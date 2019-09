AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

PAN- Tamaulipas; fuerte y sólido

A sus 80 años, luce completamente vigoroso

No está permitido rendirse: Cabeza de Vaca

Alcalde de González le cumple a deportistas

La gran comida- rifa de la CNPR que dirige Alarcón

El Partido Acción Nacional en Tamaulipas está sólido fuerte y unido, pues así quedó demostrado el pasado sábado al medio día en el Polyforum de ciudad Victoria, donde se llevó a cabo la celebración del 80 aniversario de este instituto político, contándose con la presencia del gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de su esposa MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA, miembros de su familia, además de la presencia de su hermano, el Senador, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, así como del próximo líder del Congreso Local, GERARDO PEÑA FLORES, el Secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, del diputado federal por el Mante, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, del líder estatal de Acción Nacional, “KIKO” ELIZONDO, diputados locales entrantes y salientes, además de alcaldes, directivos de comités municipales del blanquiazul, miembros adherentes, y miles de militantes y simpatizantes.

Entre vivas, porras y gritos a favor de los líderes y actores políticos presentes, Acción Nacional mostró su músculo, pero también dio una muestra más de la solidez, fortaleza y la unidad interna que lo caracteriza actualmente y con la cual habrá de enfrentar futuros compromisos electorales.

Y es que desde hace tres años en que llegó al poder estatal, sacando al PRI de la gubernatura, el Partido Acción Nacional sigue siendo el dueño de la mayoría del territorio tamaulipeco, pues tiene a su favor la mayoría de los Distritos locales, así como las presidencias municipales.

En el proceso electoral pasado, el PRI y MORENA, este último, ya en el poder nacional, no le hicieron ni cosquillas en Tamaulipas, a diferencia de 2018, cuando el PAN perdió terreno en lo federal, pues MORENA logró la mayoría de las diputaciones federales y las dos senadurías por esta entidad.

Y para el líder político del PAN en Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA todo hace indicar que les duele a los de la cúpula nacional de MORENA, que en esta entidad no han podido lograr sus objetivos políticos.

Desde hace tiempo, figuras nacionales de MORENA han tratado de desestabilizar esta entidad con el propósito de ganar espacios territoriales, pero muy en especial; la gubernatura.

En estos últimos días se ha presentado un tema por demás polémico, respecto a la iniciativa de Senadores de MORENA que piden la desaparición de los poderes en dos estados del país, uno de ellos el nuestro: Tamaulipas.

Lo anterior ocasionó en clamor casi generalizado condenando esa posición senatorial. En esta entidad, ciudadanos, empresarios y políticos se pronunciaron a favor del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, y por su respectivo lado tras rendir su Tercer Informe de Gobierno, el mandatario fijó su postura y envió un claro mensaje en el que aseguró que con Tamaulipas no se juega y que no es moneda de cambio.

Durante la fiesta política estatal por el 80 aniversario de Acción Nacional, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA volvió a tocar el tema.

“Les duele mucho cuando mismo secretariado nacional de seguridad pública, que es el órgano encargado de evaluar la violencia en el país les dice- pues Tamaulipas está en el lugar número 20, y hoy en día está en semáforo verde- les guste o no les guste son sus propios datos, yo no tengo mis propios datos, son de ellos”.

“Cómo les duele cuando les hacemos ver que somos el estado fronterizo más importante de este país, reconocido por propios y extraños, obviamente menos por ellos (MORENA)- … cómo les duele cuando a nivel internacional se da a conocer que en Tamaulipas está contribuyendo para esa demanda de nuestros niños y nuestras niñas que dicen – ya párenle con la contaminación, aporten para generar energía limpias, y es Tamaulipas el número a nivel nacional en energía limpias y renovables… cómo les duele cuando les decimos lo que estamos avanzando… y cómo les duele cuando acabamos de dar a conocer en mi más reciente informe con lo que contribuye Tamaulipas para el país. Para sostener a la república, Tamaulipas es el segundo estado del país que da más aportaciones al gobierno federal solamente por debajo de la ciudad de México- 265 mil millones de pesos- eso es lo que vale Tamaulipas, eso es lo que hace para mantener a la república. De cada peso que mandamos, solo nos regresan 14 centavos, y esperan que el gobernador de Tamaulipas se quede callado, pues se equivocaron, se los voy a recordar todos los días- que Tamaulipas les aporta mucho dinero a la federación y no son capaces de ni siquiera regresarnos para obras de infraestructura- qué no haríamos con todo ese dinero que le mandamos a la federación, ustedes se imaginan, mejorar nuestros puertos, mejorar nuestras carreteras, más becas para nuestros hijos y para nuestros jóvenes, aplicar muchos más recursos de los que hoy en día estamos llevando acabo al área de seguridad pública, más apoyo para las mamás solteras y más apoyos a las familias, eso es lo que haríamos con el dinero que les corresponde a los tamaulipecos”.

