Tendencias

Oscar Contreras Nava

PAN y PRI unidos vs. MORENA

Dice Alejandro Etienne que es casi un hecho que el PRI se alíe con el PAN en las elecciones federales, porque buscan contrarrestar la mayoría de MORENA en la Cámara de diputados, sin embargo aquí en Tamaulipas no corren ningún riesgo, este partido no tiene estructura ni base social; sus posibles candidatos nadie los conoce y serán impuestos desde la Ciudad de México y lo peor, es que no tienen dinero para invertir en sus campañas.

Así que la alianza del PAN con el PRI no le ayuda en nada al panismo, pero podría ser útil para ganar las alcaldías y las diputaciones locales donde hay conflictos y posicionar al panismo rumbo a las elecciones del 22.

El caso es que el PRI lo que busca realmente es salvar su registro y sus prerrogativas, que es de lo que vive, ya que al salir la mayoría de sus militantes y seguidores, estos han fortalecido a MORENA y si el PRI participa solo en las elecciones del 21 las perderá.

Pero bueno, si llegan a formalizar esta alianza PAN y PRI podrían ustedes imaginar una foto de Baltazar Hinojosa con Francisco García Cabeza de Vaca; de Oscar Luebbert a lado de Gerardo Peña o de Chucho Nader junto a la maestra Magdalena Peraza, verdad que no…pues no.

El caso es que si se alían no creemos que los panistas les concedan candidaturas fáciles y por ejemplo creemos que en el PRI el único que tendría posibilidades de obtener una posición como titular es Oscar Almaraz Smer, ya que el PAN con su candidatura mataría dos pájaros de un tiro, porque Pilar Gómez ganaría la alcaldía y se formalizaría la alianza que ya existe en la presidencia municipal.

Esto no podría suceder en Nuevo Laredo y Tampico donde el PAN y el trabajo de los alcaldes Enrique Rivas y Chucho Nader tienen bien posicionado a sus posibles candidatos y ambos no tienen problemas para que la ciudadanía refrende la confianza que tienen ambos presidentes, ya que se la han ganado dándole buenos resultados y acciones para su salud y bienestar.

En Matamoros podría el PAN salir beneficiado, ya que los priistas le ayudaron a Mario “La Borrega” López a ganar y ahora con esta alianza podrían hacerlo perder en caso de que Acción Nacional le dé la candidatura a algún priista-empanizado de esos que hay muchos en el escenario matamorense.

La candidatura de Río Bravo a la diputación federal la va a pelear Edgar Melhem para su cuñado Roberto Benet Ramos y aunque todo queda en familia este movimiento podría ayudarle a Roxana Gómez a ganar la presidencia municipal y este sería un caso tipo Ciudad Victoria.

En Reynosa, el PAN a los lubberianos les tendría que ofrecer una candidatura a la federal, que podría ser para Benito Saénz y con ello lograrán que los priistas dejen a Maki Ortiz y se pasen a las filas de García Cabeza de Vaca y conseguirían que Gerardo Peña sea el ganador en este municipio.

Altamira no tiene problemas con él o la panista que pongan en la candidatura federal, ya que se ha realizado un buen trabajo en el municipio y las gestiones del diputado Miguel Gómez Orta consolidan la buena relación que hay entre la sociedad y el gobierno.

En Ciudad Madero es posible que el PAN de Tamaulipas también ceda la federal para que los priistas le ayuden a ganar a Carlos Fernández quien por más que recorre el municipio y se reúne con la gente no logra hacer click con los electores y es necesario que algún priista como Lupe González Galván o Jaime Turrubiates lo ayuden a ganar, porque de otra manera perderá.

Finalmente, sí Acción Nacional tenía dificultades para elegir a sus candidatos a la diputación federal en algunos distritos, ahora con el PRI de aliado podría facilitarle su triunfo y ganar todos los municipios, ya que donde había peligro de perder ahora podría salir ganando y aunque a la mayoría de los panistas no les gusta está alianza con el PRI, es mejor que los aguanten 60 días que seguir aguantando a MORENA en la Cámara de Diputados. Ni más ni menos.

De salida. Ya para cerrar este comentario nos informan que el Cachorro del PAN dice que no hay nada de alianzas con el PRI, pero si hay un dialogo cordial entre las dirigencias.

Desde luego que esto quiere decir que están en pláticas y no se duda que ya tengan las proyecciones de quienes podrían ser los candidatos titulares y suplentes en caso de que las dirigencias nacionales de ambos partidos logren ir juntos solo en las federales.

¿Qué les parece? ¿Se podrá? Pronto lo sabremos y eso será antes de que el mes se acabe, porque los tiempos llegan y hay que cumplir con la ley. Así de simple.