERMINA MEDINA, reiniciará con sus actividades las cuales comunicará de manera inmediata.

De igual manera se informó que las visitas, aún fuera del hospital, se mantienen restringidas ante la situación actual que se vive con el COVID-19.

TRANSPARENCIA, EXIGE

ALIANZA FEDERALISTA

Por cierto, después de expresar su luto y su pesar por las más de 100 mil víctimas mortales de la pandemia, los gobernadores de la Alianza Federalista hicieron un llamado al gobierno federal para exigir que el tratamiento sobre la compra de vacunas contra COVID-19 sea transparente y público, pues el actual costo humano, social y económico reclama una urgente revisión de las circunstancias.

“Es indispensable que el gobierno federal haga públicos los compromisos que asumió con la compra de vacunas y lo referente a su almacenamiento, distribución y aplicación, así como de los recursos empleados y proyectados a futuro.

“Que no gane de nuevo la discrecionalidad y la toma de decisiones unilaterales y arbitrarias. Necesitamos que la ciudadanía conozca a fondo los contratos establecidos; el costo unitario de las vacunas y cantidad total de las dosis; características de los insumos; cuáles son las farmacéuticas y laboratorios involucrados en los procesos; fecha estimada de entrega a partir de sus respectivas autorizaciones internacionales y fecha inmediata en que la Cofepris reciba los documentos para su análisis y autorización”, planteó en un documento.

“También es necesario que sea de carácter público el plan de vacunación; los mecanismos de prelación para beneficiarios y el alcance real de la estrategia en términos de inmunidad”, exigió.

CHUCHO NADER PIDE

NO BAJAR LA GUARDIA

De otro lado, en Tampico y luego del repunte de casos Covid registrado en las últimas semanas en la entidad y la región surtamaulipeca, el Presidente Municipal CHUCHO NADER informó que reforzarán las acciones de prevención y promoción de la salud a fin de que la población no baje la guardia ante el riesgo de mayores contagios.

Tras encabezar, este fin de semana, una nueva jornada de limpieza en el sector INFONAVIT, el jefe edilicio dio a conocer que se ha organizado una serie de cuadrillas y estrategias de comunicación para fortalecer la cultura social del autocuidado y protección sanitaria.

«A partir de este fin de semana hemos reforzado la campaña del uso de cubrebocas, con el propósito de seguir fortaleciendo la lucha en contra del coronavirus; por ello estaremos siendo insistentes en nuestra recomendación para que la ciudadanía utilice guarde la sana distancia.

Chucho Nader reveló que en las últimas semanas se incrementado la ocupación hospitalaria por nuevos contagios de Coronavirus, por lo que exhortó a la población a mantenerse alerta extremando las medidas de control sanitario y protección personal.

UAT, CONFERENCIA

“VINCULACIÓN CON EL MEDIO”

Por último, en el marco del seminario internacional «Desafíos del desarrollo local y capital territorial en tiempos de Covid 19», la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó la conferencia “Vinculación con el medio”, como parte del proyecto “Universitarios para Trascender”, impulsado por la máxima casa de estudios del estado.

El tema lo impartió la Mtra. ROMANETTE AGUILERA GARCÍA, Directora de Vinculación y Monitoreo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) región Biobío, República de Chile, quien hablo del modelo implementado por esta institución.

La expositora compartió sus experiencias de los proyectos de la UCSC, tras hacer referencia al contexto de cambios que se presentan en el entorno social, cada vez más veloces, complejos e impredecibles.

Mencionó que el rol de las universidades frente a los desafíos globales, debe contar con una vinculación con el medio basada en la misión e identidad institucional, orientando y promoviendo las acciones e interacciones con su entorno, constituido por los distintos grupos de interés de carácter local, regional, nacional e internacional, para generar un espacio de colaboración y beneficio mutuos.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.