Sin duda, muchos aplaudirán la postura y el mensaje del gobernador, pero también habrá aquellos que no lo respalden, porque no quieren a Tamaulipas y desean un caos y desorden como los políticos de MORENA de otros estados, cuya cercanía con el presidente AMLO, la usan sólo para satisfacer venganzas y caprichos políticos.

En la fiesta estatal del PAN por sus 80 años, se dejó en claro que hoy más que nunca, es hora de cerrar filas. Ese es el llamado, trabajar todos a favor de un solo proyecto, un proyecto para Tamaulipas, un proyecto para México.

DEL ARCHIVERO…

Nadie puede decir que el PAN ganó en procesos electorales pasados por el trabajo realizado en Facebook o Twitter.

No. El PAN ganó por la conciencia ciudadana madura que, ahora sí ya lo sabemos, guarda en su fuero interior el verdadero secreto de su intención de voto.

Se han ganado la confianza de una mayoría de ciudadanos que reconocen los avances y logros de buenos gobiernos.

Tan así es, que el propio FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA pidió a los diputados, alcaldes y servidores públicos a que realicen mejor su trabajo y que ayuden a las familias- “solamente que hay una cosa, que no se vale y no es permitido, aquí entre nosotros, aquí lo único que no se vale ni se permite es rendirse, aquí nadie se rinde, aquí vamos a enfrentar aquellos que han atentado contra la soberanía de Tamaulipas, que lo entiendan y que lo entiendan bien; Tamaulipas es un estado libre y soberano, aquí mandan los tamaulipecos, con Tamaulipas no se juega”.

“Por más que le doy vueltas no encuentro mejor razón o motivo para seguir en esta lucha, que nuestra propia lucha, la de cada uno de nosotros, cada quién en su trinchera, luchando por lo que más quieren, pos sus tierras, por sus familias y por sus hijos. Vamos uniéndonos empezando con los panistas tamaulipecos para seguir en esta lucha. Yo al igual que ustedes en heredarles un mejor Tamaulipas a mis hijas y a mis hijos del que a mí heredaron, esa será mi lucha hasta el último día de mi mandato”.

De tal manera, que adiós a la peregrina idea de que el PAN en Tamaulipas estaba debilitado, dividido, sin posibilidad de erguirse competitivo más allá de los enemigos de la entidad, más allá de la ocurrencia del tema de la desaparición de poderes.

Pasando a otros asuntos, pero destacando los buenos gobiernos y los alcaldes que saben dar cumplimiento a sus compromisos, tenemos que GUILLERME VERLAGE BERRY, presidente municipal de González, llevó a cabo la inauguración y entrega de la cancha de Voleibol Playero que lleva por nombre “Profesor, Rubén Pérez Moctezuma”, un lugar para continuar con la cultura deportiva en este municipio.

Acompañado de su esposa, INÉS DUARTE RUIZ, de miembros del Cabildo, del director de Deportes en el municipio, FAUSTO RODRÍGUEZ, así como de servidores públicos y deportistas del municipio, el alcalde MEMO VERLAGE mencionó en sus palabras la importancia del compromiso que se tiene con los gonzalenses en temas de educación, deportes, salud, entre otros.

Dio a conocer que vienen importantes espacios deportivos, como es un estadio de béisbol infantil, una cancha de futbol 7, obras que en breve se estarán arrancando, y destaco que González es un semillero de excelentes deportistas a nivel estatal, nacional e internacional quienes ponen en alto el nombre de González.

En la zona conocida como Los Naranjales, el alcalde hizo entrega de la cancha de Voleibol Playero e inauguró los sanitarios y duchas que se ubican en el campo deportivo antes citado.

Y para finalizar, tenemos que muy independiente del bloqueo de los ingenios azucareros en esta región del Mante y Xicoténcatl, la CNPR que dirige ALBERTO ALARCON HANÚN prepara para los próximos días la tradicional comida- rifa a beneficio de la gente trabajadora que pertenece a esta importante organización cañera que se ubica en el poblado Loma Alta, municipio de Gómez Farías, pero que abastecen al ingenio Aarón Sáenz Garza de Xicoténcatl, Tamaulipas.

La unidad al interior de la CNPR, ha sido gracias a la buena gestión y liderazgo del propio ALBERTO ALARCÓN HANÚN, siempre preocupado por el bienestar de las familias cañeras de esta importante región de Tamaulipas.

