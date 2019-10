Tendencias

Oscar Contreras Nava

PAN, PRI y MORENA se renuevan

El PAN, PRI y MORENA están en proceso de cambiar sus dirigencias en Tamaulipas, pero Acción Nacional les lleva ventaja ya que a principios de diciembre Francisco “Kiko” Elizondo será reelegido en la dirigencia estatal a menos de que sea integrado al gabinete estatal.

Sin embargo, existen muchas posibilidades de que siga al frente de esta organización política, tiene muy claro el panorama estatal, conoce en qué municipios debe mejorar la planeación del trabajo partidista y cuál es la estrategia que Acción Nacional debe aplicar para confirmar que es la primer fuerza electoral en el estado.

Además, Kiko Elizondo conoce a todos los panistas, sabe a qué grupos pertenecen y especialmente, quiénes son los aspirantes a una candidatura en la próxima elección y todo esto a los panistas les da mucha ventaja sobre sus adversarios políticos.

Y es que el PRI sigue discutiendo si la elección de su dirigente es por votación de consejeros y delegados en convención o elección directa de acuerdo a su padrón de militantes y esto los hace perder mucho tiempo para reorganizarse, buscar la reconciliación entre su militancia, promover a su organización en la sociedad, planear cómo le harán para enfrentar a sus adversarios y en especial, a quiénes registrarán como candidatos si casi no tienen simpatizantes.

Por lo pronto, de todos los que aspiran a la dirigencia estatal no encontramos ni uno que pudiera desligarse del pasado e iniciar una nueva etapa en el PRI y esta es su peor desventaja, porque será inevitable caer en los mismos vicios que los llevaron al fracaso electoral.

Por eso, resulta inconcebible que la diputada Mariana Rodríguez siendo primeriza en el trabajo partidista, con toda autoridad, sugiera que el método de selección ideal, sería darle libertad a la militancia para que elija a su dirigente estatal cuando ella surgió de una imposición de la cúpula.

Pero bueno, si el PRI no es autocrítico y no aprende de sus errores, esta próxima elección desaparecerá del panorama estatal, porque los militantes y los electores ven que desde hace 30 años, el PRI sigue siendo el mismo y representa a la cúpula del poder y no la sociedad.

En MORENA no es lo mismo pero casi es igual, ya que podría ser el partido a vencer en todo el país, pero sigue detenido por la lucha interna de los grupos que se pelean por tener el poder de la dirigencia nacional, en lugar de estar realizando a su vez un trabajo partidista para convencer e integrar más simpatizantes.

Y además, se observa que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca centralizar y controlar a MORENA desde Palacio Nacional, así como lo hace con el presupuesto federal.

Es por eso que la resolución del TRIFE que deja fuera de la contienda interna a Yeidckol Polevnsky y a Bertha Luján, le despeja el camino al diputado Mario Delgado y esto fortalecería al presidente, quien de esta manera tendría el control absoluto del poder legislativo y de su partido como en los viejos tiempos del PRI todo poderoso.

Esta decisión apoyaría la aspiración de Héctor “El Guasón” Garza de ser candidato al gobierno estatal y desde luego, que buscaría imponer al dirigente estatal para que respaldará su trabajo proselitista y esto desde luego que fracturaría a MORENA, porque los principales morenistas como Américo Villarreal, JR Gómez, Adrián Oseguera y Mario “La Borrega” López andan aún con Yeidckol y la Luján.

Por todo esto es que aseguramos que Acción Nacional en Tamaulipas volverá a demostrar que es la primera fuerza electoral en las próximas elecciones, a menos de que López Obrador actúe como un dictador e imponga la fuerza del Estado mexicano para apoderarse del estado y viéndolo como actúa desde el poder presidencial todo esto y más puede suceder, pero eso pronto lo vamos a ver…

Punto final. Concluyó la Copa Tam “Golf Con Causa” 2019 superando la recaudación que tuvo en Tampico el año pasado que fue de siete millones de pesos por lo que ahora en Nuevo Laredo alcanzó la suma de 11 millones 400 mil pesos y esto fue gracias a la convocatoria que el alcalde Enrique Rivas Cuellar realizó con los empresarios, agentes aduanales, comerciantes y jugadores de Golf de este puerto fronterizo.

Es importante informar que este el dinero obtenido hará posible que DIF Tamaulipas siga apoyando a la niñez tamaulipeca a través del programa “Nuestros Niños, Nuestro Futuro”.

Este programa es de atención a niñas, niños y adolescentes que han quedado en situación de orfandad por delitos de alto impacto y su objetivo es mejorar sus condiciones de vida, impulsar su desarrollo familiar, emocional, social, afectivo, brindar una atención integral para asegurar su bienestar y, con esto, reconstruir el tejido social.

