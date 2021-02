[email protected]

PANDEMIA REBASO AL SISTEMA DE SALUD DEL PAIS: RECTOR UNAM

Rubén Dueñas

Con la vasta sino que sobrada experiencia que tiene en el campo de la Medicina el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, creemos que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no debe poner oídos sordos a su advertencia en el sentido de que la pandemia del Coronavirus 2019 ha rebasado al sistema de salud del país.

El académico y médicooftalmólogo mexicano comentó que desde la primera reunión del Consejo de Salubridad General, en la que participó el mandatario nacional y que se celebró hace más de 10 meses, los especialistas de las universidades públicas, academias de medicina e institutos de salud advirtieron que a pesar de las medidas que se estaban tomando, la epidemia podría rebasar las capacidades del sistema de salud.

“Comentamos que, a pesar de las medidas que se habían tomado, debíamos estar conscientes de que la epidemia podía rebasar al sistema de salud y, de hecho, así ha sido. Nuestros más de 150 mil muertos y el exceso de mortalidad general son prueba de ello. Son pérdidas irreparables y un gran dolor para México”, dijo Graue Wiechers.

Luego comentó que la pandemia nos mostró los rezagos crónicos de presupuestación, infraestructura, cobertura y calidad de atención, y con insuficiencia de recursos humanos por los que atraviesa el país.

Dijo que en la primera reunión del Consejo de Salubridad General, donde estuvo el Presidente López Obrador, se advirtió también que aislarse y paralizar la economía por un tiempo prolongado en un país con las desigualdades del nuestro, con cerca del 50% de la población en condiciones de pobreza y en la economía informal, “era una distopia que no podíamos imaginar”.

Enseguida pidió no trivializar la situación actual y señaló que mientras no haya acceso a vacunas seguras y confiables, y no se alcance cierto grado de inmunidad de rebaño, las únicas medidas que se pueden tomar para evitar un mayor número de pérdidas, son evitar el contacto físico y promover el uso del cubrebocas para disminuir la dispersión del virus.

Consideró que es tiempo de hacer una pausa en el camino y de dejar atrás las polarizaciones y de reflexionar con un ánimo analítico, constructivo y determinar que debemos hacer mejor.

También reveló que un grupo de científicos de 14 instituciones de investigación mexicanas y del extranjero le presentaron al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, un documento con propuestas para enfrentar la Pandemia y diseñar la campaña de vacunación.

Pero enterado de que muchos esperan que tan pronto se recupere de su enfermedad el presidente, después de haber vivido en carne propia la experiencia del contagio del Coronavirus COVID-19, haga los cambios necesarios a la estrategia que está utilizando su gobierno para combatir la pandemia, a lo que respondió –como dolido en su amor propio– que no va a hacer ningún cambio, así, seco, tajante.

Por cierto la gobernadora de Sonora y flamante presidenta de la CONAGO, Claudia Pavlovich Arellano, al asumir el cargo como acción prioritaria anunció las primeras líneas de acción para prevenir y atender la pandemia del COVID-19. Nos preguntamos si ya sabrá la actitud y posición del presidente sobre del tema.

Precisó que los cuatro ejes fundamentales de su gobierno está el avanzar en la vacunación contra el Covid-19 y la atención de la pandemia; recuperar la economía y los empleos, fortalecer el sistema educativo y la protección de niñas y niños.

Para nosotros como periodistas en contrapunto con la opinión del señor presidente el problema de la pandemia del COVID-19 en lugar de ir disminuyendo como que cada día que pasa esta creciendo más. Que esta fallando o que intereses mezquinos se interponen en el camino para avanzar en el proceso de vacunación. Hasta parece que en éste enjuague hay mano negra, ¿ será ?.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo en la semana que la ciudad se ha quedado prácticamente sin vacunas contra el coronavirus, ha suspendido sus planes para abrir estadios durante la campaña de inmunización y no recomienda hacer planes con grupos de personas hasta el verano. Según nosotros no hay razón para que en NY esté pasando eso, porque sobra lana para eso y más.

“Estamos atascados, no podemos realizar vacunaciones porque no tenemos suficientes vacunas”, explicó el alcalde de New York que se ha visto obligado a cancelar, dijo, citas para vacunar y suspender indefinidamente los planes de habilitar los estadios de los Yankees y el Citi Field para una masiva campaña de vacunación, ya que no hay inyecciones.

La diputada federal del PAN, Cecilia Patrón Laviada, lamentó que el gobierno de la república pretenda darle un cariz político al proceso de vacunación contra el COVID-19 y advirtió que “con la salud no se lucra políticamente.

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el responsable de la caída histórica de la economía mexicana durante el segundo año de su mandato.

“Este resultado se pudo haber evitado si tan solo el titular del Ejecutivo hubiera implementado a tiempo estrategias de protección económica integrales y escuchado a la ciudadanía y a la oposición desde inicios de su mandato”, remarcó.

El líder del Sol Azteca comentó que de acuerdo con el INEGI la caída del 8.5% del PIB durante el 2020 es solo equiparable con el retroceso económico que vivió el país hace casi un siglo, en 1932, precisó.

A partir de ayer domino Air Canadá suspende temporalmente los vuelos hacia México y el Caribe durante 90 días, en respuesta a la actual situación por el COVID-19, especialmente durante el período de vacaciones de primavera. En lo personal no dudamos que líneas aéreas de otros países lleguen a hacer lo mismo, por el alto riesgo del virus que ha colocado a nuestro país en el tercer lugar con más muertos.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que el gobierno llegó a un acuerdo con las principales aerolíneas del país para suspender el servicio a varios destinos. A partir del domingo Air Canadá, WestJetm, Sunwing yAir Transat cancelarán el servicio a todos los destinos del Caribe y México hasta el 30 de abril.

E-mail [email protected] [email protected]