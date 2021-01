#DESDELAFRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Panistas unidos con Yahleel

La llegada de YAHLEEL ABDALA al PAN ha sido muy bien recibida, y para muestra, todo el panismo neolaredense ha cerrado fila para dar el espaldarazo a la diputada local, que ahora se ha vestido de color azul.

El fin de semana, los panistas no dudaron en abrir sus brazos para darle la bienvenida a YAHLEEL, empezando por el Presidente del PAN Local, ERNESTO FERRARA; el Presidente Municipal, ENRIQUE RIVAS y por supuesto que todos y cada uno de los aspirantes, como IMELDA SANMIGUEL, FELIX “MOYO” GARCIA y SALVADOR ROSAS QUINTANILLA.

Mientras la oposición pensaba que la llegada de YAHLEEL ABDALA iba a fracturar al PAN Nuevo Laredo, lo cierto es que se quedaron con las ganas, pues la unidad prevalece.

Por cierto, la ahora panista ha intensificado sus actividades, y durante el receso que tienen en el Congreso, se ha lanzado a las colonias a seguir llevando apoyos a las personas que más necesitan, principalmente las que más sufren por el tema de la Pandemia por Covid-19.

El mensaje es claro, en el PAN, YAHLEEL ABDALA es bien recibida, no existe fractura alguna y juntos están demostrando que siguen unidos y ahora más fuertes para las elecciones del 6 de junio.

CHUY VALDEZ DESPECHADO POR YAHLEEL

Quien anda más que despechado es el Presidente del PRI, JESUS VALDEZ ZERMEÑO, quien no quiere saber nada del tema de YAHLEEL ABDALA.

Este lunes, el PRI llamó a conferencia de prensa, en donde dio a conocer que los ex presidentes DANIEL PEÑA TREVIÑO y ANTONIA MONICA GARCIA VELAZQUEZ, han anunciado su interés por participar en la selección de la candidatura a la Diputación Federal.

Sin embargo, eso no era lo importante para los periodistas, pues lo que querían saber era lo que CHUY VALDEZ opinaba de YAHLEEL y principalmente si el PRI se debilitaba ante esta situación.

“No siento que debilite al PRI, simplemente ese personaje no existe, ya no pertenece a este partido, el domingo pasado entregó su carta de renuncia y ese nombre aquí en este partido no se menciona y nosotros seguiremos trabajando con nuestros candidatos”, dijo un CHUY VALDEZ un tanto molesto, aclarando que muchos priístas al conocer la noticia, se enojaron y por ello han regresado para trabajar de nuevo en el PRI.

En fin, CHUY VALDEZ no quiso tocar más el tema YAHLEEL, porque sabemos que le duele, pues él siempre externó su deseo que la ahora panista fuera su candidata a Presidenta Municipal.

El problema es que ahora que YAHLEEL ya no está en el PRI, la situación se complica y el PRI se convierte en el partido que está destinado a perder todo en la próxima elección.

Y aunque JESUS VALDEZ diga que lo más probable es que el PRI Nuevo Laredo lance una mujer como candidata a la alcaldía, lo cierto es que no hay nadie que llene el hueco que dejó YAHLEEL.

Por cierto, como que a CHUY VALDEZ no le gustó el tema que HORACIO SEOANE sea el candidato a Presidente Municipal, porque ahora dice que será una mujer, y cuando le preguntamos sobre HORACIO, lo único que dijo es que buscó a HORACIO GARZA, que le propusieron ser el candidato, pero el dos veces alcalde los bateó, y como no, si DON HORACIO GARZA, por su edad, ya no está en condiciones de andar sacando al PRI del hoyo en el que ya no podrá salir.

ENRIQUE RIVAS LISTO PARA COMPRAR VACUNA CONTRA EL COVID

El Presidente Municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, anunció que el Municipio mantiene su presupuesto de 10 millones de pesos para la compra de vacunas, para poder inmunizar a los neolaredenses contra el COVID-19.

RIVAS sabe que, Nuevo Laredo está sufriendo por los contagios por COVID, los cuales han ido en aumento durante estas últimas semanas y muchos de ellos han llegado a la muerte, algo que duele mucho a los neolaredenses.

Ante esa situación, el alcalde ha sido insistente en obtener respuesta por parte de las autoridades correspondientes, para que le autoricen invertir esos 10 millones y comprar vacunas para los neolaredenses.

Y es que a pesar que el Gobierno Federal ha comenzado la vacunación, es en menor escala, al grado que faltan muchos meses para que los neolaredenses tengan acceso a esa vacuna.

Por ello la insistencia de RIVAS para proteger a sus ciudadanos.

En verdad urge que se autorice a Nuevo Laredo la compra de vacunas, porque en Laredo, Texas, el gobierno está vacunando masivamente, mientras que aquí, no hay para cuando… ¿Qué? ¿no?… NOS LEEMOS.

Comentarios [email protected]

