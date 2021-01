                     < PAN va con todo, incluyendo candidatos externos

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Sin duda el Partido Acción Nacional ha buscado los mejores artífices políticos para conservar municipios y ganar terreno en diputaciones federales, del empuje de los candidatos en estas dos opciones electorales podrá fortalecer a sus diputados locales. En primer término está la adquisición de Oscar Almaraz Smer para defender el V Distrito, una elección muy competida al llevar como adversario por el PRI a Enrique Cárdenas del Avellano, eso sin contar la posibilidad de que Morena incorpore a Felipe Garza Narváez en la misma batalla electoral.

Oscar es un candidato con atributos diferentes a los de Enrique y Felipe, es una opción más fresca en la memoria de los electores y con mucho trabajo en territorio a lo largo de los tres años de su administración electoral, pero es también el que menos campañas ha realizado. Sin embargo, Almaraz repitió el modelo de Juan Genaro de la Portilla (Altamira), quien decía haberse mantenido en campaña durante todos los días de sus 2 administraciones municipales, él lo presumía y le dio buenos resultados en las urnas.

De participar los tres, Oscar, Enrique y Felipe se corre el riesgo de pulverizar el voto, adquiriendo la competencia dimensiones insospechadas, desde luego será una gran experiencia para los tradicionales observadores políticos.

Partiendo de la ecuación candidato-estructura partidista en cada uno de los casos. Acción Nacional por su condición de ser gobierno en Tamaulipas presenta ventajas de operación electoral, sumándose la estructura y capital político de Almaraz.

Enrique Cárdenas lleva a su favor el peso que le da el nombre, ser hijo de un político (+) muy querido como lo fue don Enrique, sumado a su trayectoria, con tres elecciones ganadas, dos federales y la alcaldía, además de puestos en la administración pública y en su partido.

Enrique como Felipe tienen algunas similitudes en su curriculum, ambos fueron Presidentes del PRI en Tamaulipas, uno y otro presidieron la Junta de Coordinación Política del Congreso local, por cierto esa fue la única vez que Cárdenas ocupó una plurinominal, también se desempeñaron como Delegados de la SEGOB en la entidad.

Felipe Garza Narváez aún sin ser confirmado como candidato, pero examinándose como posible, es la única y mejor opción que tendría Morena para enfrentarse a dos elementos de peso completo como los ya mencionados. Con tres diputaciones locales ganadas en las urnas (algunos de los municipios que le dieron su voto forman parte del V distrito Federal), está en condiciones de dar la batalla. Y es sin duda un operador por excelencia.

La estructuras de las que podían echar mano Enrique y Felipe, necesitan de recursos para ponerlas en funcionamiento, el PRI en Tamaulipas aparenta no tenerlos y Morena sí, pero no acostumbra a soltar el financiamiento, por lo menos no lo hizo en 2019, cuando mandó a sus candidatos a la guerra sin fusil, la ayuda a sus abanderados está en la política social del gobierno de la auto llamada 4ª T y el activismo del primer morenista del país.

Si Morena eligiera a una mujer para el V Distrito, incluso a la excandidata a diputada local por el Distrito XIV, Nora Hilda de los Reyes, que es a quien se ha mencionado, con todo respeto para su apreciable persona, no estará en posibilidades de tener un desempeño decoroso.

Definitivamente el PAN recurrió a la importación de candidatos de otros partidos para dar una batalla electoral, con altas posibilidades de ganar en territorios donde el diagnóstico territorial le hizo observaciones por puntos débiles, eso originó la incorporación de elementos como Almaraz en el V Distrito, Jaime Turrubiates y Yahleel Abdalá para las alcaldías de Madero y Nuevo Laredo respectivamente.

Este panorama anuncia una elección muy competida e interesante.

2.- El periódico El Mercurio del jueves, publicó dos informaciones por separado, referentes a deficiencias administrativas y de servicio del sector salud, una por negligencia de instituciones bajo la responsabilidad federal y otras por un subejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud del Estado. El primer tema ha sido ventilado ampliamente en medios de comunicación y no es un secreto que en el ISSSTE los pacientes tengan que dar varias vueltas a la farmacia porque no hay medicamentos e incluso optan por comprarlos y el caso específico es el de la insulina

En el administrativo tendríamos que entrar al portal de transparencia institucional para corroborar los señalamientos, pero suponiendo que exista ese subejercicio, es obvio que hoy sale a relucir en tiempos de tempestades electorales.

Aquí el comentario es que en ambos casos las denuncias provienen de diputados locales del PAN y de Morena, y los mueve el interés político, los azules contra el manejo de las instituciones federales, y los guindas obviamente, contra su principal adversario, Acción Nacional.

El caso del IMSS y del ISSSTE son temas viejos, provienen desde antes del 2018, y los diputados de Morena que abordan el tema están por entregar la estafeta y, ¿hasta ahora se dan cuenta?

Por lo que respecta a la Secretaría de Salud, de acuerdo a la nota periodística refiere que el subejercicio proviene desde el 2018, tenemos que recordar que en abril del 2017, a escasos seis meses de haber arribado a esa institución Lydia Madero decidió renunciar a la titularidad, y aunque nunca dio una declaración formal, hubo trascendidos de que la institución presentaba inconsistencias que no quiso afrontar y que obviamente provenían del sexenio anterior.

La cuestión es que se requiere algo más que un discurso en tribuna, o que los famosos puntos de acuerdo, o pronunciamientos que no resuelven nada, son tan limitados los señores diputados que no son capaces de iniciar una gestión administrativa en las instancias correspondientes para que se proceda en consecuencia, pero no es el interés servir a sus representados, sino servir a sus partidos políticos. ¡Y hay quienes piensan en reelección!

3.- Doscientos ochenta y tres universitarios fueron galardonados por su alto desempeño en el marco de una asamblea virtual, que no restó la solemnidad del caso, el acto estuvo presidido por el rector de la UAT, el Ing. José Andrés Suárez Fernández, quien de manera simbólica entregó las medallas, diplomas y demás reconocimientos a estudiantes, profesores,, investigadores y personal administrativo, todos ellos en conjunto han contribuido al engrandecimiento académico de la Casa de Estudios.

En el evento acompañaron a la primera autoridad universitaria, el Secretario de Administración, Víctor Hugo Guerra García y el Secretario de Finanzas, Guillermo Mendoza Cavazos, de esta manera la Universidad Autónoma de Tamaulipas estimula la creación y transformación del conocimiento, son aportaciones de los universitarios a la sociedad; y las actividades que realizaron se dan en todos los ámbitos y disciplinas que imparte la institución, de esta manera se estimula cumplir con metas y objetivos definidos cada año.

La ceremonia de ahora atestigua los logros de 2020 y se da cumplimiento a lo establecido en el estatuto universitario, que contempla el reconocimiento a los mejores trabajos de tesis, a los académicos que se mantienen dentro del Sistema Nacional de Investigación, así como a los de nuevo ingreso en el SIN, a los mejores estudiantes en los diferentes grados que se imparten. En fin, honor a quien honor merece, usted puede ver la transmisión por Facebook Live.