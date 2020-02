DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

PAN Y MORENA por la grande, PRI por las migajas

En el proceso electoral que se jugará el próximo año en Tamaulipas, podemos dar por hecho que quienes disputarán los triunfos de presidentes municipales, diputados locales y diputados federales, son los partidos PAN y MORENA.

Mientras que el PRI va por las migajas que pueda recoger, y es 100% seguro que partidos como PRD, PT, Verde Ecologista, MC y demás que siguen vivos, de plano no tendrán nada que hacer, aunque algunos de ellos harán hasta lo imposible por ir en alianza para poder sobrevivir.

El MC confía en que el PAN nuevamente lo mande a llamar, aunque sinceramente los azules no los necesitan, estuvieron en alianza en la elección pasada porque fue un pacto a nivel nacional, pero en Tamaulipas de plano el MC está muerto.

El PT buscará seguir pegado a MORENA, sabe que lo necesita, de lo contrario acabará fulminado, mientras que el Verde Ecologista, perderá toda dignidad y lejos de andar buscando al PRI, para ir en esa alianza eterna que tenían, ahora le coquetea a MORENA.

El PRD es el único que queda suelto, pues aunque quieran alianza, de plano nadie los quiere, aunado a que se han quedado solos, pues la gran mayoría de su militancia hora se dicen fieles morenistas.

Viene una elección muy importante para el 2021, se juega todo en Tamaulipas, alcaldes, diputados locales y diputados federales, sin duda el PAN saldrá como favorito, por ser gobierno, mientras que MORENA buscará sacarse la espina de las dos elecciones pasadas, donde no ha podido superar a los azules y se ha quedado solo con las pluris

Y lo reiteramos, el PRI no tendrá nada que hacer, por lo que irá atrás del PAN y MORENA, tratando de recoger las migajas.

RECONOCEN TRABAJO DE GERARDO PEÑA

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, está demostrando capacidad, por ello ha sido considerado por la Coordinación Nacional de Diputados Locales Panistas, para llevar las riendas de un puesto importante.

La Coordinación Nacional de Diputados Locales Panistas, junto con los Coordinadores Parlamentarios del PAN Nacional, nombraron a GERARDO PEÑA como su secretario de vinculación.

De ahora en adelante, PEÑA será el encargado de generar canales de comunicación entre los 223 diputados locales que existe en el país, con la finalidad de crear una agenda en común.

Felicidades a GERARDO PEÑA, quien ha logrado sacar adelante al Congreso de Tamaulipas.

“NOMAS NUNCA ENTENDIERON”: SIGUE RENUNCIA DE PRIÍSTA

Conforme se acercan las elecciones del 2021, se refuerza la teoría que un gran grueso de priístas, de los que aún quedan, seguirán renunciando a las filas tricolores, una, porque siguen sin ser tomados en cuenta y dos, porque el grupo que queda en el poder, sigue imponiendo a viejos dinosaurios para seguir arrebatando lo poco que les queda.

En Reynosa, los medios de comunicación publican que acaba de anunciar su renuncia JORGE BARBA, quien aspiraba a ser Presidente del PRI local, pero, como sucede en muchos municipios, el grupo de poder que representa EDGAR MELHEM, no lo tiene considerado.

JORGE BARBA anunció su renuncia, publicando en redes sociales “Hoy nomás les informo que me salgo del PRI. Nomás nunca entendieron… surte a mis amigos y hermanos priístas… les deseó los mejor y el mayor de los éxitos en lo que esté por venir… al q le importe, al que no pos bye”.

Esto sigue demostrando que EDGAR MELHEM seguirá con la misma línea de los demás dirigentes estatales, imponer dirigentes y candidatos, haciendo a un lado a todo aspirante que no esté palomeado, de acuerdo a los intereses del grupo que representa.

Y reitero, es una muestra que, en los meses venideros, una gran cantidad de priístas seguirán el ejemplo de BARBA, no porque no quieran al partido, sino porque están decepcionados del actuar del MELHEM.… ¿Qué no? NOS LEEMOS.

