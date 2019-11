SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-PANISTAS ESPERAN UNA DIRIGENCIA DE VERDAD

-UCD NACIONAL TAMAULIPAS NO TIENE DIRIGENTE ESTATAL

En este espacio le compartimos que el presidente de México, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, En Tlapa de Comonfort, Guerrero, llevó a cabo una de sus intensas giras de trabajo para visitar comunidades indígenas.

AQUÍ EL PRESIDENTE, dialogó con los pueblos tlapaneco, mixteco, amuzgo y náhuatl. Donde comprometió la palabra de presidente de llevar la justicia para el activista Arnulfo Cerón. Dijo “Que quede claro: en este gobierno no se protege a delincuentes. Sea quien sea el responsable, será castigado”.

ANUNCIO QUE SE SEGUIRA trabajando para conocer la verdad acerca de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y donde ofreció también protección a testigos que puedan aportar información.

Agregó en su discurso que Cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad si hay voluntad política.

EN LO QUE CONCIERTNE A LA DIRECCION DEL PAN en Tamaulipas, después de ser desahuciados políticamente varios que se creían poder llegar a la dirección del comité directivo estatal se quedaron chiflando en la loma al palomearse como el bueno a quien hoy dirige y se placea como dirigente estatal del PAN, LUIS CANTU GALVAN, ex diputado local y quien dejó temblando la zona ribereña en contra de su propio partido, asi lo señalaron varios operadores políticos del PRD y PAN que jalaron en procesos que el coordinó políticamente ya con los vientos de cambio en la entidad.

EN EL COEP, le queremos comentar que el dirigente municipal de Rio Bravo, HUGO GUERRA GARCIA, dijo que se encuentran trabajando en la coordinación de gestiones que se acercan ciudadanos a las oficinas del consejo de organización estrategia y participación que preside y desde la canalización de atención médica como apoyo para tramites en diversas dependencias asi como asesoría gratuita legal, es la que señala el dirigente en mención se realiza en favor de los ciudadanos.

MIENTRAS QUE POR EL RUMBO DE LA UCD NACIONAL se anunció mediante oficio del dirigente nacional ARMANDO GARCIA GRIMALDO que no tienen ningún efecto aquellos que se ostenten con un nombramiento de dirigente o coordinador estatal o de organización, finanzas, prensa o lo que se le parezca a nombre de la asociación civil que presidió MARCO ANTONIO CALDERON que dimitió hace unos días.

Esto para reconocer únicamente a los coordinadores municipales de la UCD NACIONAL que se encuentran debidamente acreditados y como ejemplo en Matamoros es la señora ANA REYES la coordinadora municipal de UCD Nacional, y no puede haber mas de una coordinación o representación por respeto a los estatutos que encuadran el ámbito jurídico de la organización.

También sirve la aclaración que la no existir coordinador estatal, pues no hay ninguna oficina estatal, todas, pero todas, son municipales y no hay ningún tesorero estatal de la organización en si.

BUEN TRABAJO que se encuentra realizando el dirigente estatal de la red de agrónomos democráticos MARCO ANTONIO FUENTES AGUILAR en la entidad y prepara en días próximos una visita al norte del estado para tomar la protesta a las dirigencias de varios municipios antes de que termine el 2019 de no cambiar agenda de trabajo según informa la coordinación regional zona norte.

EN LA CAPITAL DEL ESTADO se reunió la dirigencia estatal de UGOCM, Unión General de Obreros y Campesinos de México, lo anterior lo dieron a conocer RAMON TAPIA ALVAREZ, dirigente municipal en Rio Bravo y el coordinador de la zona centro de la organización nacional PROFESOR GUADALUPE LEAL y el coordinador de la zona sur, RAFAEL CISNEROS donde asumieron seguir trabajando y revitalizando los programas de trabajo que desarrolla la central obrera y campesina fundada en 1949.

ASI MISMO, el aspirante a la dirigencia nacional del partido MORENA, ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, estará visitando el municipio de Matamoros el dia de hoy lunes 25 asi como este martes 26 de noviembre estará en Reynosa en un encuentro con medios de comunicación este martes y Cd. Victoria por la tarde llevando el mensaje de unidad, de apertura democrática que debe permear en el partido MORENA para dar frente común a retos nacionales que se avecinan y que en Tamaulipas no los excluye de dichos relevos y cambios en la historia política.

Y EN CIUDAD REYNOSA, le comento que CINTHIA G. MORENO GIL, presidenta de la asociación de mujeres profesionistas de Reynosa, viene desarrollando una serie de actividades coordinadamente co la directiva que preside y en favor de las mujeres de Reynosa y mas allá de los limites de la ciudad fronteriza por lo que no hay que perder de vista como uno de los eventos pasados sobre la violencia de género en conmemoración de este tema a nivel internacional.

ALEX PEREZ SANTANA en el nuevo modelo político donde se moviliza a nivel distrital, no lo pierdan de vista, pues mínimamente tiene amarrada una candidatura a diputado local o federal por Reynosa en el partido SUMATE y de ahí para adelante podemos pensar que su liderazgo lo pondrán en un lugar privilegiado.

